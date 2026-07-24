Bir diziyle ÅŸÃ¶hreti buldu ama bedeli aÄŸÄ±r oldu: Ä°stedikleri kadar para versinler, bir daha Ã¶yle Ã§alÄ±ÅŸmam!

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Ã‡Ã¼nkÃ¼ insan bir kere ÅŸÃ¶hret oldu mu hele bir de yaÅŸÄ± genÃ§se bunu sÃ¼rdÃ¼rmek zorunda hisseder kendini. Bu yÃ¼zden de ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bile bozulabilir.

SonuÃ§ olarak insan ne kadar para kazanÄ±rsa kazansÄ±n sÃ¼rekli baskÄ± altÄ±nda yaÅŸamak kolay deÄŸil.Â

Ä°ÅŸte bir dÃ¶nem izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran The Big Bang Theory adlÄ± diziyle Ã¼nlenen Jim Parson'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± da tam bÃ¶yle bir ÅŸey.Oyuncu, bir diziyle ÅŸÃ¶hreti buldu, Ã¶dÃ¼l Ã¼stÃ¼ne Ã¶dÃ¼l kazandÄ±. ÅžanÄ± yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Ama bunun bedelini de kiÅŸisel mutsuzluÄŸuyla Ã¶dedi.

Jim Parsons bu durumu da konuk olduÄŸu Jon Dean'in sunduÄŸu All Out with John Dean adlÄ± programda itiraf etti.Â

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Parsons, milyonlarca kiÅŸinin hayalini kurduÄŸu bir kariyere sahip olmasÄ±na raÄŸmen ciddi bir bedel Ã¶dediÄŸini sÃ¶yledi.

Bir diziyle gelen ÅŸÃ¶hretin ardÄ±ndan kendini sÃ¼rekli mutsuz ve gergin hissettiÄŸini, bu sÃ¼reÃ§te bazÄ± takÄ±ntÄ±lÄ± davranÄ±ÅŸlar geliÅŸtirdiÄŸini ifade etti Parsons.

KÄ±sacasÄ± en parlak dÃ¶neminin tadÄ±nÄ± bile Ã§Ä±karamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± oyuncu.Â

O dÃ¶nemi de "BugÃ¼n geriye dÃ¶nÃ¼p baktÄ±ÄŸÄ±mda, hayatÄ±mÄ±n en gÃ¼zel dÃ¶nemlerinde aslÄ±nda ne kadar mutsuz olduÄŸumu fark ediyorum. Mutlu deÄŸildim, stres altÄ±ndaydÄ±m" sÃ¶zleriyle anlattÄ±.

BaÅŸarÄ±sÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek zorunda hissettiÄŸini bu yÃ¼zden bu hale geldiÄŸini sÃ¶yleyen Parsons "Havada tutmam gereken Ã§ok fazla tabak varmÄ±ÅŸ gibi hissediyordum. HayatÄ±mdaki baÅŸarÄ±larÄ±n ve gÃ¼zel ÅŸeylerin yalnÄ±zca aÅŸÄ±rÄ± Ã§alÄ±ÅŸmaya, disipline ve benzeri unsurlara baÄŸlÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum. Belki bir Ã¶lÃ§Ã¼de doÄŸruydu, bilmiyorum" dedi.Â

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Elbette baÅŸarÄ± saÄŸlamak iÃ§in disiplin ve Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸma gerektiÄŸini ama bazen bunun yarattÄ±ÄŸÄ± duygusal yÃ¼kÃ¼n Ã§ok aÄŸÄ±r olduÄŸunu saklamadÄ±.

Yine de bÃ¼tÃ¼n bu yaÅŸadÄ±klarÄ± Jim Parsons iÃ§in bir ders oldu.

Oyuncu, geÃ§miÅŸi ÅŸu sÃ¶zlerle deÄŸerlendirdi: "Bir daha asla aynÄ± ÅŸekilde yaÅŸamazdÄ±m. Ne kadar para verilirse verilsin bunu tekrarlamazdÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ zaman zaman Ã§ok stresli ve mutsuzdu. Kendimi ben mutsuz ettim."

Oyuncu, kariyerinde yÃ¼kselmesini saÄŸlayan mÃ¼kemmeliyetÃ§iliÄŸin aynÄ± zamanda kendisini gereksiz bir takÄ±ntÄ± dÃ¶ngÃ¼sÃ¼ne sÃ¼rÃ¼klediÄŸini de itiraf etti.

Disiplinli olduÄŸunu, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã§alÄ±ÅŸma ahlakÄ±na sahip olduÄŸunu ama bunun bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n obsesif kompÃ¼lsif Ã¶zellikler taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± da saklamadÄ± Parsons.Â

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"Zihnimde sÃ¼rekli olarak rahat hissedebilmek ve iÅŸimi doÄŸru yaptÄ±ÄŸÄ±ma inanabilmek iÃ§in tamamlamam gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m bir liste vardÄ±. Oysa bunun gerÃ§ekten gerekli olduÄŸunu sanmÄ±yorum" diye anlattÄ± durumunu.

Bu takÄ±ntÄ±lÄ± rutinleri yÃ¼zÃ¼nden hayatÄ±nÄ±n zindan olduÄŸunu ve birÃ§ok gÃ¼zel anÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf eden Parsons hala tam olarak saÄŸlÄ±klÄ± bir denge kurmayÄ± baÅŸaramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da saklamadÄ±.





2007 yÄ±lÄ±nda CBSâ€™in fenomen dizisi The Big Bang Theory'de Dr. Sheldon Cooper karakterini canlandÄ±rmaya baÅŸlayan Parsons, kÄ±sa sÃ¼rede Hollywood'un en Ã¼nlÃ¼ ekran yÃ¼zlerinden biri haline geldi.

Dizideki performansÄ±yla dÃ¶rt kez Emmy Ã–dÃ¼lÃ¼ bir kez da AltÄ±n KÃ¼re kazandÄ±. Bu arada bir parantez aÃ§Ä±p Jim Parsons'Ä±n Ã¶nemli karakterlerinden birine hayat verdiÄŸi Big Bang Theory'nin 2007 ile 2019 arasÄ±nda ekranda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

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YapÄ±m, modern TV tarihinin en baÅŸarÄ±lÄ± komedi dizilerinden biri olarak da tarihe geÃ§ti.





Jim Parsons , The Big Bang Theory 'de Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik ve Melissa Rauch ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Parsons bu Ã¼nlÃ¼ dizinin yanÄ± sÄ±ra Young Sheldon, The Normal Heart, Hidden Figures ve The Boys in the Band adlÄ± yapÄ±mlarda da rol aldÄ±.