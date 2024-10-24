Bir başka güzelle kaçamak yaptığı söyleniyordu… İhanet iddialarına el ele cevap verdiler

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Hayatına giren genç ve güzel kadınları 25. yaşlarını doldurduktan sonra terk etmesiyle nam salan ünlü oyuncu, ona kötü bir şöhret getiren bu kuralı da güzeller güzeli sevgilisi için bozmuş gibi görünüyor.

Geçtiğimiz haziran ayında 26 yaşına basan Vittoria Ceretti ve Leonardo DiCaprio’nun aşkı bu yaş bariyerine rağmen doludizgin devam ediyor.

Leonardo DiCaprio’nun son filminde birlikte rol aldığı ünlü oyuncu ve şarkıcı Teyana Taylor’la yakınlaşması, hatta Vittoria Ceretti’yle yemek yedikten sonra onu bırakıp gece geç saatlere kadar Taylor’la bir gece kulübünde eğlenmesi ve samimi görüntüler vermesi haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.

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DiCaprio’nun bu kaçamak haberi Vittoria Ceretti’yle olan aşklarının üzerinde kara bulutlar dolaşıyor diye yorumlandı. Üstelik bu ilk sefer de değildi… Ünlü yönetmen Paul Thomas Anderson’ın son filminde birlikte kamera karşısına geçecek olan Leonardo DiCaprio ve Teyana Taylor, sette de oldukça yakınlardı. Ve bu da yetmezmiş gibi geçen mart oyundaki Oscar töreninden sonra verilen partide de sabaha kadar sarmaş dolaş dans etmişlerdi.

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Bu haberlerle ilişkileri hakkında dedikodular yayılmaya başlayan Leonardo DiCaprio ve Vittoria Ceretti dün New York’ta ortaya çıktılar. İlişkilerinin başından beri defalar birlikte görüntülenen ünlü çift normalde pek yapmadıkları şekilde el ele geziyordu.

Bu da ikilinin bu ihanet dedikodularını ortadan kaldırmak istediklerini ve bu sebeple deyim yerindeyse dosta düşmana karşı “Hâlâ birlikteyiz ve mutluyuz. Ortada da böyle bir ihanet yok” mesajı vermek istedikleri şeklinde yorumlandı.

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Leonardo DiCaprio’nun Teyana Taylor’la yakalandığı gece önce sevgilisi Vittoria Ceretti’yle baş başa romantik bir yemeğe çıktığı ve onu eve yolladıktan sonra geceyi rol arkadaşıyla tamamladığı söylenmişti.

Bu da hayatına giren istisnasız her kadını 25 yaşlarına geldikten sonra terk eden Leo’nun en sonunda Vittoria Ceretti’den de ayrıldığı ve hemen bir başkasıyla gönül eğlendirmeye başladığı dedikodularına yol açtı.

49 yaşındaki yıldız oyuncu ve 26 yaşındaki Ceretti 2023’ün ağustos ayından beri birlikteler. DiCaprio, model sevgilisini geçen yaz annesiyle de tanıştırmıştı.

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