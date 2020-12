Billur Kalkavan: 11 yıldır bana tahammül ediyor

Billur Kalkavan (57), eski basketbolcu Buğra Bahadırlı (35) ile 2009’da aşk yaşamaya başlamıştı. Dün ilişkilerinin 11’inci yılını kutladılar.

Billur Kalkavan, Buğra Bahadırlı’ya şöyle seslendi:

Dile kolay 11 yıldır her türlü acayipliğime tahammül ettiğin, her gün 100 kere beni sevdiğini söylediğin, hep sakin ve sevecen olduğun, her soruna çözüm bulduğun ve benimle hep eğlendiğin için sana sonsuz teşekkür ederim. Nice 11’lere bebişim.

Billur Kalkavan, “Bu zaman zarfında kaç ünlü çift evlenip boşandı sayamadım” dedi.