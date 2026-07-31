Bir dönem ekranın en çok kazanan yıldızıydı… 15 milyonluk nafaka borcu, 15 yıllık dava uçtu gitti!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Oldukça başarılı bir oyunculuk kariyerinin ardından televizyon ekranlarının bir dönemki en sevilen komedi dizilerinden olan Two and a Half Men’de yıllarca başrol oynayıp adından çok söz ettiren Charlie Sheen ilerleyen yıllarda büyük bir batağa saplanmıştı.

Kazandığı büyük şöhret ve servetle birlikte alkol, uyuşturucu ve hayat kadınlarıyla dolu bir hayat yaşamaya başlayan, bu bağımlılıkları yüzünden iki evliliği de kariyeri de biten ünlü oyuncunun adı yıllarca büyük skandallarla anılmıştı.

Tek bir bölüm başına 1,8 milyon dolar kazanmaya başlayarak o güne kadar görülmemiş bir rekora imza atıp televizyon tarihinin en çok kazanan oyuncusu olan Charlie Sheen adının karıştığı skandallarla birlikte diziden kovulmuştu.

Haberin Devamı

Yıllarca temizlenmek ve bu bataktan kurtulmak için uğraşan Sheen artık bambaşka bir insan olduğunu söyleyerek geçmişteki hatalarını unutturmaya çalışıyor.

Kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan, iki yetişkin kızının annesi Denise Richards’la otel odalarında hayat kadınlarıyla basılıp, etraftaki eşyaların, kapıların kırıldığı büyük kavgalar yaşayarak boşanan Charlie Sheen’in ikinci evliliği de olaylı şekilde bitmişti.

Yıldız ismin ikinci eşi, oyuncu Brooke Mueller'e 15 yıldır devam eden nafaka anlaşmazlığı ve mahkemesi sonunda nihayete erdi.

Brooke Mueller'dan da 17 yaşında Bob ve Max adında ikiz oğulları olan Charlie Sheen, birikmiş nafaka borçları için 500 bin dolarlık bir anlaşma yaptı ve en sonunda aslında kendi başına açtığı bu “dertten” kurtulmuş oldu.

Charlie Sheen’in tıpkı kendisi gibi uyuşturucu batağına düşen ve rehabilitasyon görerek iyileşmeye çalışan ikinci eşi Brooke Mueller, şimdi babalarıyla yaşasalar da iki oğlu için 2011’den 2026’ya kadar süren bir nafaka savaşına girmişti.

Haberin Devamı

Brooke Mueller 60 yaşındaki "Two and a Half Men" dizisinin yıldızı eski kocasının kendisine toplamda 15 milyon dolarlık bir borcu olduğunu iddia ediyordu.

Mahkeme en sonunda Charlie Sheen’i iki taksitle 500 bin dolar ödemeye mahkum etti.

Mahkeme belgelerine göre taraflar davayı daha da uzatıp sonuçsuz bırakmak yerine anlaşmayı seçmişler.

Bu pahalı anlaşma eski eşler arasındaki 1 Mart 2011'den 1 Temmuz 2026'ya kadar süren nafaka anlaşmazlığını sona erdirdi. Ayrıca, gelecekte her iki tarafın da çocukların bakımını üstlenmesinden sorumlu olacağı belirtiliyor.

Haberin Devamı

İkizlerin asıl ikametgahı babalarıyla birlikte olsa da eski eşler çocuklarının yasal velayetini kağıt üzerinde paylaşıyor görünüyorlar.

2011 yılında dengesiz davranışları nedeniyle işten çıkarılmadan önce CBS dizisinin bölüm başına 1,8 milyon dolar kazandığı bildirilen ve o dönemde televizyonun en yüksek ücretli oyuncusu olan Charlie Sheen aynı zamanda eski eşinin avukatlık ücretleri için de 60.000 dolar ödeyecek.

Aralık ayında, 48 yaşındaki Brooke Mueller, Charlie Sheen’in kendisine yaklaşık 9 milyon dolar ödenmemiş nafaka, 6 milyon dolardan fazla birikmiş faiz ve 25.000 dolar avukatlık ücreti borçlu olduğunu iddia eden bir dava açmıştı.

Haberin Devamı

Brooke Mueller’a göre Charlie Sheen Nisan 2010'dan itibaren kendisine aylık 55.000 dolar ödemeliydi ancak bunu hiç yapmadı.

2008’den 2010’a kadar süren evlilikleri 2011’de resmen biten Sheen ve Mueller çifti ayrı zamanlarda olsa da ikisi de bağımlılık sorunları yüzünden zor zamanlar geçirdiler.

Brooke Mueller 2021 yılında Teksas'ta uyuşturucu etkisi altındayken banka hesabından 42.000 dolar çalındığı bir olaydan sonra tutuklandı. Amfetamin bulundurmaktan suçlu bulunduktan sonra iki yıl denetimli serbestlik cezası aldı ve ancak bundan sonra hayatını yoluna koymak için harekete geçebildi.

Haberin Devamı

Farklı zamanlarda aynı bataklıkta debelendikleri için birbirlerine öfkeli ya da küs kalmayan eski aşıklar çocuklarının sağlıklı bir şekilde büyümesi için dost gibi görüşmeye devam ediyorlar.

Charlie Sheen geçen yıl bir kitap yazarak ve hayatını anlatan bir belgeselle de gündeme gelerek yaklaşık 10 yıldır alkol ve uyuşturucudan uzak olduğunu hatta bu süre içinde eline kadın eli bile değmediğini iddia etmişti.