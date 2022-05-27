Bir diziyle Ã¼nlÃ¼ olmuÅŸtu: GenÃ§ oyuncudan ÅŸoke eden paylaÅŸÄ±m... Åžu anda akÄ±l hastanesindeyim

Haberin DevamÄ±

TEDAVÄ° GÃ–RDÃœÄžÃœNÃœ AÃ‡IKLADI

Bir dijital platformda yayÄ±nlanan Bridgerton adlÄ± dizide canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterle tanÄ±nan 25 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu Ruby Barker, dÃ¼nden bu yana Instagram sayfasÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±m nedeniyle gÃ¼ndemde. Barker, 230 binin Ã¼zerindeki takipÃ§isine seslendi ve ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndaki sorunlar nedeniyle tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. GenÃ§ oyuncu ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Herkese karÅŸÄ± dÃ¼rÃ¼st olmak istiyorum. Bir sÃ¼redir bir mÃ¼cadele iÃ§indeyim. Åžu anda hastanedeyim, yakÄ±nda taburcu olacaÄŸÄ±m. Ve umarÄ±m ki hayatÄ±ma devam edeceÄŸim."

'BENÄ°M Ä°Ã‡Ä°N HER HAFTA RUH SAÄžLIÄžI HAFTASI'

Ä°ngiltere'de 9 MayÄ±s ile 15 MayÄ±s arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸe Ruh SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± FarkÄ±ndalÄ±k HaftasÄ±'na da gÃ¶nderme yapan Ruby Barker, Instagram takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videosuna bir mesaj eÅŸliÄŸinde sayfasÄ±nda yer verdi. GenÃ§ oyuncu "Benim iÃ§in her hafta, ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± haftasÄ±. Bir sÃ¼redir takipÃ§ilerime karÅŸÄ± tamamen dÃ¼rÃ¼st olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± hissediyorum. Åžimdi tamamen ÅŸeffaf olma zamanÄ±. Bridgerton dizisinde rol aldÄ±ÄŸÄ±mdan bu yana bir mÃ¼cadele iÃ§indeyim. Beni desteklediÄŸiniz ve sevginiz iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim" diye yazdÄ±. Sonra da videosunda durumu ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir biÃ§imde anlattÄ±. Fakat Barker, sorununun ne olduÄŸunu tam olarak aÃ§Ä±klamadÄ±.

Haberin DevamÄ±

'BAÅžKALARINA CESARET VERMEK Ä°STÄ°YORUM'

Barker, bu paylaÅŸÄ±mÄ± yapma sebebini de "BaÅŸkalarÄ±na cesaret vermek istiyorum" diyerek ifade etti. Sonra da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Eger siz de bir mÃ¼cadele iÃ§indeyseniz, lÃ¼tfen kendinize bir iyilik yapÄ±n. Kendinize fazla yÃ¼klenmeyi bÄ±rakÄ±n, bir mola verin. Ä°nsanlar bana sÃ¼rekli 'kendime fazla yÃ¼klenmememi" sÃ¶ylerdi ve ben bunun gerÃ§ekten ne anlama geldiÄŸini bilmezdim."

Haberin DevamÄ±

'DÃœNYANIN YÃœKÃœNÃœ SIRTIMDA TAÅžIYORDUM'

Bridgerton dizisinde Marina Thompson (Lady Marina Crane) rolÃ¼yle dikkat Ã§eken Ruby Barker, 'iÃ§inde biriken travma yÃ¼zÃ¼nden' yardÄ±m almadan Ã¶nce kendisini 'Ã¶fke dolu, sinirli ve kÄ±zgÄ±n' hissettiÄŸini sÃ¶yledi. Sonra da ÅŸunlarÄ± ekledi: "BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n yÃ¼kÃ¼nÃ¼ sÄ±rtÄ±mda taÅŸÄ±yordum."

ALDIÄžI TEÅžHÄ°SÄ° DAHA SONRA AÇIKLAYACAK: Ruby Barker, tedavi öncesinde bir teÅŸhis aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama bu konuda daha sonra konuÅŸacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Kendini baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hayatÄ±na yeni bir çizgi çektiÄŸini anlatan Barker, deÄŸiÅŸmesi gerektiÄŸini de sözlerine ekledi.

