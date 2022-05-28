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Bir değil iki kişilik kırmızı halı: 75'inci Cannes Film Festivali'nde karnı burnunda yıldızlar geçidi

#75'İnci Cannes Film Festivali#Cannes Film Festivali Hamile Yıldızlar#Adriana Lima Hamile
Bir değil iki kişilik kırmızı halı: 75inci Cannes Film Festivalinde karnı burnunda yıldızlar geçidi

Dünyanın en saygın sinema buluşmalarından biri olan Cannes Film Festivali bu yıl 75'inci kez kapılarını açtı. Artık sona ermesine sayılı saatler kalan festivalin ünlü kırmızı halısı yine rengarenkti. Özellikle de Covid 19 kısıtlamalarından sonra tekrar eski günlerine döndü Cannes Film Festivali.

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KARNI BURNUNDA KIRMIZI HALIDA
Katılan filmler ve birbiri ardına konuk olan ünlü oyuncular bir yana 75'inci Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında dikkat çeken bir başka ayrıntı daha vardı. Festivalin uzun tarihinde belki de hiç bu kadar çok "karnı burnunda" konuğu ağırlamamıştı bu kırmızı halı. Bu yıl birçok yıldız, doğmamış bebekleriyle kırmızı halıya çıktı. Bu ünlülerin ortak özelliği ise giderek büyüyen karınlarına, hamilelik nedeniyle değişen vücut ölçülerine rağmen şıklıklarından ve iddialı görüntülerinden ödün vermemeleri oldu. 75'inci Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıya damga vuran hamile ünlüleri bir hatırlayalım istedik.

Bir değil iki kişilik kırmızı halı: 75inci Cannes Film Festivalinde karnı burnunda yıldızlar geçidi


KARNINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
40 yaşında üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Brezilyalı model Adriana Lima ve sevgilisi Andre Lemmers, ilk olarak Top Gun: Maverick filminin galasında kırmızı halıya çıktı. Festivalin en gösterişli galalarından birine de Lima, karnını açıkta bırakan siyah elbisesiyle damgasını vurdu.

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ERKEK BEBEK GELİYOR
Lima ile Lemmers, kısa bir süre önce sosyal medya hesaplarından bir erkek bebek beklediklerini duyurmuştu. Çift, kırmızı halıda da romantik görüntüler sergiledi. Lemmers, elini Lima'nın karnından bir türlü ayıramadı. Çift, böylece aslında üç kişi olarak kırmızı halıya çıkmış oldu. Bu arada Adriana Lima'nın eski eşi Marko Jaric'ten iki kızı olduğunu hatırlatalım.

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DERİN YIRTMAÇ
Adriana Lima, bir ödül gecesine de yine derin yırtmacıyla dikkat çeken bir elbiseyle katıldı. Bu kez karnını ilk gün olduğu gibi gözler önüne sermedi.

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İKİNCİ KEZ KIRMIZI HALIDA
Adriana Lima ile Andre Lemmers, 75'inci Cannes Film Festivali'nde bir de Elvis adlı filmin galasına katıldı. Lima, yine iddialı bir kıyafet tercih etti.

Bir değil iki kişilik kırmızı halı: 75inci Cannes Film Festivalinde karnı burnunda yıldızlar geçidi

ELBİSENİN İŞLEMELERİ DİKKAT ÇEKTİ
Lima'nın giydiği turuncu elbisenin üzerindeki işlemeler ve ünlü modelin takıları ile aksesuarları da dikkat çekti. Modelin giydiği Nicolas Jebran imzası taşıyan dikkat çeken kıyafet aslında anne adayları için tasarlanmamıştı. Fakat yapılan değişikliklerle Adriana Lima da gayet güzel taşıdı giysiyi.

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ONUN DA KARNI BURNUNDA
75'inci Cannes Film Festivali'nin hamile konuklarından biri de bir başka ünlü model Shanina Shaik oldu. 31 yaşındaki Shaik, ilk olarak Elvis filminin galasında boy gösterdi. Siyah rengi tercih eden model, büyüyen karnını gözler önüne seren dar bir kıyafet giydi. Shaik'in takıları da dikkat çekti.

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Bir değil iki kişilik kırmızı halı: 75inci Cannes Film Festivalinde karnı burnunda yıldızlar geçidi

YARDIM GECESİNDE PODYUMA ÇIKTI
Shanina Shaik, daha sonra da AIDS araştırmalarına kaynak yaratmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen amfAR gecesine konuk oldu. Geceye girişte yine siyah renkli bir elbise tercih etti. Shaik, gecede gerçekleşen defilede de karnını gözler önüne seren duvaklı beyaz bir tasarımla podyuma çıktı.

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Bir değil iki kişilik kırmızı halı: 75inci Cannes Film Festivalinde karnı burnunda yıldızlar geçidi

İLK KEZ ANNE OLACAK
Bu arada DJ Ruckuz ile 2018 ile 2019 arasında süren kısa bir evlilik yapan Shanina Shaik'in bebeğinin babasının yeni sevgilisi Matthew Adesuyan olduğunu hatırlatalım.

Bir değil iki kişilik kırmızı halı: 75inci Cannes Film Festivalinde karnı burnunda yıldızlar geçidi


ONUN TERCİHİ KLASİK
75'inci Cannes Film Festivali'nin bir başka hamile konuğu da Michelle Williams oldu. 41 yaşındaki oyuncu, rol aldığı Showing Up filminin galasına katıldı. İki renkli bir elbise giyen Williams'ın tercihi klasik bir hamile elbisesi oldu. Oyuncu, Lima ve Shaik'in aksine yüksek topuk yerine alçak topuklu ayakkabılar tercih etti.

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Bir değil iki kişilik kırmızı halı: 75inci Cannes Film Festivalinde karnı burnunda yıldızlar geçidi

HEATH LEDGER'DAN 16 YAŞINDA BİR KIZI VAR
Williams, iki yıl önce evlendiği Thomas Kail ile birlikte ilk bebeğini bekliyor. 2018 ile 2019 arasında Phil Elverum ile evlenipq boşanan Michelle Williams'ın, genç yaşta hayata veda eden Heath Ledger'dan Matilda adında 16 yaşında bir kızı bulunuyor.

Bir değil iki kişilik kırmızı halı: 75inci Cannes Film Festivalinde karnı burnunda yıldızlar geçidi


BİR BAŞKA ANNE ADAYI
Bu yıl Cannes'da karnı burnunda kırmızı halıya çıkan konuklardan biri de TV yıldızı Nabilla Benattia oldu. 30 yaşındaki Benattia önce Stars At Noon adlı filmin galasına konuk oldu. Ona 2019 yılında evlendiği Thomas Vergara eşlik etti.

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Bir değil iki kişilik kırmızı halı: 75inci Cannes Film Festivalinde karnı burnunda yıldızlar geçidi

SIRTI AÇIK ELBİSE
Benattia, o galada kırmızı halıya çıkarken karnını değil sırtını açıkta bırakan bir kıyafet giydi.

Bir değil iki kişilik kırmızı halı: 75inci Cannes Film Festivalinde karnı burnunda yıldızlar geçidi

BU KEZ KARNI AÇIK BİR ELBİSE GİYDİ
Nabilla Benattia, daha sonra da amfAR galasına konuk oldu. Bu kez tercihi karnını gözler önüne seren iki renkli bir kıyafet oldu. Bu arada Benattia ile Vergara'nın bir çocuğu olduğunu, şimdi de dört kişilik bir aile olmak için gün saydıklarını hatırlatalım.

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