Bir dönemin en çok kazanan yıldızıydı… Oynadığı dizi 20 yıl önce bitti… Hala parmağını oynatmadan cebine milyonlar giriyor!

Haberin Devamı

Birçok usta oyuncu eski dizi ve filmlerinden akıl almayacak kadar az telif geliri elde ederken Friends oyuncularının hâlâ tek bir diziyle 20 milyon dolara yakın para kazanmaları hem herkesi şaşırttı hem de yeni bir tartışma yarattı.

Konuyla ilgili her gün yeni bir haber magazin manşetlerini süslerken bu zincire en son eklenen halka da usta oyuncu Ray Romano oldu. 1996–2005 yılları arasında yayınlanan ve adını bile kendisinin verdiği "Everybody Loves Raymond" dizisiyle milyonları ekran başına çeken usta aktörün kazancı dudak uçuklattı.

Haberin Devamı

Vanity Fair ve saygın ekonomi dergisi Forbes'a göre, Ray Romano, sevilen dizisi "Everybody Loves Raymond"dan yılda 18 milyon dolar telif geliri elde ediyor.

Nice oyuncu geçmişte çok izlenen dizilerde oynamış olsalar da böyle bir gelir elde edemiyorlar. Hatta bu diziler sürekli olarak ekrana yeniden gelip tekrar izlense de aldıkları telifler çok az oluyor.

Tıpkı Friends dizisinde olduğu gibi Ray Romano’nun da 20 yıl önce biten dizisinden aldığı bu astronomik telif hakkının ardında dizinin imzaladığı sendika anlaşması var.

Zamanında dizinin yeniden yayınlarının hakkının oyunculara daha çok gitmesi adına imzalanan bu anlaşma sayesinde Ray Romano bugün bile hiç parmak oynatmadan yılda 20 milyon dolara yakın para kazanmayı başarıyor!

Haberin Devamı

İnternette yer alan bilgilere göre Ray Romano'nun şu anki net serveti 200 milyon dolar.

68 yaşındaki aktör, Everybody Loves Raymond adındaki sevilen komedi dizisinin dokuz sezonunun tamamında spor yazarı Ray Barone rolünü canlandırdı ve Patricia Heaton, Brad Garrett, Doris Roberts ve Peter Boyle gibi usta oyuncularla çalıştı.

Dizinin son sezonuna gelindiğinde Ray Romano, bölüm başına yaklaşık 2 milyon dolar kazanarak, bölüm başına en yüksek ücretli TV oyuncusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi ve adını televizyon tarihine yazdırdı.

Hatta o günlerde bu rekor maaş dizinin kadrosu arasında huzursuzluk yaratmış, diğer oyuncular da bölüm başı ücretlerine zam almak için pazarlık masasına oturmuştu.

Haberin Devamı

Ray Romano 2003’te konuya dair açıklama yapmış "Bu kaçınılmazdı. Maaşım gazetelerde çıktığında, bir şeyler olacağını biliyordum." demişti.

“Everybody Loves Raymond” dizisinin oyuncu kadrosu, Romano, Garrett ve Heaton dahil olmak üzere geçen kasım ayında dizinin 30. yıl dönümü özel bölümü için bir araya geldi ve bu bölümde dizinin hayatını kaybeden yıldızları Roberts ve Boyle anıldı.

Hayranları diziyi yeniden ekranda görmek istese de Ray Romano ekipten kimsenin dizinin yeniden çekilmesini istemediğini açıklamıştı. Dizinin hayatını kaybeden usta oyuncularının yerinin doldurulamayacağını söyleyen Ray Romano “Onlar olmadan, dizi neye benzer bilmiyorum bile. Diziyi çok seviyoruz, ona çok saygı duyuyoruz, bu yüzden yeniden çekmeyi denemeye bile kalkışmayız.” dedi.

Haberin Devamı

Kazancıyla herkesin gıpta ettiği Ray Romano bir yandan da Hollywood'un en uzun soluklu ve örnek gösterilen evliliklerinden birini sürdürüyor. 1987 yılından beri Anna Romano’yla evli olan 68 yaşındaki usta aktörün 4 çocuğu var.