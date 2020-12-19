MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBillur Kalkavan: 11 yıldır bana tahammül ediyor
GeriMagazin Billur Kalkavan: 11 yıldır bana tahammül ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 19.12.2020 - 15:51 | Son Güncelleme:

Billur Kalkavan: 11 yıldır bana tahammül ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Billur Kalkavan: 11 yıldır bana tahammül ediyor
Abone Olgoogle-news

Billur Kalkavan ile sevgilisi Buğra Bahadırlı, dün ilişkilerinin 11. yıllarını kutladı. Billur Kalkavan, sosyal medyadan sevgilisine aşkını böyle haykırdı.

Billur Kalkavan (57), eski basketbolcu Buğra Bahadırlı (35) ile 2009’da aşk yaşamaya başlamıştı. Dün ilişkilerinin 11’inci yılını kutladılar.

Billur Kalkavan, Buğra Bahadırlı’ya şöyle seslendi:

Dile kolay 11 yıldır her türlü acayipliğime tahammül ettiğin, her gün 100 kere beni sevdiğini söylediğin, hep sakin ve sevecen olduğun, her soruna çözüm bulduğun ve benimle hep eğlendiğin için sana sonsuz teşekkür ederim. Nice 11’lere bebişim.

Billur Kalkavan, “Bu zaman zarfında kaç ünlü çift evlenip boşandı sayamadım” dedi.

Billur Kalkavan: 11 yıldır bana tahammül ediyor


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle