Bir de ihanet etmekle suçlamışlardı... Karısı korktuğu için en büyük tutkusuna veda etmiş... Feda olsun senin uğruna

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Ama işte o ayrılıkları sırasında aslında birbirlerini ne kadar sevdiklerini de daha iyi anladılar...

Çalkantılı ilişki, sonunda evliliğe uzandı. Şimdi üç çocuklarını büyütüp kendilerini bekleyen geleceğe yani tahta hazırlanıyor Kate ile William.

Elbette evlendikten sonra da hayatları güllük gülistanlık olmadı. Bunun son ve en zor örneği de bu yıl yaşandı zaten. Galler Prensesi Kate Middleton, önleyici kanser tedavisi görmek zorunda kaldı.

Bu zor süreçte William, hem karısının iyileşmesi hem de üç küçük çocuğun hayatlarının normal bir şekilde sürmesi için elinden geleni yaptı.

Bu arada bir de babası Charles'ın kanser hastalığıyla mücadelesinde ona destek oldu. Kardeşi Harry ve onun karısı Meghan'ın yarattığı sorunları saymıyoruz bile.

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YILLAR İÇİNDE İKİSİ DE BİRBİRLERİNİ KAYBETME KORKUSU YAŞADI

Zaten bir süredir yılda birkaç kez ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirilen bir 'William, Kate'i aldatıyor' söylentisi var ki o da başka bir konu. William'ın yakın bir aile dostlarının karısı Rose Hanbury ile yasak bir ilişki yaşadığı iddiası yıllardır bitmek bilmiyor.

Bunlar, Kate ile William'ın aile yuvasından dışarıya sızanlar, yani bizim bildiklerimiz. Büyük olasılıkla sadece kendilerine sakladıkları bazı özel sorunları da vardır. Bütün evli çiftler gibi.

Bunlar arasında birbirlerini kaybetme korkusu da var elbette. Bu korku da Kate'in hastalığı sırasında biraz daha yüzeye çıktı. William da genç bir karısı ve üç küçük çocuğu olan bir aile babası olarak bu korkuyu iliklerine kadar hissetti.

Ama belki de bu şekilde Kate'in yıllar önce ilk çocukları George henüz çok küçükken yaşadığı o dehşeti ve endişeyi daha iyi anladı.

BÜYÜK TUTKUSUNDAN KARISI İÇİN VAZGEÇTİ

Sözü uzatmadan söyleyelim... William, gençlik yıllarında bu yana edindiği en büyük tutkusunu karısı Kate'in hatırına bir kenara kaldırdı... Bunu da geçtiğimiz günlerde gittiği bir ziyarette kendisi itiraf etti zaten.

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Kate Middleton'ın bu korkusunun nedeni William'ın motosiklet tutkusu...

Aslında herkesin bildiği gibi Prens William, bir helikopter pilotu. Hatta kimi zaman bazı etkinliklere giderken ailesiyle birlikte karayolu yerine helikopteri kullanıyorlar.

Ama Kate'i uçmak değil de kocası William'ın motosikletlere olan düşkünlüğü korkutmuş bir zamanlar.

Galler Prensi William, geçtiğimiz günlerde Kuzey İrlanda'da Ulster Ünivesitesi'nin Belfast kentindeki kampüsünü ziyaret etti.

Oradaki bir stüdyoda da bir motosikletin sürücü koltuğuna oturma mutluluğunu yaşadı. Sanal gerçeklik yaratan bu stüdyoda William kendini Arizona çölünde motosiklet kullanır halde buldu üstelik.

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NE KADAR ÖZLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

İşte orada da karısı Kate'in bu konudaki korkusundan söz etti. William o ziyaret sırasında "İşte motosiklete binmek için bir bahane" dedi.

Sonra da aslında sanal alemde değil de gerçekten motosiklete binmek istediğini belirtti. Bu şekilde de motosiklet kullanmayı ne kadar sevdiğini ve özlediğini ifade etti.

Prens William, gençlik yıllarından bu yana motosiklet tutkunu olarak biliniyor. Fakat 2015 yılında Kate Middleton, onun bu tutkusunun kendisinde endişe yarattığını söyleyince elinden geldiğince tutkusunu bir kenara kaldırmaya çalıştı.

Ama bu da öyle hemen olmadı. Büyük oğlu George'un dünyaya gelip iki yaşına ulaşması gerekti bu tutkusunu bir kenara kaldırması için.

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Prens William, ziyaret sırasında motosiklete olan özlemini de giderdi.





'O MOTOSİKLETE BİNİNCE DEHŞETE KAPILIYORUM'

Bunu da karısı Kate Middleton, yıllar önce İskoçya'da Dundee'ye yaptığı bir ziyaret sırasında ifade etmişti.

O gün "William hala motosiklet kullanıyor" diyen Kate Middleton, "O ne zaman motosikletle bir yere gitse bu benim içimi korkuyla dolduruyor. Dehşete kapılıyorum. Umarım George'u bu tutkudan uzak tutabilirim" diye konuşmuştu.

Prens William, Belfast'taki üniversite kampüsünde bulunan stüdyoyu ziyareti sırasında motosiklet tutkusunu bir yana kaldırdığını da belirtti.

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Bunun nedenlerini de "Artık üç çocuk babasıyım. Uzun motosiklet yolculuklarını özledim. Benim için motosiklete binmek birileriyle birlikte vakit geçirmenin bir yolu" diye konuştu.