'HAYATTA KALMAK Ä°STÄ°YORUM VE HAYATTA KALACAÄžIM'

GenÃ§ oyuncu takipÃ§ilerine seslendiÄŸi videosunda iyi bir hayata ve iyi bir kariyere sahip olmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. "Hayatta kalmak istiyorum. Hayatta kalacaÄŸÄ±m. Siz de Ã¶yle" dedi. Barker, rol aldÄ±ÄŸÄ± dizinin yapÄ±mcÄ±larÄ±na da kendisine destek olduklarÄ± ve bir anlamda hayatÄ±nÄ± kurtardÄ±klarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.

Haberin DevamÄ±

RUH SAÄžLIÄžI YÃœZÃœNDEN ALDIÄžI ROLÃœ DE KAYBETTÄ°

Ruby Barker, videosunda bir baÅŸka itirafta daha bulundu. Rol almaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bir West End yapÄ±mÄ± olan Running With Lions adlÄ± yapÄ±mdan, hem Covid 19'a yakalandÄ±ÄŸÄ± hem de ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozulduÄŸu iÃ§in ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± genÃ§ oyuncu.

Julia Quinn'in 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda yayÄ±nlanan sekiz kitaplÄ±k serisinden uyarlanan Bridgerton adlÄ± dizi son iki yÄ±lÄ±n en çok konuÅŸulan yapÄ±mlarÄ±ndan biri. 19'uncu yüzyÄ±l Ä°ngiliz "kaymak tabakasÄ±nÄ±n" hayatÄ±nÄ± anlatan dizinin ilk sezonu 2020'nin AralÄ±k ayÄ±nda yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ± ve izlenme rekorlarÄ± kÄ±rdÄ±. Ä°lk sezonun yönetmenliÄŸini Shonda Rhimes üstlendi. Reje Jean Page ve Phoebe Dynevor önemli rolleri paylaÅŸÄ±yordu. Dizinin ikinci sezonu ise bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda seyirciyle buluÅŸtu. Ekrana geldikten sonra 28 gün içinde 670 milyona yakÄ±n kiÅŸi tarafÄ±ndan izlendi. Bu yeni sezonda ise ön planda Jonathan Bailey ve Simone Ashley'in oynadÄ±ÄŸÄ± karakterler vardÄ±.





BELLA DA RUHSAL SORUNLARINI AÄžLAYARAK ANLATMIÅžTI

GeÃ§en yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda Ã¼nlÃ¼ model Bella Hadid de gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde Ã§ektiÄŸi bir videoyu paylaÅŸmÄ±ÅŸ ve ruhsal durumu hakkÄ±nda itirafta bulunmuÅŸtu. Hadid'in bu Instagram paylaÅŸÄ±mÄ± uzun sÃ¼re gÃ¼ndemde kalmÄ±ÅŸtÄ±. Hadid'i bu paylaÅŸÄ±mÄ± yapmaya yÃ¶nlendiren ise Bill ve Jada Pinkett Smith'in kÄ±zÄ± Willow'un iÃ§ dÃ¼nyasÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdiÄŸi bir videoyu paylaÅŸmasÄ± oldu. Bella Hadid, Smith'in paylaÅŸÄ±mÄ±na "seni ve sÃ¶zlerini seviyorum" diye yorum yaptÄ±. Sonra da kendi iÃ§ dÃ¼nyasÄ±nÄ±, herkesten sakladÄ±klarÄ±nÄ± Instagram'daki 47 milyondan fazla takipÃ§isiyle paylaÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

'KAYBOLMUÅž, KAFASI KARIÅžMIÅž, NEDEN BURADA OLDUKLARINI BÄ°LMÄ°YORLAR'

