Bir anda herkesin gözleri önünde soyunup çıplak kaldı, dünya şaşkına döndü… O bir kurban değil! ‘Görünmez’ elbiselerini satışa bile çıkardı!

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Ünlü şarkıcı Kanye West ve karısı Bianca Censori bir kez daha gündemin ilk sırasına yerleşmeyi bildi.

GİZLİCE EVLENMİŞLERDİ... O GÜNDEN BERİ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYORLAR

30 yaşındaki Avustralyalı Censori, Kanye West ile, ünlü şarkıcının Kim Kardashian’la boşanma davası biter bitmez, Aralık 2022’de gizlice evlenmişti.

Başlarda Kanye’nin eski karısı Kim Kardashian’a ikizi kadar benzeyen genç bir kadın olarak tanındı, sonrasında ise kocasının yanında tuhaf giysileri ve tüm vücudunu teşhir eden kıyafetleriyle gezmeye başladı.

KARISI HİÇBİR ŞEY GİYMİYOR, KENDİSİ YÜZÜNÜ BİLE KAPATIYOR

O bu şekilde giyinip herkesi şaşkına çevirirken de Kanye West tam tersine giderek daha kapalı, kimi zaman yüzünü bile gizleyen şeyler giymeye devam etti.

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Grammy’lerde uzun siyah kürküyle ortaya çıkıp bu kürkü çıkardığında ise tüm dünya bu genç kadını konuşmaya başladı.

Bianca Censori şeffaf tülden yapılmış kısacık bir elbise giymiş ve içinde de bir şey olmadığı için çıplak vücudu o an töreni seyreden milyonlar tarafından görülmüştü.





TÜM DÜNYA İKİ GÜNDÜR O FOTOĞRAFLARI KONUŞUYOR

Fotoğrafların sosyal medyada ve haberlerde defalarca tekrar tekrar yayınlandığını düşünürsek görüntülerini tüm dünyaya ulaştığını varsaymak zor değil.

Kanye West’le evlendiğinden beri defalarca bu durum tekrarlandığı için tartışma da büyüdü. Sosyal medyada ve magazin basınında Bianca Censori’nin kocası Kanye West’in kontrolünden çıkamayan bir kurban olduğu konuşuldu.

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Aynı tartışmalar 2023’te de yaşanmış, uygunsuz giyimleri yüzünden birçok yerden kovulan çift buna ısrarla devam etmişti.

AİLESİ ONU BU EVLİLİKTEN VAZGEÇİRMEK İSTEDİ

Hatta basına yansıyan kimi haberlere göre Bianca Censori’nin ailesi de bu durumdan endişeliydi ve kızlarını Kanye West’in elinden kurtarmak istiyordu.

Haklarında ne söylenirse söylensin ünlü çift bir arada kalmaktan ve bu teşhirci tavırlarından vazgeçmedi. Bianca Censori de yüz ifadeleri genellikle hoşnutsuz olsa da giyiminden ve çıplaklık sergilemekten hiç geri durmadı.





"BU İŞLER ASLINDA PLANLI"

Yeni iddialara göre herkesin acıyarak baktığı ve kocası yüzünden böyle davrandığını düşündüğü Bianca Censori aslında sanıldığı gibi bir “kurban” değil. Üstelik yakın çevreleri karı kocanın her hamlelerini birlikte planladıklarını söylüyor.

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Kanye West Grammy’den sonra kendisine tepki gösteren hayranlarına umursamaz cevaplar vermekle kalmıyor bir yandan da kendisi ve karısının gecenin en çok konuşulan isimleri olduğunu söyleyerek böbürleniyor.





O ELBİSELER SATIŞA ÇIKTI

Tüm bunların da aslında bir tür reklam hamlesi, çiftin kendilerinden bahsettirmek için bir numara ve hepsinin ötesinde bir satış ve pazarlama taktiği olduğu konuşuluyor.

Buna sebep de Kanye West’in şirketi Ye’nin bu bomba geceden sonra Bianca Censori’nin giydiği şeffaf hatta “görünmez” elbiseleri satışa çıkarması…





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KİM BU HERKESİN KONUŞTUĞU KADIN? MODEL DİYORLAR AMA O ASLINDA BİR MİMAR

Bianca Censori hakkındaki internet aramalarında meslek kısmında “model” yazsa da o aslında bir model değil.

Avustralyalı isim mimarlık fakültesinden mezun başarılı bir isim ve Amerika’ya geldikten sonra Kanye West’in şirketinde tasarımcı olarak çalışmaya başladı.





KOCASININ ESKİ KARISININ ADETA BİR KOPYASIYDI

Çiftin tanışıklığı da buradan geliyor. Adı ilk anılmaya başladığında Bianca Censori’nin Kim Kardashian’a benzerliği çok konuşulmuştu. Kanye West’in bu evliliği eski karısından intikam almak için yaptığı da…

Anlaşılan başta niyet bu olsa bile ünlü çift karı koca rollerini gayet iyi oynamaya ve ne şekilde olursa olsun konuşulmaya, üstelik bundan para da kazanmaya niyetli.