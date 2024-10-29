Kıskanma sırası onun sevgilisine geldi... Eski kocasıyla yakınlaştı, yeni aşkının sabrı tükendi

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Pitt, birlikte bir filmde oynadığı Jolie'ye olan aşkı yüzünden o dönemde evli olduğu Jennifer Aniston'ı terk etti.

Onun gözyaşları üzerine kurulan yuva öyle çok da uzun ömürlü olmadı. Ama "Hollywood'da aşk üçgeni" denildiğinde aradan geçen bunca yıla rağmen hep onlar akıllara geliyor.

ONLARINKİ BİRAZ KARIŞIK BİR DURUM

Fakat son dönemde ortalarda dolaşan iddialara bakılırsa bu konuda Aniston, Jolie ve Pitt üçlüsünün çok iddialı bir rakibi var.

Üstelik bu kez söz konusu olan öyle sıradan bir aşk üçgeni değil. Dümdüz söylersek bu kez ortada bir eski çift ve o eski çiftten birinin yeni sevgilisi var.

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Gelelim bu konunun kahramanlarına.

Bunlardan ikisi, bir zamanlar 10 yıl süreyle evli kalan Jennifer Garner ile Ben Affleck. Üç çocuklu evliliklerini bitirdikten sonra ilk dönem araları serin olsa da sonradan ilişkileri dostluğa evrildi.

Her ne kadar Ben Affleck eski karısı hakkında "O artık benim kız kardeşim gibi oldu" diye konuşsa da bir süre önce yollarını ayırdığı karısı Jennifer Lopez, eski çiftin ilişkisini kıskanıyordu.

Ben Affleck, yıllar sonra yeniden bir araya geldiği ama sadece iki yıl evli kalabildiği Lopez'den ayrılırken de en büyük desteği eski karısı Jennifer Garner'dan gördü.

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Jennifer Garner, kendisinden sonra evlendiği Jennifer Lopez ile boşanma sürecinde eski kocası Ben Affleck'e en büyük desteği verdi. Evli oldukları dönemde Lopez'in, eski eşlerin yakınlığını kıskandığı haberleri de basına yansımıştı.





ESKİ KOCASINA DESTEK OLMAK İÇİN SEVGİLİSİNİ İHMAL ETTİ

Tabii bu arada Garner da bir süredir iş insanı John Miller ile sakin bir ilişki sürdürüyor. İkili, bu romantik ilişkiyi gayet uyumlu bir şekilde yürütmeyi de başardı.

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Ta ki Affleck ile Lopez'in yollarını ayırma sürecine kadar.

Çünkü o noktadan sonra işin içine Affleck'in eski eşi Garner da karıştı. Eski kocasının zor günlerinde ona yardım elini uzattı.

Zaten onu çok uzun süredir ve çok da iyi tanıdığı için Affleck'e nasıl davranması gerektiğini biliyor.

Fakat son dönemde ortada dolaşan iddialara göre bu durum, Jennifer Garner'ın sevgilisi John Miller'ı rahatsız etmeye başladı.





SABRINI YİTİRMEYE BAŞLADI

Hatta konuşulanlara göre Miller, sevgilisi Garner'ın kendisinden çok eski kocasıyla vakit geçirdiğinden dert yanıyor. Bu konudaki sabrını da usul usul kaybediyor iş insanı.

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Üstüne üstlük bütün bunlara ek olarak bir de Jennifer Garner'ın gönlünün yeniden eski kocası ve üç çocuğunun babası Ben Affleck'e kaydığı söylentileri de yayılmaya başladı.

Uzun sözün kısası Hollywood'un son dönemde en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alan eski çiftin cephesinde böylesine ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Jennifer Garner ile John Miller'ın ilişkisi de öyle az buz bir zamandır sürmüyor. İkili, 208 yılından bu yana fazla göz önüne çıkmadan flört ediyor.

Zaman zaman yaşadıkları yerde sokaklarda el ele ya da sarmaş dolaş görüntülenmiş olsalar da öyle el ele kırmızı halıya çıkmış değiller şimdiye kadar.

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İLİŞKİLERİNİN YARA ALDIĞI İLERİ SÜRÜLÜYOR

Bu arada geçen yaz Garner ile Miller'ın sessizce nişanlandığı da ileri sürülmüştü.

Ama eğer Hollywood çevrelerinde konuşulan söylentiler doğruyla Garner'ın, değişken bir ruh haline sahip eski eşine gösterdiği ilgi yüzünden bu sakin ve uyumlu ilişki de çok yara aldı.

Bir başka not daha...

Diğer yandan Garner ile Affleck'in sık sık görüşmesi de bir noktaya kadar doğal. Çünkü çiftin 8 yaşında Violet, 15 yaşında Finn ve 12 yaşında Samuel adında üç çocuğu var. Bu nedenle de sık sık bir araya gelmek zorunda kalıyorlar.





Bir dönem Ben Affleck ile eski karısı Jennifer Garner'ın sevgilisi John Miller, Brentwood sokaklarında samimi şekilde objektiflere de takılıyordu.