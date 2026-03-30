KocasÄ±yla 10 yÄ±l evli gibi yaÅŸayÄ±p sonra nikah yapmÄ±ÅŸlardÄ±... Ne saÃ§Ä±nda boya var ne yÃ¼zÃ¼nde makyaj... Mutlu aÅŸk Ã¶mrÃ¼ne Ã¶mÃ¼r kattÄ±

Haberin DevamÄ±

Ekranlarda gencecik yaÅŸÄ±nda ÅŸÃ¶hrete ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±... Bir diziyle hayatÄ± deÄŸiÅŸti desek yeridir.Â O yÃ¼zden de daha hayatÄ±nÄ±n baharÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kurallarÄ±na gÃ¶re oynamaya baÅŸladÄ± oyunu... SaÃ§larÄ±nÄ± boyadÄ±, yaptÄ±rdÄ±... MakyajsÄ±z gezmedi... Kilosuna dikkat etti.

Ama Ã¶yle bir an geldi ki bÃ¼tÃ¼n bunlar ona artÄ±k gereksiz gelmeye baÅŸladÄ±. Zaten kocasÄ±yla birlikte iki Ã§ocuklarÄ±nÄ± da alÄ±p doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±.

Bu yÃ¼zden o da saÃ§Ä±nÄ± boyatmayÄ± bÄ±raktÄ±, Ã§ok gerekmedikÃ§e makyaj yapmaz oldu. BazÄ± hemcinsleri bu davranÄ±ÅŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden onu alkÄ±ÅŸlarken bazÄ±larÄ± da kelimenin tam anlamÄ±yla "iÄŸrenÃ§ gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" sÃ¶ylemeye baÅŸladÄ±.

Yine de ona sorarsanÄ±z bÃ¼tÃ¼n bunlar umurunda deÄŸil...

KocasÄ± ve Ã§ocuklarÄ±yla, kendi topraÄŸÄ±nÄ± ekip biÃ§erek bir yandan kitap yazÄ±p bir yandan da TV projelerinde gÃ¶rev alarak hayatÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor. Tabii ki yÃ¼zÃ¼nden hiÃ§ eksik olmayan gÃ¼lÃ¼msemesiyle!

Haberin DevamÄ±

BÄ°R DÄ°ZÄ°YLE YILDIZI PARLADI

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, rol aldÄ±ÄŸÄ± One Tree Hill adlÄ± yapÄ±mla erkenden yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± parlayan Hilarie Burton Morgan'Ä±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼.

BugÃ¼n 43 yaÅŸÄ±nda olan Hilarie Burton Morgan, kocasÄ± Jeffrey Dean Morgan ve iki Ã§ocuÄŸuyla birlikte New York yakÄ±nlarÄ±nda satÄ±n aldÄ±klarÄ± bir Ã§iftlikte yaÅŸÄ±yor.

Zaman zaman Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda da belirttiÄŸi gibi Ã§iftliÄŸinin topraklarÄ±nda yeni bitkiler ekmek iÃ§in kazÄ±yor, tohum ekiyor, suluyor.... O arada da kelimenin tam anlamÄ±yla ter dÃ¶kÃ¼yor.





EN BÃœYÃœK DESTEKÃ‡Ä°SÄ° GRÄ° SAÃ‡LI KOCASI

Hilarie Burton Morgan, epeydir saÃ§Ä±nÄ± boyamayÄ± da bir kenara bÄ±raktÄ±. Onunla ilgili olarak en Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan ayrÄ±ntÄ± da bu zaten. Yani yer yer griye dÃ¶nen yer yer eski rengini yansÄ±tan saÃ§larÄ±.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bazÄ± kadÄ±nlar bu yÃ¼zden onu alkÄ±ÅŸlÄ±yor. Onun, kendini ve yaÅŸ almayÄ± olduÄŸu gibi kabullenmesi bu gruptaki kadÄ±nlara da Ã¶rnek oluyor.

Haberin DevamÄ±

Ama bazÄ±larÄ± da dÃ¼pedÃ¼z Hilarie Burton Morgan'Ä±n bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ bakÄ±msÄ±z hatta iÄŸrenÃ§ bulduÄŸunu saklamÄ±yor. Onlara gÃ¶re de bu kadarÄ± daÄŸÄ±nÄ±klÄ±k.

Hilarie Burton Morgan'a sorarsanÄ±z bunlarÄ±n hiÃ§biri umurunda deÄŸil.

Hatta bir keresinde genÃ§ yaÅŸta saÃ§larÄ± aÄŸarÄ±p griye dÃ¶nen baÅŸkalarÄ±nÄ± da tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onlarÄ±n da gÃ¼zellik standartlarÄ±na boyun eÄŸmeleri iÃ§in zorlandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi Burton Morgan.

Ä°ÅŸte bu konuda onun en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isi kocasÄ± Jeffrey Dean Morgan. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o da gri saÃ§lÄ± ve Ã§ift, bu ÅŸekilde de birbirlerine uyum saÄŸlÄ±yor.





Â YAÅž ALDIKÃ‡A GÃœZELLEÅžTÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa, artÄ±k 50 yaÅŸÄ±na yaklaÅŸsa da saÃ§Ä±nÄ± kendi haline bÄ±rakmÄ±ÅŸ olsa da hatta gerekmedikÃ§e makyaj yapmasa da Hilarie Burton Morgan, tam tersine gÃ¼zelleÅŸiyor.