Bella Hadid paylaÅŸÄ±mÄ±nda â€œÄ°nsanlarÄ±n, temelde herkesin aynÄ± ÅŸekilde hissettiÄŸini unuttuklarÄ±nÄ±" belirtti. Model bu durumu da " KaybolmuÅŸ, kafasÄ± karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, neden burada olduklarÄ±ndan gerÃ§ekten emin deÄŸiller" diyerek tanÄ±mladÄ±. Herkesin bu tÃ¼r duygularÄ±n Ã¼stÃ¼nÃ¼ Ã¶rtmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Hadid "KusurlarÄ±mÄ±zda bir araya geleceÄŸiz" diye yazdÄ±. Hadid, gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§indeki fotoÄŸraflarÄ±na yer verdiÄŸi paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " GÃ¼vensizliÄŸimizde, neÅŸemizde, mutluluÄŸumuzda ve her ÅŸeyi gÃ¼zel ve doÄŸal olarak kabul edin" diyen Hadid, "Bu duvarlarÄ± yÄ±kacak ve herkesin â€˜HayÄ±r, seni, acÄ±nÄ± ve sevincini anlÄ±yorumâ€™ demesini saÄŸlayacak olan ÅŸey bu. Ä°yi olacaÄŸÄ±z."

Haberin DevamÄ±

'SOSYAL MEDYA GERÃ‡EK BÄ°R DÃœNYA DEÄžÄ°L'

Bella Hadid, sosyal medyanÄ±n gerÃ§ek bir dÃ¼nya olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da altÄ±nÄ± Ã§izdi. En Ã§arpÄ±cÄ± itirafÄ± ise son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r her gÃ¼n ve her gece aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi oldu. Hadid "Sosyal medya gerÃ§ek deÄŸil. MÃ¼cadele eden herkes iÃ§in aynÄ±, bunu unutmayÄ±n. Bazen duymak istediÄŸiniz sadece yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdÄ±r. Benden size gelsin; yalnÄ±z deÄŸilsiniz. Sizi seviyorum, sizi seviyorum ve sizi duyuyorum. KiÅŸisel yardÄ±m ve ruhsal hastalÄ±k( kimyasal dengesizlik, doÄŸrusal deÄŸildir, hemen hemen engelleri lunaparkta bir hÄ±z treni ile geÃ§mek gibidir" yazdÄ±.

TAKÄ°PÃ‡Ä°LERÄ° YORUM YAÄžDIRDI

Instagram'da gerÃ§ek duygularÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren Ã¼nlÃ¼lerden biri de eski model Paulina Porizkova. ÅŸÄ±ndaki Porizkova da sÄ±k sÄ±k gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§indeki video ve fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medyadan paylaÅŸÄ±yor. Son olarak geÃ§en eylÃ¼l ayÄ±nda hÃ¼ngÃ¼r hÃ¼ngÃ¼r aÄŸladÄ±ÄŸÄ± bir videoya sayfasÄ±nda yer vermiÅŸti Porizkova. Onun bu videosu da olay oldu. 1984 yÄ±lÄ±nda Ã¼nlÃ¼ Sports Illustrated dergisine kapak pozu veren ilk Orta AvrupalÄ± model olarak tarihe geÃ§en Porizkova, hÃ¼ngÃ¼r hÃ¼ngÃ¼r aÄŸlarken Ã§ektiÄŸi uzun bir videoyu Instagram hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Ã‡ek model, bu paylaÅŸÄ±mla birlikte uzun bir mesaj da kaleme aldÄ±. AkÄ±ttÄ±ÄŸÄ± yaÅŸlarÄ±n "eski kendisini" tÄ±pkÄ± bir yangÄ±n gibi yakÄ±p yok ettiÄŸini ve bÃ¶ylece yenilenmeye hazÄ±r olduÄŸunu ifade etti. Parizkova'nÄ±n bu ilginÃ§ paylaÅŸÄ±mÄ±na Ã¼nlÃ¼ ya da Ã¼nsÃ¼z takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da yorum geldi. BirÃ§oÄŸu o aÄŸlarken yanÄ±nda olup ona sarÄ±lmak istediÄŸini belirtti. BazÄ±larÄ± da onun bu kÄ±rÄ±lganlÄ±ÄŸÄ±nÄ± "insanlarÄ± sevme gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yoÄŸunluÄŸuna" baÄŸladÄ±.

