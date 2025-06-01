Bir anda karnı burnunda ortaya çıktı… Ünlü oyuncunun ilk annelik heyecanı

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Filmde başrolleri paylaştığı Joseph Quinn, Pedro Pascal ve Ebon Moss-Bachrach ile filmin tanıtımı için Meksiyaka’ya giden Kirby etkinlikte belirince karnının epey büyüdüğü ve hamile olduğu ortaya çıkmış oldu.

37 yaşındaki yıldız isim hamile olduğunu herkeslerden saklamıştı. Bu Vanessa Kirby’nin ilk bebeği…

The Crown ve Görevimiz Tehlike gibi önemli yapımlarda üstlendiği rollerle dünya çapında üne kavuşan Vanessa Kirby’nin bebeğinin babası ise iki yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı, ünlü sporcu Paul Rabil.

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Çift geçen aralık ayında nişanlanmıştı.

The Crown dizisinde Kraliçe Elizabeth’in kız kardeşi Prenses Margaret rolünü oynayarak büyük sükse yapan güzel oyuncu 39 yaşındaki lakros oyuncusu sevgilisi Paul Rabil'in evlilik teklifini kabul ederek yuva kurmaya ve anne olmaya hazır olduğunu söylemişti.

Vanessa ve Paul Rabil ilk kez Ekim 2022'de, New York'ta el ele yürürken gazetecşlere yakalanmış ve ilişkileri de böyle ortaya çıkmıştı.

Ancak Vanessa ve Paul, ilişkilerini Instagram'da resmi olarak duyurmak için Kasım 2023'ü beklediler.

Paul Rabil güzeller güzeli sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşmış ve Vanessa Kirby’ye “İlk tanıştığımız andan itibaren, dünyanın dört bir yanını dolaşıp geri döndüğümüzden beri, hayat seninle çok daha güzel, çok daha anlamlı ve çok daha güzel” diye seslenmişti.

ABD’nin en medyatik sporcularından olan Paul daha önce Meksikalı aktris Eiza Gonzalez’le sevgili olmuş ve 2014'ten 2017'ye kadar sporcu Kelly Berger ile evli kalmıştı.

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Vanessa Kirby ise şimdilerde Dua Lipa ile büyük aşk yaşayan İngiliz oyuncu Callum Turner ile 4 sene süren bir aşk yaşayıp 2019’da ayrılmıştı.