Bilgen Bengü: Diğer arkadaşlarım şimdi ev hanımı

Türkiye, tarihinde ilk kez 1975 yılında Stockholm’de gerçekleşen Eurovision’a katılmaya karar veriyor. TRT Eurovision Türkiye seçmelerine Semiha Yankı “Seninle Bir Dakika”, Cici Kızlar’sa “Delisin” adlı şarkıyla katılıp birinci oluyor.

Yarışmaya gidecek şarkı Cici Kızlar’dan Bilgen Bengü’nün çektiği kurada belli oluyor ve Semiha Yankı yola çıkıyor. Cici Kızlar’ın kıvırcığı olarak tanınan Bilgen Bengü, sesini ilk keşfedişini şöyle anlatıyor:

“Ailede müzisyen yoktu ama annem akordeon çalardı. Benim ilk sesimi keşfeden de annem oldu. Masanın altına girip şarkılar söyleyen bir kızdım. 3 yaşındayken ne anlıyorsam, Behiye Aksoy’un şarkılarını dinlerdim. Erol Büyükburç hayranıydım.



Annemle babam beni, Ankara’daki konservatuvara göndermek istedi. Sonra İstanbul’daki evden kopmam onlar için zor geldi. Ama kendi kendime müzikle içli dışlı olmaya devam ettim. Lise yıllarına gelince sıra arkadaşımın annesinin besteleri vasıtasıyla yolum Nino Varon’a çıktı.”

Türkiye’de kız müzik gruplarının öncüsü olan Cici Kızlar’ın kuruluşu da Nino Varon’un ofisinde gerçekleşiyor.

Bengü, birbirini hiç tanımayan 3 kızın bir araya gelişini şöyle dile getiriyor:

“Nino Varon’la yolum keşişince çok hızlı gelişti olaylar. Öncelikle üçümüz de tanışmıyorduk. Nino, Odeon’da müzik prodüktörü olarak çalışıyordu. Bana, dinlemem için yabancı plaklar verirdi. Bir gün ofise Şanar Yurdatapan geldi. Ben de dersten çıkmış, okul önlüğümle oradaydım. Şanar, kıvır kıvır saçlarımla beni görünce Cici Kızlar’dan bahsetti ve dahil olmamı istedi. 1974 yılında bir anda Şat Yapım’a transfer oldum. Attila Özdemiroğlu, Hurşid Yenigün, Baha Boduroğlu gibi o dönemin en önemli isimleri orada. Şanslı bir başlangıcım oldu. Beni diğer iki arkadaşla tanıştırdılar. Grubumuzda ilk Sibel Egemen, Şebnem Aksu ve ben vardım. Bir süre çalışmalar yaptık. Sibel, Ankaralıydı ve buraya gidip gelmesi zor olduğu için ayrıldı. Şebnem de samimi arkadaşı Birnur Bilginoğlu’nu dahil etti. İlk 45’liğimiz ‘Olmaz Ki’yi yayınladık.”



EUROVISION SEÇMELERİNDE

ÇOK AĞLADIK

Cici Kızlar’ın tanınması, Eurovision Şarkı Yarışması seçmelerinde oluyor. Bilgen Bengü, o dönemi şöyle anlatıyor:

“Şanar, Eurovision için seçmelere katılacağımızı söyledi. Attila Özdemiroğlu’nun ‘Delisin’ şarkısını getirdi. Cıvıl cıvıl bir şarkıydı. Şarkı oylamaya göre birinci oldu, ‘Seninle Bir Dakika’ da... Bu yüzden kura çekmemiz gerekiyordu. Ben çektim ve boş çıktı. ‘Seninle Bir Dakika’ya kısmet oldu. O ünlü kıyafetler de Eurovision seçimi için tasarlanmıştı. Kura boş çıkınca çok ağladık ve üzüldük. Daha sonra yaptığımız çalışmalarla halk bizi öyle sahiplenip, öyle güzel dönüşler yaptı ki bir daha hatırlamadık bile.”

Bengü, “Siz gitseniz orada kaçıncı olurduk? Bunu hiç düşündünüz mü?” sorusuna şu yanıtı veriyor:

“Bunun sonucunu bilemeyiz ama ‘Delisin’ daha hareketli bir şarkı. 3 kızın koreografisiyle ilk anda insanları cezbedecek de bir şarkı. İddialı konuşmaları hiç sevmem ama biraz puan alırdık gibi geliyor. Ben de ‘Seninle Bir Dakika’ şarkısını çok seviyorum. Eurovision için TV’ye çıkınca herkes bizi tanıdı. Bir gecede ünlü olduk. Bir gecede Türkiye’nin en ünlü kıvırcığı oldum. Tanınmamak için otobüse saçlarımı kapatıp binerdim.”

