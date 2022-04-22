Bir döneme damga vurmuştu... Eski eşini böyle andı: Bir adam iki kadın

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"Bir Adam İki Kadın... Attila-Füsun-Hepgül...

Benim de Hepgül'ün de "ATİ" dediğimiz 'Attila' artık 6 yıldır yok....

Ben de bir zamanlar 'Özdemiroğlu' idim. Hepgül hâla Özdemiroğlu...

Ve biz iki kadın, Ati'nin ikinci ve sonuncu eşleri Füsun'la Hepgül, yıllardır birbirini seven iki dostuz!

Ati ile benim çocuklarımız, maalesef 4 kez doğamadılar. Kısmet değilmiş demek ki... Ati'nin daha önceki eşinden olan çocukları canlarım Yaprak ile Sarp bana 5 yıl boyunca "anne" dediler. Yani anneliği onlarla tattım...

Ati ile Hepgül'ün Lara&Lidya adlı ikizleri oldu.

İkizler birkaç gün sonra 26 yaşında olacaklar.

Hayat devam ediyor.... 'Ati'ciğim, biz iyiyiz... Sen huzur içinde ol.

Yaptığın harika müziklerle sonsuza kadar yaşayacaksın."

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