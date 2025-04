Bir çocukları olsun diye yıllarca beklemişlerdi... Ünlü çift minik kızlarından ilk kez ayrı düştü...Kokusu burunlarında tüttü!

Haberin Devamı

Sonunda bir bebek sahibi oldunuz. Dünyaya geldiği ilk andan itibaren de ondan hiç ayrılmadınız...

Ama bir yandan hayatın akışı diğer yandan da işleriniz gereği o minicik bebeği evde bırakıp kısa süreliğine de olsa bir yere gitmeniz gerekti...

Böyle bir durumda ne yapardınız?

Bu sorunun yanıtı çok basit aslında... Fiziksel olarak gittiğiniz yerde bulunsanız da aklınız büyük olasılıkla hep ilk kez ayrı kaldığınız bebeğinizde olur.

10 YILLIK EVLİLİĞE İLK BEBEK GELDİ

Tıpkı 10 yıllık evlilikleri süresince ilk kez anne ve baba olan İngiliz oyuncu Michelle Keegan ve TV yıldızı Mark Wright gibi..

2015 yılında hayatlarını birleştiren ünlü çift, ilk bebeklerini de geçtiğimiz mart ayının ilk yarısında kucaklarına aldı. Şu anda bir buçuk aylık olan Palma adını verdikleri kızları dünyaya geldiğinden bu yana da ondan hiç ayrılmadılar.

Özellikle de ilk annelik sevincini yaşayan Michelle Keegan. Mark Wright da işlerinden arda kalan her fırsatta kızı Palma'nın yanına koştu.

Kısacası ünlü çift, 10 yıl sonra aralarına katılıp aileyi sevince boğan Palma, anne ve babasının kucağından düşmedi.

ANNE VE BABANIN İLK BAŞ BAŞA GECESİ

Fakat her ikisi de gösteri dünyasında kariyer yapan Michelle Keegan ile Mark Wright artık usul usul doğum iznine bir nokta koymaya karar verdi. Çift, kızlarının doğumundan sonra ilk kez geçtiğimiz hafta sonu baş başa bir davete katıldı. O sırada Palma da evde kaldı.

37 yaşındaki Michelle Keegan ile 38 yaşındaki Mark Wright o gece için gayet şık bir şekilde dışarı çıktılar, objektiflere poz verdiler. Hatta o davete dair sosyal medya paylaşımları bile yaptılar.

Yüzleri güldü ama akılları da ilk kez evde bırakıp ayrı kaldıkları minik Palma'daydı sürekli olarak.

Bu arada daha kısa bir süre önce doğum yapan Michelle Keegan'ın eski formuna kavuşmuş olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

MUTLU HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Birlikte çalıştıkları bir yapımın kamera arkasında tanışan ve birbirlerine aşık olan Michelle Keegan ile Mark Wright, bebeklerinin dünyaya gelişini geçen mart ayının son gününde yaptıkları bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

El örgüsü bir şapka ve yelek giydirdiği kızının 6 Mart'ta dünyaya gözlerini açtığını açıkladı Michelle Keegan. Minik bebeğe Palma Elizabeth adını verdiklerini de ekledi.

Aslında her ikisi de 37 yaşında olan Keegan ile Wright, 10 yıl önce evlendi. O zamandan bu yana da bebek konusunda net bir karar veremediler.

KARNI BURNUNDA POZLARIYLA ŞAŞIRTMIŞTI

Sonunda 2024'ün bitmesine birkaç gün kala sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafla herkesi şaşırttı ünlü çift.

Bir bebekleri olacaktı. Üstelik Keegan'ın karnının boyutuna bakılırsa hamilelik de epey ilerlemişti.

Michelle Keegan ve Mark Wright o paylaşımda "2025 yılı bizim için özel olacak" mesajı eşliğinde mutlu haberi verdi.

Daha o sıralarda Michelle ile Mark'ın bebeğinin mayıs ayında dünyaya geleceği konuşuluyordu. Ancak tahminler doğru çıkmadı ve minik Palma Elizabeth, geçen ay dünyaya geldi.

KATILDIKLARI YARIŞMADA TANIŞTILAR

Michelle Keegan ile Mark Wright, ilk olarak X Factor adlı yarışmanın kamera arkasında tanıştılar. 2015 yılında da evlendiler.

İlk kez anne olmaya hazırlanan Michelle Keegan, altı yıl boyunca İngiltere'nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Coronation Street'te rol aldı.

Mark Wright ise yine çok izlenen The Only Way Is Essex adlı yapım ile adını duyurdu. Sonra da Strictly Come Dancing adlı yarışmada görev aldı.