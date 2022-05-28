Bir değil iki kişilik kırmızı halı: 75'inci Cannes Film Festivali'nde karnı burnunda yıldızlar geçidi

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KARNI BURNUNDA KIRMIZI HALIDA

Katılan filmler ve birbiri ardına konuk olan ünlü oyuncular bir yana 75'inci Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında dikkat çeken bir başka ayrıntı daha vardı. Festivalin uzun tarihinde belki de hiç bu kadar çok "karnı burnunda" konuğu ağırlamamıştı bu kırmızı halı. Bu yıl birçok yıldız, doğmamış bebekleriyle kırmızı halıya çıktı. Bu ünlülerin ortak özelliği ise giderek büyüyen karınlarına, hamilelik nedeniyle değişen vücut ölçülerine rağmen şıklıklarından ve iddialı görüntülerinden ödün vermemeleri oldu. 75'inci Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıya damga vuran hamile ünlüleri bir hatırlayalım istedik.

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40 yaşında üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Brezilyalı model Adriana Lima ve sevgilisi Andre Lemmers, ilk olarak Top Gun: Maverick filminin galasında kırmızı halıya çıktı. Festivalin en gösterişli galalarından birine de Lima, karnını açıkta bırakan siyah elbisesiyle damgasını vurdu.

ERKEK BEBEK GELİYOR

Lima ile Lemmers, kısa bir süre önce sosyal medya hesaplarından bir erkek bebek beklediklerini duyurmuştu. Çift, kırmızı halıda da romantik görüntüler sergiledi. Lemmers, elini Lima'nın karnından bir türlü ayıramadı. Çift, böylece aslında üç kişi olarak kırmızı halıya çıkmış oldu. Bu arada Adriana Lima'nın eski eşi Marko Jaric'ten iki kızı olduğunu hatırlatalım.

DERİN YIRTMAÇ

Adriana Lima, bir ödül gecesine de yine derin yırtmacıyla dikkat çeken bir elbiseyle katıldı. Bu kez karnını ilk gün olduğu gibi gözler önüne sermedi.

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İKİNCİ KEZ KIRMIZI HALIDA

Adriana Lima ile Andre Lemmers, 75'inci Cannes Film Festivali'nde bir de Elvis adlı filmin galasına katıldı. Lima, yine iddialı bir kıyafet tercih etti.

ELBİSENİN İŞLEMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Lima'nın giydiği turuncu elbisenin üzerindeki işlemeler ve ünlü modelin takıları ile aksesuarları da dikkat çekti. Modelin giydiği Nicolas Jebran imzası taşıyan dikkat çeken kıyafet aslında anne adayları için tasarlanmamıştı. Fakat yapılan değişikliklerle Adriana Lima da gayet güzel taşıdı giysiyi.

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75'inci Cannes Film Festivali'nin hamile konuklarından biri de bir başka ünlü model Shanina Shaik oldu. 31 yaşındaki Shaik, ilk olarak Elvis filminin galasında boy gösterdi. Siyah rengi tercih eden model, büyüyen karnını gözler önüne seren dar bir kıyafet giydi. Shaik'in takıları da dikkat çekti.

YARDIM GECESİNDE PODYUMA ÇIKTI

Shanina Shaik, daha sonra da AIDS araştırmalarına kaynak yaratmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen amfAR gecesine konuk oldu. Geceye girişte yine siyah renkli bir elbise tercih etti. Shaik, gecede gerçekleşen defilede de karnını gözler önüne seren duvaklı beyaz bir tasarımla podyuma çıktı.

İLK KEZ ANNE OLACAK

Bu arada DJ Ruckuz ile 2018 ile 2019 arasında süren kısa bir evlilik yapan Shanina Shaik'in bebeğinin babasının yeni sevgilisi Matthew Adesuyan olduğunu hatırlatalım.

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75'inci Cannes Film Festivali'nin bir başka hamile konuğu da Michelle Williams oldu. 41 yaşındaki oyuncu, rol aldığı Showing Up filminin galasına katıldı. İki renkli bir elbise giyen Williams'ın tercihi klasik bir hamile elbisesi oldu. Oyuncu, Lima ve Shaik'in aksine yüksek topuk yerine alçak topuklu ayakkabılar tercih etti.

HEATH LEDGER'DAN 16 YAŞINDA BİR KIZI VAR

Williams, iki yıl önce evlendiği Thomas Kail ile birlikte ilk bebeğini bekliyor. 2018 ile 2019 arasında Phil Elverum ile evlenipq boşanan Michelle Williams'ın, genç yaşta hayata veda eden Heath Ledger'dan Matilda adında 16 yaşında bir kızı bulunuyor.

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Bu yıl Cannes'da karnı burnunda kırmızı halıya çıkan konuklardan biri de TV yıldızı Nabilla Benattia oldu. 30 yaşındaki Benattia önce Stars At Noon adlı filmin galasına konuk oldu. Ona 2019 yılında evlendiği Thomas Vergara eşlik etti.

SIRTI AÇIK ELBİSE

Benattia, o galada kırmızı halıya çıkarken karnını değil sırtını açıkta bırakan bir kıyafet giydi.

BU KEZ KARNI AÇIK BİR ELBİSE GİYDİ

Nabilla Benattia, daha sonra da amfAR galasına konuk oldu. Bu kez tercihi karnını gözler önüne seren iki renkli bir kıyafet oldu. Bu arada Benattia ile Vergara'nın bir çocuğu olduğunu, şimdi de dört kişilik bir aile olmak için gün saydıklarını hatırlatalım.