Bir anda ortadan kaybolup herkesi korkutmuştu… Efsane oyuncu geri dönüşü için gizlice hazırlanıyor

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Artık münzevi bir hayat sürdüğü söylenen ve 2023’ten beri halkın karşısında hiç görüntülenmeyen 87 yaşındaki Jack Nicholson’dan yeni bir haber geldi.

ABD basınına yansıyan haberlere göre Jack Nicholson son filminden 15 yıl sonra oyunculuğa büyük bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.

RadarOnline.com'un haberine göre, yılbaşında kızı Lorraine'in paylaştığı nadir bir selfie'deki görüntüsüyle övgü toplayan ikonik aktör, şimdi bunu bir adım öteye taşıyarak Hollywood'a geri dönmeye hazırlanıyor.

Son iki senedir ortada görünmeyen efsane oyuncu kızının yılbaşı kutlaması için çektiği bir fotoğrafta görününce hayranları sevinmişti.

Hollywood'un yaşayan efsanesi Jack Nicholson son yıllardan evinden bile çıkmadan yaşıyor, sağlıksız görüntüsü hayranlarını korkutuyordu

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Söylenenlere göre bu Jack Nicholson için büyük bir olaydı ve insanların düşündüğü gibi hasta bir münzevi olmadığını dünyaya anlatmanın bir yoluydu.

Son yıllarda verdiği tüm fotoğraflarda oldukça yıpranmış ve kilo vermiş olduğu görülen Nicholson’ın çocuklarının yarımıyla kilo vermeye başladığı, çok daha sağlıklı bir hale geldiği ve aldığı destekle ayağa kalktığı söyleniyor.

Jack Nicholson sadece çocuklarıyla görüşüyor, sağlığının da giderek bozulduğu söyleniyordu... Anlaşılan usta aktörün sessizlik günleri sona ermiş

Oscar ödüllü oyuncu en son 20 Mayıs 2023'te L.A. Lakers maçında saha kenarında görünmüştü, ancak Nicholson yeniden göz önünde olmak istiyor.

Usta aktörün yakın çevresi “Jack yıllardır kapalı kapılar ardında kilitli kaldı ama bunu değiştirmek ve en iyi yaptığı şeyi yaparak oraya geri dönmek istiyor” diyorlar.

Hakkında çıkan söylentilere gülen ancak bir yandan da 15 yıl önce bıraktığı oyunculuğa geri dönmek istediği söylenen Jack Nicholson çocuklarının yardımıyla zayıflıyor ve bir yandan da büyük dönüşü için hazırlanıyormuş

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Hatta bir diğer iddiaya göre Jack Nicholson sektördeki güçlü dostlarına, ünlü yönetmen ve yapımcılara sinemaya dönmeye hazır olduğunu çoktan haber vermiş ve gelecek rolü bekliyor.

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Kaynaklar “Fiziksel olarak bu zorluğa hazır olup olmadığını sadece zaman gösterecek ama herkes onu kendinden emin ve eski haline çok daha yakın görmekten çok memnun” diyor.

Usta aktör iki sene ortadan kaybolduktan sonra kızının yılbaşı kutlaması paylaşımında çok daha sağlıklı ve mutlu bir görüntü çizerek ortaya çıkmıştı

SONU YAKIN DOSTU VE KOMŞUSU BRANDO GİBİ OLACAK DİYE KORKULUYORDU

Artık kendini daha sağlıklı ve enerjik hisseden Nicholson gazeteleri okumak ve Hollywood'daki herkesin ne yaptığını öğrenmek için erkenden kalkmaya da başlamış.

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Jack Nicholson tüm vaktini geçirdiği evi bir başka efsane Marlon Brando ile komşu. Hatta Nicholson’ın son dönemdeki görüntüsü 2004’te ölen Brando’nun son yıllardaki haline de benzetiliyordu.

Jack Nicholson için “Brando böylesine renkli bir yaşam sürdükten sonra bir münzevi olarak öldü ve Jack'in arkadaşları da bu karşılaştırmayı yapıyorlar. Çocukları onu ziyaret ediyor ama dünyayla tek bağlantısı onlar” yorumları yapılıyordu