Haberin DevamÄ±

Daha geÃ§en ay yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±ndan sonra takipÃ§ileri de bu konuya deÄŸindi zaten.

Burton'Ä±n pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± cildi ve Ä±ÅŸÄ±l Ä±ÅŸÄ±l bakan gÃ¶zleri, herkese Ã§iftlik hayatÄ± ona ne kadar yaramÄ±ÅŸ dedirtti.

Elbette onun yÄ±llar geÃ§se de gÃ¼zelliÄŸini korumasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mutlu aÅŸkÄ±n ve evliliÄŸin de etkisi var.

Burton ile kocasÄ±nÄ±n mutluluÄŸunun mimarlarÄ± Hilarie Burton'Ä±n One Tree Hill adlÄ± yapÄ±mda birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi rol arkadaÅŸÄ± Danneel Ackles ve kocasÄ±.

Bir gÃ¼n kocasÄ± Jensen ile birlikte Hilarie ve Jeffrey'i tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ± Danneel. Tabii ki o ilk tanÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Burton ile Morgan arasÄ±nda hÄ±zlÄ± bir aÅŸk baÅŸladÄ±. "HÄ±zlÄ±" dedik Ã§Ã¼nkÃ¼ sadece bir yÄ±l sonra oÄŸullarÄ± Augustus dÃ¼nyaya geldi.

Haberin DevamÄ±

Â



Ã–ZEL HAYATLARIYLA Ä°LGÄ°LÄ° SER VERÄ°P SIR VERMEDÄ°LER

Onun doÄŸumundan kÄ±sa sÃ¼re sonra Hilarie Burton bir gazeteye verdiÄŸi rÃ¶portajda "Ã‡ok mutluyuz ve biz iyi bir takÄ±mÄ±z. AyrÄ±ca bÃ¶yle bir ailemiz olduÄŸu iÃ§in de Ã§ok ÅŸanslÄ±yÄ±z" diye anlattÄ± durumlarÄ±nÄ±...

Bu arada Burton, o rÃ¶portajda oÄŸlunun adÄ±nÄ± daha aÃ§Ä±klamamÄ±ÅŸtÄ±... Bunun nedenini de "BÃ¼tÃ¼n anneler gibi onu korumak istiyorum" diyerek ifade etmiÅŸti.

Hilarie ile Jeffrey, hayatlarÄ±nÄ± da meraklÄ± gÃ¶zlerden uzakta geÃ§irdiler. Ä°lk kez iliÅŸkileri baÅŸladÄ±ktan bir yÄ±l sonra kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya el ele Ã§Ä±ktÄ±lar. 2017 yÄ±lÄ±nda ikinci bebeklerinin dÃ¼nyaya geleceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±lar. Zaten bir sÃ¼re sonra da kÄ±zlarÄ± George Virginia dÃ¼nyaya geldi.

Haberin DevamÄ±

Ä°kinci bebeÄŸin doÄŸumundan bir yÄ±l sonra da Hilarie Burton ile Jeffrey Dean Morgan bir anda faklÄ± bir adÄ±m attÄ±.





Ä°KÄ°NCÄ° Ã‡OCUK DÃœNYAYA GELÄ°NCE Ã‡Ä°FTLÄ°K SATIN ALDILAR

New York kÄ±rsalÄ±nda bir Ã§iftlik satÄ±n aldÄ±lar. O zamandan beri de bu Ã§iftlikte yaÅŸamlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.

Orada Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit hayvanlarÄ± var ve ayrÄ±ca Ã§eÅŸitli sebze ve meyveler de yetiÅŸtiriyorlar.

Hilarie Burton ile Jeffrey Dean Morgan, aralarÄ±ndaki aÅŸk giderek ÅŸiddetlendiÄŸi halde hemen evlenmediler.

Bunun iÃ§in ikinci Ã§ocuklarÄ±nÄ± doÄŸumundan sonrasÄ±nÄ± beklediler... 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n ekim ayÄ±nda New York'ta aile Ã¼yelerinin ve Ã§ok yakÄ±n dostlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± bu kez resmen birleÅŸtirdiler.

Burton bu konuda bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda ÅŸunlarÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ±. " On yÄ±l kadar bir sÃ¼re karÄ±- koca gibi yaÅŸadÄ±k. Normal bir aile kurduk, bir Ã§iftliÄŸimiz var ve ait olduÄŸumuz toplumu bulduk. YÄ±llarca bazÄ± yayÄ±n organlarÄ± bizim 2014 ya da 2015'te evlendiÄŸimizi yazdÄ±. Hatta benim daha Ã¶nce evlenip boÅŸandÄ±ÄŸÄ±m da yazÄ±ldÄ±. Ama bÃ¼tÃ¼n bunlar gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmÄ±yordu. SonuÃ§ta biz kendi gerÃ§eÄŸimizi biliyoruz:"





Ã–zetle Hilarie Burton ile Jeffrey Dean Morgan, 2019 yÄ±lÄ±nda resmen evlendiler. Åžimdi Ã§iftliklerinde iki Ã§ocuklarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼p bir yandan da hayvanlarÄ±yla ve bitkileriyle ilgileniyorlar. Hilarie ve Jeffrey, New York yakÄ±nlarÄ±nda Mischief adÄ±nÄ± verdikleri Ã§iftliklerinde yaÅŸÄ±yorlar. Bu arada Hilarie Burton'Ä±n kÄ±rsal yaÅŸamÄ± anlatan bir kitap yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.