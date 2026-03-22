Zaman zaman aynÄ± modelin farklÄ± renklerini giymekle hatta bazen de sÄ±kÄ±cÄ± olmakla eleÅŸtirilse de gerÃ§ek bu.

Galler Prensesi'nin giydiÄŸi kÄ±yafetler, ayakkabÄ±lar; kullandÄ±ÄŸÄ± takÄ±lar ve aksesuarlar dÃ¼nya Ã§apÄ±nda satÄ±ÅŸ rekorlarÄ± kÄ±rÄ±yor.

Bir gÃ¼n Kate'in giydiÄŸi bir elbise baÅŸka bir gÃ¼n bir baÅŸka tanÄ±dÄ±k ismin Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼lebiliyor.

Ama belki de bu kadar dikkat Ã§ekici bir adÄ±m ilk kez gerÃ§ekleÅŸti. Hem de kÄ±sacÄ±k sayÄ±lacak bir zaman iÃ§inde.

AYNI ELBÄ°SEYÄ° GÄ°YDÄ°... ÃœSTELÄ°K KATE DE GÃ–RDÃœ

Bundan birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Kral Charles ile KraliÃ§e Camilla Ã¶nemli bir konuÄŸu aÄŸÄ±rladÄ±. Nijerya Devlet BaÅŸkanÄ± Bola Ahmed Tinubus ile eÅŸi Ä°ngiltere'ye resmi bir ziyarette bulundu.

Devlet tÃ¶reniyle karÅŸÄ±lanan Tinubus Ã§ifti onuruna akÅŸam da Windsor Åžatosu'nda bir yemek verildi.

O yemeÄŸin en Ã§ok dikkat Ã§eken konuÄŸu da bu tÃ¼r davetlerde hep yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gibi Galler Prensesi Kate Middleton oldu.

Nijerya Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n gelini, Windsor Åžatosu'ndaki resmi yemeÄŸe, Ã¼Ã§ ay Ã¶nce Kate'in giydiÄŸi koyu yeÅŸil elbisenin aynÄ±sÄ±yla katÄ±ldÄ±.





Bir Alman moda markasÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan elbiseyi geÃ§en yÄ±l kasÄ±m ayÄ±ndaki bir etkinlikte Kate Middleton giymiÅŸti.

AYNI ELBÄ°SEYÄ° 3 AY Ã–NCE KATE GÄ°YMÄ°ÅžTÄ°

Nijerya bayraÄŸÄ±nda yer alan yeÅŸil tonunda bir elbise giyen Kate, kayÄ±nvalidesi Prenses Diana ile Ã¶zdeÅŸleÅŸen Cambridge AÅŸÄ±klar DÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ tacÄ±nÄ± da taktÄ± baÅŸÄ±na.

Ä°ÅŸte o yemekte Nijerya Devlet BaÅŸkanÄ± Tinubu ve eÅŸinin yanÄ± sÄ±ra kendilerine eÅŸlik eden bir heyet de vardÄ±. Bu heyette de Tinubu'nun gelini Layal Jade Tinubu da yer aldÄ±.

Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n oÄŸlu Seyi ile evli olan Laya Jade, yeÅŸil koyu yeÅŸil renkte bir elbise giydi. DoÄŸrusu genÃ§ kadÄ±n gayet ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.

Ama o elbisenin bu kadar dikkat Ã§ekmesinin bambaÅŸka bir nedeni vardÄ±: AynÄ± elbiseyi geÃ§tiÄŸimiz kasÄ±m ayÄ±nda Galler Prensesi Kate de giymiÅŸti..

Ahmet Tinubus'un gelininin giydiÄŸi elbisenin aynÄ±sÄ± o gecede Galler Prensesi'nin Ã¼zerindeydi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAÅžTI

Alman moda markasÄ± Talbot Runhof imzalÄ± elbisesiyle Ã§ekilen bir videosunu sosyal medya hesabÄ±ndan da paylaÅŸtÄ± Bola Ahmet Tinubu'nun gelini.

Laya Jade, Kate'in aksine elbisenin sÄ±rt kÄ±smÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k dekolteyi daha gÃ¶rÃ¼nÃ¼r kÄ±lmak iÃ§in saÃ§Ä±nÄ± toplamÄ±ÅŸtÄ±. Kate ise o gece yine her zamanki gibi aÃ§Ä±k bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ± saÃ§larÄ±nÄ±.

DoÄŸrusu, her iki genÃ§ kadÄ±n da elbiseyi gÃ¼zel taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± iÃ§in sosyal medyada tam not aldÄ±.

YEMEKTE AÃ‡IK YEÅžÄ°L GÄ°YDÄ°

Kate Middleton, Nijerya Devlet BaÅŸkanÄ± onuruna verilen yemekte kollarÄ±ndaki tÃ¼l detayÄ±yla dikkat Ã§eken yine yeÅŸil bir elbise giydi.

Nijerya bayraÄŸÄ±nÄ±n rengindeki elbise bazÄ± yorumlarda beÄŸeni toplarken bazÄ±larÄ± da fazla sÄ±kÄ±cÄ± buldu. ArtÄ±k emekliye ayrÄ±lan Singapurlu tasarÄ±mcÄ± Andrew Gn imzalÄ±ydÄ± bu elbise de.

Nijerya Devlet BaÅŸkanÄ± ile eÅŸini karÅŸÄ±lama gÃ¶revi her zamanki gibi Kate ve William tarafÄ±ndan yerine getirildi. O sÄ±rada Kate, yaka kÄ±sÄ±mlarÄ± beyaz olan gri bir kÄ±yafet giydi. Ä°lk kez giydiÄŸi bu kÄ±yafet ise Ã¶zellikle rengi nedeniyle olumsuz eleÅŸtiriler aldÄ±.