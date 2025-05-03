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Bir bebeği kucağında, diğeri karnındaydı... Evlilik yüzüğünü çıkarıp yola düştü... Sonra geri dönüp dört çocuk daha doğurdu

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#Alec Baldwin#Hilaria Baldwin#Kim Basinger
Bir bebeği kucağında, diğeri karnındaydı... Evlilik yüzüğünü çıkarıp yola düştü... Sonra geri dönüp dört çocuk daha doğurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 08:44

Gösteri dünyasının çok çocuklu ve mutlu çiftlerinden biri olarak tanınıyor onlar.. Arada sırada haklarında olumsuz söylentiler çıksa da yine de yuvalarını gayet güzel bir şekilde ayakta tutuyorlar.

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Ama birçok çifte olduğu gibi onların da bu noktaya gelmesi hiç kolay olmadı... Öyle ki bir dönem ünlü oyuncunun karısı, ilk bebekleri kucağında ikincisi de karnındayken parmağından alyansını çıkarıp evini terk etmeye bile hazırlandı.

Yine de krizi atlattılar ve yuvalarını kurtardılar... Hatta üstüne bir de yedi çocuk sahibi oldular.

Bir bebeği kucağında, diğeri karnındaydı... Evlilik yüzüğünü çıkarıp yola düştü... Sonra geri dönüp dört çocuk daha doğurdu

EVLİLİKLERİNDEKİ EN BÜYÜK KRİZ
Bundan yıllar önce ayrılığın eşiğinden dönen bu ünlü çift Alec Baldwin ile Hilaria Baldwin.

Bugün çok sayıda çocuklarıyla birlikte ciddi zorlukları da aşıp yuvalarını ayakta tutan çift, tam 10 yıl önce büyük bir kriz yaşadı.

Bu durum da Hilaria Baldwin'in anılarını topladığı ve yakında piyasaya çıkacak olan Manual Not Included adlı kitabında yer aldı.

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İngiliz The Sun gazetesinin yaptığı alıntıya göre Baldwin çifti bu büyük krizi evliliklerinin üçüncü yılında  yaşadı.

O sırada çiftin ilk çocuğu Carmen dünyaya gelmişti. İkinci çocukları Rafael ile doğmak üzereydi.

Zaten krizi de Rafael'in doğumundan önce başladı ama o dünyaya geldikten sonra da bir süre devam etti.

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Bir bebeği kucağında, diğeri karnındaydı... Evlilik yüzüğünü çıkarıp yola düştü... Sonra geri dönüp dört çocuk daha doğurdu

KOCASI KENDİNİ İŞİNE VERDİ O EVDE KÜÇÜK ÇOCUKLARIYLA YALNIZ KALDI
Anlatıldığına göre o dönemde Alec, film çekimleri için sık sık evinden uzaklaşıyordu. Hilaria ise önce bir sonra da sayıları ikiye çıkan çocukları ve üstüne köpekleriyle evde bir başına kalıyordu.

Bu durum da onu epey yormuştu doğrusu. İşte o sırada parmağından alyansını çıkardı ve evliliğini bitirmeye karar verdi.

O sırada hayatı çekilmez hale gelmişti Hilaria'nın. Hatta bu yüzden kocasıyla sık sık kavga ediyorlardı. Bu durumu da şöyle anlattı kitabında Hilaria Baldwin: " Bu beni gerçekten sinirlendiriyordu. Alec'e söylemekten de çekinmedim. O yıl bizim için muhtemelen en zorlu yıldı. Bu da sadece yeni yürümeye başlayan bir küçük çocuk ve bir bebekle ilgili değildi."

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Kitabında anlattığına göre Alec Baldwin, tamamen işine odaklanmıştı, Hilaria da kendi sorunlarıyla ilgili taviz vermek istemiyordu.

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Bir bebeği kucağında, diğeri karnındaydı... Evlilik yüzüğünü çıkarıp yola düştü... Sonra geri dönüp dört çocuk daha doğurdu

EVLİLİKLERİNİ KURTARIP TOPLAM YEDİ ÇOCUK SAHİBİ OLDULAR
İşte bu inatlaşma sırasında Hilaria ne yaptığını da şöyle satırlara döktü: "Evlilik yüzüğünü parmağımdan çıkardım. Böylece çekip gitmeye hazır olduğumu gösterdim."

Ama bu gerilimi artıran başka olaylar da yaşadı ünlü çift. Hilaria oğulları Rafael'i erken dünyaya getirdi.

O durumda bile Alec gelip bebeğini gördükten hemen sonra işinin başına yani film setine geri döndü. Hilaria bu durumu ise "Saygısızlık" olarak nitelendirdi.

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Ama yine de Hilaria ve Alec Baldwin yuvalarından o kadar kolay vazgeçmedi. Öyle ki bütün bu gerilimi yaşadıktan iki yıl sonra evlilik yeminlerini yenilediler.

Bu arada küçük bir hatırlatma yapalım... 2012 yılında evlenen Baldwin çifti aradan geçen zaman içinde biri taşıyıcı anneden toplamda yedi tane çocuk sahibi oldu.

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ÜNLÜ OYUNCUNUN TORUNU BİLE VAR
67 yaşındaki Alec Baldwin ile Hilaria Baldwin, 2012 yılında evlendiklerinden bu yana yedi tane çocuk sahibi oldular.

Çiftin 11 yaşında Carmen, 9 yaşında Rafael, 8 yaşında Leonardo, 6 yaşında Romeo, 4 yaşında Edoardo, yine 4 yaşında Maria Lucia ve 2 yaşında Ilaria adında çocukları bulunuyor.

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Sözün burasında beş ay arayla aileye katılan Edoardo ve Maria Lucia'nın ikiz olmadığını hatırlatalım. Edoardo'yu Hilaria dünyaya getirdi, Maria Lucia ile ondan beş ay sonra taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldi.

Alec Baldwin'in eski karısı Kim Basinger ile evliliğinden 29 yaşında Ireland adında bir kızı ve ondan da Holland adında bir torunu olduğunu da not düşelim.

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