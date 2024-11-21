Ünlü annesinin boyunu çoktan geçti... Bir de utanıp yüzünü sakladı

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Hatta bazen bir anda o kadar çok büyürler ki görenler şaşkınlığa sürüklenir... Bazılarının boyları anne ve babalarını geride bırakmakla kalmaz onlar da aynı alanda kariyer yapmaya başlar.

Gelin bir bakalım bu ünlülerin kamera karşısında büyüyen çocuklarına...





ARTIK ANNESİNE TEPEDEN BAKIYOR

Bu ünlü yıldız, hayatının hemen hemen her anını yıllardır kamera karşısında yaşayan bir aileye mensup.

Şimdi yeni kocasıyla mutlu ve bir çocuklu bir evlilik sürdürüyor. Ama uzun süre birlikte olduğu eski sevgilisinden de üç tane çocuğu var. Tabii ki bu çocuklar da yıllar geçtikçe büyüyor.

İşte bu ünlü yıldız geçtiğimiz günlerde çocuklarından ikisiyle çıktığı alışverişte görüntülendi. O anlarda da 14 yaşına gelen büyük oğlunun boyunun nasıl da uzadığı dikkatlerden kaçmadı.

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Büyük olasılıkla fotoğrafı görür görmez onları hemen tanıdınız... Kourtney Kardashian'ın eski sevgilisi Scott Disick ile ilişkisinden dünyaya gelen üç çocuğunun en büyüğü Mason ile Penelope.

Kardashian ile Disick'in 14 yaşındaki oğlu Mason öylesine büyümüş ve boyu öylesine uzamış ki artık annesine tepeden bakar hale bile gelmiş.

Aslında doğduğundan beri kamera karşısında olan Mason belli ki o gün görüntülenmekten çok hoşlanmadı. O yüzden de yürürken bir yandan da yüzünü kapattı.

Kardashian ile eski sevgilisi Disick'in Mason dışında Penelope ve Reign adında iki tane daha çocuğu bulunuyor. Kardashian, şu an evli oldğu Travis Barker'dan da bir erkek evlat sahibi oldu.

Kardashian ile eski sevgilisi Disick'in üç çocuğu bir zamanlar küçücüktü. Hayatlarının neredeyse tamamını da kamera karşısında geçirdiler.

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GÜZELLİĞİ ANNESİNDEN MİRAS

Bu güzeller güzeli genç kız da son dönemde moda dünyasında bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Henüz 20 yaşındaki genç kızın kariyer yolculuğu, dünyanın en güzel kadınlarından biri olan annesinin gençlik yıllarına benzetiliyor.

O güzel kız Monica Bellucci ile eski eşi Vincent Cassel'ın evliliğinden dünyaya gelen ilk çocukları Deva. Deva'nın anne ve babasının evliliğinden bir kız kardeşi daha var. Babasının sonradan evlendiği Tina Kunakey'den de bir üvey kardeşi var.

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Deva'nın annesi Monica Bellucci ile babası Vincent Cassel, 1999'da başlayan evlliklerini 2013 yılında bitirdi. Bellucci, bir süredir ünlü yönetmen Tim Burton ile birlikte.

ÇILGINLIKTA ANNESİYLE YARIŞIYOR

Bu genç kız -ki artık 30 yaşına merdiven dayamış durumda- çılgınlık ve iddialı giyinme konusunda annesiyle yarışabilecek tek insan...

Daha bebekliğinden bu yana da dünya üzerinde milyonların ilgisini çekiyor. Annesinin şöhreti bir yana babasıyla geçmişte yaşadığı ilişki de çok konuşuldu.

Tabii ki siz o genç kızın Lourdes Leon olduğunu ilk görüşte anladınız. Pop müziğin kraliçesi olarak anılan Madonna ile spor hocası Carlos Leon'un ilişkisinden dünyaya gelen Lourdes, moda dünyasında kariyer adımları atıyor. Özetle bu küçük kız artık 28 yaşına geldi.

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PODYUMAKİ BAYRAĞI KIZINA DEVRETTİ

Bir döneme damgasını vuran top model Cindy Crawford'un adını duymayan yok büyük olasılıkla. O artık 50'li yaşlarının ikinci yarısına gelip mesleğine veda etse de yerini kızı Kaia Gerber'e bıraktı.

Crawford'un Rande Gerber ile evliliğinden dünyaya gelen 23 yaşındaki kızı da tıpkı onun gibi model olarak kariyer yapıyor.

Bugün genç kuşaklar tarafından Cindy Crawford'dan daha çok tanınan Kaia da bir zamanlar annesinin elinden tutup sokakta gezen bir çocuktu.

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Bu arada Crawford ile Gerber'in yine moda dünyasında kariyer yapan Presley adında bir de oğlu olduğunu hatırlatalım.

ANNESİNE BENZERLİĞİ ŞANSI OLDU

Bu güzel genç kız da bugün usul usul reklam dünyasında bazı ünlü markaların tanıtım yüzü olarak adını duyuruyor.

25 yaşındaki genç kız, en çok da annesine olan benzerliğiyle konuşuluyor. Gerçekten de annesinin bir kopyası bu genç kız.

O güzel kız Reese Witherspoon ile eski eşi Ryan Phillippe'nin kızı Ava. Annesine benzetilen ama boyu çoktan annesini geçen Ava, geçtiğimiz günlerde görev aldığı bir reklam kampanyasıyla konuşuldu.

Reese Witherspoon'un ilk eşinden bir de Deacon adında 21 yaşında bir oğlu bulunuyor. Kısa süre önce boşandığı ikinci eşinden de 12 yaşında James adında bir oğlu daha var.

Witherspoon'un kızı Ava, en çok annesine benzerliğiyle konuşuluyor.





ÜNLÜ ÇİFTİN İKİ KIZI DA BOYLARINI GEÇTİ

Şöyle bir baktığınızda Nicole Kidman ile kocası Keith Urban'ı hemen tanıdınız elbette. Kidman'ın sağ yanında yeğeni, sol yanında da kız kardeşi var. Peki ya kocası Urban'ın yanındaki iki genç kız?

Babasının yanında duran uzun boylu kız Kidman ile Urban'ın 16 yaşındaki büyük kızları Sunday Rose. Yaşı henüz küçük ama geçtiğimiz aylarda bir moda firmasının defilesinde podyuma çıktı.

Yanındaki küçük kız ise 14 yaşındaki kardeşi Faith Margaret.. Her ikisinin boyu da Hollywood'un en uzun yıldızlarından biri olan Kidman'a çoktan yetişti bile.





İki kardeş bir zamanlar anne ve babalarının kucağında ya da ellerinden tutarak yürüyordu. Zaman onlar için de hızlı geçti ve ikisi de artık birer genç kız oldu.

Bu arada Kidman'ın Tom Cruise ile evliliğinden Isabella ve Connor adında iki evlatlık çocuğu olduğunu hatırlatalım. Fakat eski çift boşandıktan sonra Kidman onlarla görüşmemeye başladı.