'YALNIZLIK DUYGUSUNDAN Ä°LK KEZ BU KADAR ETKÄ°LENDÄ°M'

Ä°lginÃ§ bir hayat hikayesine sahip olan Paulina Porizkova, aralarÄ± kÃ¶tÃ¼ olsa da beraber yaÅŸadÄ±klarÄ± evde hayata veda eden eski eÅŸi The Cars grubunun solisti Ric Ocasek'in, 15 EylÃ¼l'deki ikinci Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ baÅŸta olmak Ã¼zere hayatÄ±nda birÃ§ok ÅŸeyin kÃ¶tÃ¼ hissetmesine neden olduÄŸunu belirtti mesajÄ±nda. "Bu hafta benim iÃ§in gerÃ§ekten ama gerÃ§ekten zor bir haftaydÄ±" diye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± satÄ±rlarÄ±nda eski eÅŸinin Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼, iki Ã§ocuÄŸunun 'yuvadan uÃ§up' kendi hayatlarÄ±na gitmesinin kendisinde yarattÄ±ÄŸÄ± yalnÄ±zlÄ±k duygusundan ilk kez bu kadar etkilendiÄŸini anlattÄ±. Porizkova, dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kadar sevilmediÄŸini Ã¶ÄŸrenmiÅŸ olmanÄ±n da bu kadar gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶kmesine yol aÃ§an nedenler arasÄ±nda olduÄŸunu ekledi.

'BÃ–YLE DEÄžÄ°LMÄ°Åž GÄ°BÄ° YAPMAYACAÄžIM'

"BÃ¶yle deÄŸilmiÅŸ gibi numara yapmayacaÄŸÄ±m" yazan Porizkova "Keder kalp kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± ve 15 yaÅŸÄ±mdan beri ilk kez yalnÄ±zlÄ±k duygusu iÃ§inde kalmak beni bunalttÄ±" diyerek sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ satÄ±rlarÄ±nÄ±. BirÃ§ok kiÅŸinin kendisine "bu kadar incinmiÅŸken neden ve nasÄ±l bÃ¶yle videolar Ã§ektiÄŸi" hakkÄ±nda sorular sorduÄŸunu da belirtti Porizkova. "Bu gÃ¼zel bir soru" diyerek anlatmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. KamerayÄ± ayarlayÄ±p Ã§ekime hazÄ±rlamanÄ±n, duygu dalgasÄ±nÄ± bÃ¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Porizkova "Bu sabah bu videoyu Ã§ektim. Ã‡ok canÄ±m yanÄ±yordu ve bÃ¼tÃ¼n gÃ¼nÃ¼ aÄŸlayarak geÃ§irdim. DolayÄ±sÄ±yla kamerayÄ± hazÄ±rlamak sorun olmadÄ±" yazarak bu durumu da anlattÄ±.

Â

ONU GENÃ‡ NESÄ°L BÃ–YLE TANIYOR

Ric Ocasek ile evliliÄŸinden iki tane yetiÅŸkin erkek Ã§ocuk annesi olan Paulina Porizkova, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nda da genÃ§ nesillerin kendisini "Instagram'da aÄŸlayan kadÄ±n" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. Daha Ã¶nce gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸan Porizkova sÃ¶z konusu paylaÅŸÄ±mda "ArkadaÅŸlarÄ±mla Yemek yediÄŸim restoranda tuvalete gitmek iÃ§in kalktÄ±m. O sÄ±rada yaÅŸÄ± itibariyle beni tanÄ±masÄ± mÃ¼mkÃ¼n olmayan genÃ§ bir kadÄ±n bana bakarak "Aa! Siz...." dedi ve cÃ¼mlesini bitiremedi. Ben de fazla uzatmamak iÃ§in 'Evet, benim' diye yanÄ±t verdim. Sonra genÃ§ kadÄ±n arkamdan seslendi 'Siz Instagram'da aÄŸlayan kadÄ±nsÄ±nÄ±z' diyerek yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir olayÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.