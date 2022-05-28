Bir değil iki kişilik kırmızı halı: 75'inci Cannes Film Festivali'nde karnı burnunda yıldızlar geçidi

KARNI BURNUNDA KIRMIZI HALIDA
Katılan filmler ve birbiri ardına konuk olan ünlü oyuncular bir yana 75'inci Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında dikkat çeken bir başka ayrıntı daha vardı. Festivalin uzun tarihinde belki de hiç bu kadar çok "karnı burnunda" konuğu ağırlamamıştı bu kırmızı halı. Bu yıl birçok yıldız, doğmamış bebekleriyle kırmızı halıya çıktı. Bu ünlülerin ortak özelliği ise giderek büyüyen karınlarına, hamilelik nedeniyle değişen vücut ölçülerine rağmen şıklıklarından ve iddialı görüntülerinden ödün vermemeleri oldu. 75'inci Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıya damga vuran hamile ünlüleri bir hatırlayalım istedik.
ERKEK BEBEK GELİYOR
Lima ile Lemmers, kısa bir süre önce sosyal medya hesaplarından bir erkek bebek beklediklerini duyurmuştu. Çift, kırmızı halıda da romantik görüntüler sergiledi. Lemmers, elini Lima'nın karnından bir türlü ayıramadı. Çift, böylece aslında üç kişi olarak kırmızı halıya çıkmış oldu. Bu arada Adriana Lima'nın eski eşi Marko Jaric'ten iki kızı olduğunu hatırlatalım.
DERİN YIRTMAÇ
Adriana Lima, bir ödül gecesine de yine derin yırtmacıyla dikkat çeken bir elbiseyle katıldı. Bu kez karnını ilk gün olduğu gibi gözler önüne sermedi.
İKİNCİ KEZ KIRMIZI HALIDA
Adriana Lima ile Andre Lemmers, 75'inci Cannes Film Festivali'nde bir de Elvis adlı filmin galasına katıldı. Lima, yine iddialı bir kıyafet tercih etti.
ELBİSENİN İŞLEMELERİ DİKKAT ÇEKTİ
Lima'nın giydiği turuncu elbisenin üzerindeki işlemeler ve ünlü modelin takıları ile aksesuarları da dikkat çekti. Modelin giydiği Nicolas Jebran imzası taşıyan dikkat çeken kıyafet aslında anne adayları için tasarlanmamıştı. Fakat yapılan değişikliklerle Adriana Lima da gayet güzel taşıdı giysiyi.
YARDIM GECESİNDE PODYUMA ÇIKTI
Shanina Shaik, daha sonra da AIDS araştırmalarına kaynak yaratmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen amfAR gecesine konuk oldu. Geceye girişte yine siyah renkli bir elbise tercih etti. Shaik, gecede gerçekleşen defilede de karnını gözler önüne seren duvaklı beyaz bir tasarımla podyuma çıktı.
İLK KEZ ANNE OLACAK
Bu arada DJ Ruckuz ile 2018 ile 2019 arasında süren kısa bir evlilik yapan Shanina Shaik'in bebeğinin babasının yeni sevgilisi Matthew Adesuyan olduğunu hatırlatalım.
HEATH LEDGER'DAN 16 YAŞINDA BİR KIZI VAR
Williams, iki yıl önce evlendiği Thomas Kail ile birlikte ilk bebeğini bekliyor. 2018 ile 2019 arasında Phil Elverum ile evlenipq boşanan Michelle Williams'ın, genç yaşta hayata veda eden Heath Ledger'dan Matilda adında 16 yaşında bir kızı bulunuyor.
SIRTI AÇIK ELBİSE
Benattia, o galada kırmızı halıya çıkarken karnını değil sırtını açıkta bırakan bir kıyafet giydi.
BU KEZ KARNI AÇIK BİR ELBİSE GİYDİ
Nabilla Benattia, daha sonra da amfAR galasına konuk oldu. Bu kez tercihi karnını gözler önüne seren iki renkli bir kıyafet oldu. Bu arada Benattia ile Vergara'nın bir çocuğu olduğunu, şimdi de dört kişilik bir aile olmak için gün saydıklarını hatırlatalım.