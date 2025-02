Bir ay önce sevdiği adamı kaybetmişti… Acısını kalbine gömdü ama onu unutmadı

Haberin Devamı

ABD televizyonlarının en çok izlenen komedi programı olan Saturday Night Live’ın 50’nci yılı için özel olarak düzenlenen geceye adeta yıldız yağdı.

Hollywood’un sayısız ünlü ismi bir dönem skeçlerinde yer aldıkları programın yarım asrı devrimesini kutlamak için çekilen özel bölüme konuk oldu.

Hollywood'un sevilen yıldızı Aubrey Plaza yılın hemen başında kocası Jeff Baena'yı kaybetmişti

Kimi yine skeçlerde oynadı kimi de gecede sunuculuk yaptı.

GECENİN SÜRPRİZ KONUĞU OLDU

Sunucu olan isimlerden biri de yaşadığı büyük acının ardından ilk kez ortaya çıkan ünlü oyuncu Aubrey Plaza oldu.

Kocası ünlü yönetmen Jeff Baena'yı ocak ayının hemen başında kaybeden Aubrey Plaza gecede sahne alan Miley Cyrus ve Brittany Howard'ı sunma görevini üstlendi.

Kocasının cenazesinden sonra ilk kez geçen hafta ortaya çıkan Aubrey Plaza hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı

Haberin Devamı

Jeff Baena'nın cansız bedeni evinde asistanı tarafından bulunmuş, ünlü yönetmenin intihar ettiği açıklanmıştı.

Aubrey Plaza bu korkunç haberin ardından sadece kısa bir acıkama yayınlamış sonra yeniden sessizliğe gömülmüştü.

ÖLEN KOCASINI SESSİZCE ANDI

Saturday Night Live’ın özel yayında ünlü oyuncu sadece kısa bir süre için ekranda gözükse de bu sırada eşi Jeff Baena'yı çok özel ve onları tanıyanların gözlerini yaşartan bir şekilde andı.

Aubrey Plaza gecede giydiği bu batik tişörtle ölen eşini andı

Aubrey Plaza Aralık 2021'de The Drew Barrymore Show’a katılmış, 11 yıldır birlikte olduğu Jeff Baena'yla nasıl evlenmeye karar verdiklerini anlatmıştı.

Gözden Kaçmasın Ünlü oyuncu hayatının en büyük acısıyla sarsıldı… Aşkını kıymetli bir hazine gibi sakladığı kocası genç yaşta hayattan kopup gitti Haberi görüntüle

2020'deki COVID-19 salgınında evde karantinada sıkılan Jeff Baena batik boyamaya merak salmış, evdeki giysileri boyayarak onları yeniden canlandırmaya karar vermişti.

Ünlü oyuncu gizlice yaptıkları düğünü ve evlenirken kocasıyla birlikte batik pijamalar giydiklerini Drew Barrymore'un talk şovunda anlatmıştı

Haberin Devamı

AYNI BÖYLE BİR PİJAMA GİYEREK EVLENMİŞLERDİ

Kendi kravatlarını, evdeki beyaz tişörtleri ve daha başka birçok giysiyi boyayan Jeff Baena en sonunda pijamalarına da bunu yapmıştı.

Ve gizlice, kendi evlerinde evlenen çift bu kimselerin olmadığı en özel anlarında Jeff Baena'nın boyadığı bir örnek pijamalarını giymiş, Aubrey Plaza da başına duvak yerine biberiye bitkisinden yapılma bir taç takmıştı.

Ünlü oyuncu Saturday Night Live gecesine gelirken diğer ünlüler gibi gösterişli giysiler seçmedi, üzerine sadece siyah bir ceket pantolon takımı giydi. Ve bu takımın içine kocasının boyadığı batik tişörtlerden birini giymeyi tercih etti…

Haberin Devamı

ONU TANIYANLAR TİŞÖRTÜ DE HATIRLADI

Onu unutmadığını anlatmak için böyle bir yol seçen Aubrey Plaza’yı gören ve verdiği röportajı hatırlayan dostları ve hayranları ise bunu görünce duygulandı. Yakınları onun acısının üstesinden çalışarak gelmek istediğini, bu kısa sunuculuğun da bunun ilk adımı olduğunu söyledi.

AŞIKLARI ANCAK ÖLÜM AYIRABİLDİ

“Spin Me Around”, “The Little Hours” ve “Life After Beth” gibi projelerde kocasıyla birlikte çalışan Aubrey Plaza ve Jeff Baena 10 yılı aşkın bir süre birliktelik yaşadıktan sonra 2021’de ani bir kararla evlenmeye karar vermişti.

Plaza kocasının ölümünün ardından kısa bir açıklama yapıp “Bu hayal bile edilemeyecek bir trajedi. Bu zor dönemde benim ve Jeff Baena’nın ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyorum” dedikten sonra sessizliğe gömülmüştü.