Hamile olduğunu duyurup nişanlısını terk etti: Meğer bir garip ilişki yaşamışlar

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Telefonunda başka kadınlardan gelen uygunsuz mesajları bulduğu nişanlısını, ikinci kez düşünmeden terk etti. Hem de bebeğini yalnız büyüme pahasına.

Bu ünlü çiftle ilgili ilginç bir iddia dolaşıyor son günlerde... Kendilerine yakın kaynakların anlattığına göre eski nişanlılar aslında hiçbir zaman "tam zamanlı" bir ilişki yaşamamışlar. İkisi de kendi evlerinde hayatlarını sürdürmüş.

İHANETİ AFFETMEDİ

Bir ihanetin ayırdığı bu ünlü çift Megan Foyx ile nişanlısı Machine Gun Kelly.

Onların ayrılık haberi ise bir bebek beklediklerini duyurduktan çok kısa bir süre sonra geldi. Ayrılığın nedeni de Fox'un, nişanlısının telefonunda bulduğu başka kadınlar tarafından gönderilen mesajlardı.

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US Weekly'ye konuşan bir kaynağa göre aslında Megan Fox ile Machine Gun Kelly, tuhaf bir ilişki yaşamışlar.

Kaynak iki ünlünün aslında hiçbir zaman aynı çatı altında bile yaşamadıklarını söyledi.

ESKİ KOCASINA YAKIN BİR EV ALDI

Bu arada Megan Fox, kısa bir süre önce eski eşi Brian Austin Green'in yaşadığı eve yakın bir malikane satın aldı. Ama söz konusu kaynak, bu yeni evin çiftin nişanı bozmasıyla bir ilgisi olmadığının da altını çizdi.

Hayatında yeni bir sayfa açan Megan Fox, bundan böyle eski eşi Green'in yakınında onunla evliliğinden dünyaya gelen çocukları Noah, Bodhi ve Journey ile birlikte yaşayacak.

Machine Gun Kelly ile olan beraberliğinden dünyaya gelen bebeğini de dünyaya getirince kalabalık bir aile olacaklar.

Fox'un eski eşine yakın oturmayı istemesinin nedeni de ortak çocukları. Bu şekilde onlara daha iyi bir şekilde anne ve babalık yapacaklarına inanıyor.

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BOŞANIP HEMEN YENİ İLİŞKİYE BAŞLAMIŞTI

Megan Fox, Machine Gun Kelly ile 2020 yılında flört etmeye başladı. Çift, 2022'de nişanlandı... Sonra kısa bir ayrılık yaşadılar ama yeniden bir araya geldiler.

Fox ile Machine Gun Kelly, geçen kasım ayında bir bebek beklediklerini duyurdu. Bu haberin üzerinden iki hafta geçmişti ki ayrıldıkları haberi geldi.

Megan Fox, 2010 ile 2021 arasında Brian Austin Green ile bir evlilik yaşamıştı.