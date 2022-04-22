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Bir döneme damga vurmuştu... Eski eşini böyle andı: Bir adam iki kadın

#Füsun Önal#Attila Özdemiroğlu#Hepgül Özdemiroğlu
Bir döneme damga vurmuştu... Eski eşini böyle andı: Bir adam iki kadın

Bir döneme damga vuran şarkıcı Füsun Önal, eski eşi Attila Özdemiroğlu'nu ölümünün 6. yılında sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla andı. Özdemiroğlu'nun son eşi Hepgül Özdemiroğlu ile sıkı dost olduklarının altını çizen Önal, anılarından da bahsetti.

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"Bir Adam İki Kadın... Attila-Füsun-Hepgül...
Benim de Hepgül'ün de "ATİ" dediğimiz 'Attila' artık 6 yıldır yok....
Ben de bir zamanlar 'Özdemiroğlu' idim. Hepgül hâla Özdemiroğlu...
Ve biz iki kadın, Ati'nin ikinci ve sonuncu eşleri Füsun'la Hepgül, yıllardır birbirini seven iki dostuz!
Ati ile benim çocuklarımız, maalesef 4 kez doğamadılar. Kısmet değilmiş demek ki... Ati'nin daha önceki eşinden olan çocukları canlarım Yaprak ile Sarp bana 5 yıl boyunca "anne" dediler. Yani anneliği onlarla tattım...
Ati ile Hepgül'ün Lara&Lidya adlı ikizleri oldu.
İkizler birkaç gün sonra 26 yaşında olacaklar.
Hayat devam ediyor.... 'Ati'ciğim, biz iyiyiz... Sen huzur içinde ol.
Yaptığın harika müziklerle sonsuza kadar yaşayacaksın."

Bir döneme damga vurmuştu... Eski eşini böyle andı: Bir adam iki kadın
Ati ile benim nikah

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Bir döneme damga vurmuştu... Eski eşini böyle andı: Bir adam iki kadın
Hepgül-Ati ve ikizler

Bir döneme damga vurmuştu... Eski eşini böyle andı: Bir adam iki kadın
Ati ile benim düğün öpücüğü

Bir döneme damga vurmuştu... Eski eşini böyle andı: Bir adam iki kadın
Ati ile Hepgül'ün düğün öpücüğü

Bir döneme damga vurmuştu... Eski eşini böyle andı: Bir adam iki kadın
Hepgül ve ikizlerden Lidya ile ben benim evde (Lara Kuşadası'ndaydı)

Bir döneme damga vurmuştu... Eski eşini böyle andı: Bir adam iki kadın
Ati, ben.

Bir döneme damga vurmuştu... Eski eşini böyle andı: Bir adam iki kadın
Ati, Hepgül, ikizler.

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Bir döneme damga vurmuştu... Eski eşini böyle andı: Bir adam iki kadın
Ati, ben çeşitli.

Bir döneme damga vurmuştu... Eski eşini böyle andı: Bir adam iki kadın
Ve Ati......

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