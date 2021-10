Bill Gates ve Melinda Gates'in kızı Jennifer'a düğünden önce imam nikahı kıyıldı

Haberin Devamı

TÖRENDEN BİR GÜN ÖNCE İMAM NİKAHI

Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates'in , 25 yaşındaki kızı ile Mısırlı bir Müslüman olan Nayel Nassar için önce imam nikahı kıyıldı. Çift, bir gün sonra da Gates'in gösterişli malikanesinde kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla düzenlenen düğün töreniyle evlendi.

BABASININ MALİKANESİNDE

Jennifer Gates ile 30 yaşındaki Nayel Nassar önce cuma akşamı New York'un North Salem bölgesinde bulunan 16 milyon dolar değerindeki çiftlik evinde imam nikahı kıydı. Bir gün sonra da yine New York'un Westchester bölgesindeki evlerinde düğün yapıldı.

DÜĞÜN BİR BAŞKA MALİKANEDE YAPILDI

Jennifer Gates ile Nayel Nassar ilk danslarını da Elton John'un Can You Feel The Love Tonight? (Bu Gece Aşkı Hissedebiliyor musun?) şarkısı eşliğinde yaptı. Çiftin evlilik törenine 300 konuk katıldı. Jennifer Gates, tören için Vera Wang tasarımı bir kıyafet tercih etti.

Haberin Devamı

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ ÇOK KONUŞULDU

Bill Gates ise 27 yıllık evliliği geçen Ağustos ayında sona eren Melinda Gates'in Jennifer için geçen ay düzenlediği bekarlığa veda partisi uzun süre konuşulmuştu. Washington'daki 125 milyon dolarlık göl manzaralı malikanenin bahçesinde düzenlenen partide çekilen fotoğraflar da gelin Jennifer Gates tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Melinda Gates'in, eski eşi Bill Gates'ten boşanırken toplamda 130 milyar dolarlık servetin yarısını aldığını da hatırlatalım.

ALANINDA TANINMIŞ BİR JOKEY

Bill Gates ile Melinda Gates'in kısa süre önce biten evliliğinden dünyaya gelen ilk çocukları olan 25 yaşındaki Jennifer Gates, tıp öğrencisi aynı zamanda da biniciliğe tutkun. Zaten nişanlısı da bu alana yabancı bir isim değil. Nassar, olimpik atla engelli atlamacı.

GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR

Jennifer Gates, 30 yaşındaki Nayel Nassar ile nişanlandığını geçen yılın 30 Ocak tarihinde sosyal medya sayfasından duyurmuştu. Jennifer Gates, bekarlığa veda partisine katılan konuklarına "Bana destek olan, tavsiyede bulunan bütün harika kadınlara minnettarım" cümlesiyle teşekkür etti ve hayatının, yakında başlayacak olan yeni bölümünü kutladı. Jennifer Gates, nişanlısıyla evlenmek için gün saydığını da yine bir Instagram paylaşımında "Seninle evlenmek için sabırsızlanıyorum" diyerek ifade etmişti.

Haberin Devamı

KIZLARININ HATIRINA YAN YANA

Bill ve Melinda Gates, boşanmış olsalar da kızlarını mutlu gününde yalnız bırakmadılar. Törenin, Gates'e 2 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor.

ALTI YAŞINDAN BU YANA ATA BİNİYOR

Gates çiftinin en büyük çocuğu Melinda, 6 yaşından bu yana ata biniyor ve kelimenin tam anlamıyla bir binicilik tutkunu. Onun bu tutkusunu destekleyen büyükbabası da Florida, Wellington'da özel bir mülk satın aldı. İlerleyen yıllarda Steve Jobs'ın kızı Eve, Michael Bloomberg'in kızı Georgina, Bruce Springsteen'in kızı Jessica ve Steven Spielberg'in kızı Destry de Jennifer Gates'in binicilik konusundaki rakipleri oldu.

Haberin Devamı

BİRLİKTE YARIŞMALARA KATILDILAR

Genç kız, nişanlısı Nayel Nassar ile de bu tutkusu aracılığıyla tanıştı. Her ikisi de Bill Gates tarafından kurulan Paris Panthers adlı engelli atlama kulübünde at biniyor. 2019'da Global Şampiyonlar Ligi'nde yarıştılar ve dokuzuncu sırada yer aldılar.