HABABAM SINIFI TAKLİTİ

ŞARKIYI BUGÜNLERE TAŞIDI



70’lerde şarkılar üzerine filmler yapmak da çok modaydı. Bilgen Bengü, Eurovision elemesinden dönen Cici Kızlar’ın “Delisin” şarkısının Tarık Akan ve Necla Nazır’ın başrolü paylaştığı filme fon olduğunu söylüyor:

“Biz Eurovision’da öyle bir hüsran yaşayınca, ‘Tarık Akan’la film çeviriyoruz’ dediler. Genç kızlık aşkımız, duvarlarımızı posterleriyle süslediğimiz Tarık Akan’la bir arada olmak çok heyecanlıydı. Yakışıklı, olgun, kibar ve muhteşem bir insandı. Necla Nazır da pozitif biriydi. Çok keyifliydi orada olmak. Bir yurtta 3 gün filmi çektik.”

Şarkının şimdiki nesillere kadar aktarılmasını sağlayansa hiç şüphesiz Hababam Sınıfı’nda taklit edilmesiyle oluyor.

Güdük Necmi (Halit Akçatepe), Hayta İsmail (Ahmet Arıman) ve Domdom Ali (Feridun Şavlı), kızların Eurovision’daki haliyle beyazperdede yansıyor.

Sanatçı, “Çok hoşumuza gitti. Çünkü ‘Delisin’in Eurovision eleme görüntüleri yok. Hepsi silinmiş. Bir tek Semiha Yankı’nın Stockholm’deki görüntüsü var. Türkiye’deki yarışmanın

bantlarını üzerine başka kayıt yapmışlar. Bir tarih yok olmuş. ‘Delisin’in koreografisinin o sahnede yer alması o şarkıyı herkesin beynine kazıdı. Mezuniyet törenlerinde hâlâ daha taklitleri yapılıyor” diyor.

DİĞER İKİ ARKADAŞIM

ARTIK EV HANIMI

Cici Kızlar macerası ise 2 yıl sonra son buluyor. Bilgen Bengü, neden ayrıldıklarını şöyle anlatıyor:

“2 yıl birlikte olduk ama hiçbir zaman ne kırgınlık, ne dargınlık, ne anlaşamama durumu yaşadık. Arkadaşlarım müziğe profesyonel olarak devam etmek istemedi. O zamanlar ‘sahneye düşmek’ diye bir tabir vardı. Sahnede olmak negatif anlamda kullanılırdı. Türk toplumunu bunlar etkiledi. Saygı duyduk ve o arkadaşlarım müziği bıraktı. İkisi de ev hanımı artık. Profesyonel müzik, yaşantısında yoklar. Ben de o zaman yola tek başıma devam ettim.”

Bengü, tek başına birçok 45’lik çıkarıyor:

“Hey dergisinde ‘yılın ümit veren ismi’ seçildim. ‘Kendine İyi Bak’ şarkım liste başı oldu. O aralar plaklar artık satmamaya başladı ve kaset furyası başladı. Ben de kendi imkanlarımla ‘Kıvırcık’ adlı kaseti çıkardım. Ama tek başına bu işlerin ne kadar zor olduğunu o zaman anladım.

Eskiden arkamda olan büyük Şat Yapım ekibinin yokluğunu hissettim. Müzik hafife alınacak bir olay değil, iyi bir ekiple yapıldığında doğru sonuçlar getirir.

Tek başına bu işlerin altından kalkmak zor oldu. Bu dönemde en büyük yardımcı annem oldu. Menajerliğimi de üstlendi. Ardından iki çocuğum oldu ve onların büyümesiyle ilgilenmek istedim. 10 küsur sene sahnelerden uzaklaşmış oldum. Çocukları büyütünce sahnelere dönmeye karar verdim. 2001 yılında ‘Canım Çekti’ şarkısını yayınladım.”

SAHNE ALMAYA

DEVAM EDİYOR

62 yaşında olan Bilgen Bengü, İstanbul ve Bodrum arasında yaşıyor ve hâlâ sahnelere çıkmanın heyecanını yaşıyor.

Bengü, 2019 yılında “Git Gidebilirsen” adlı şarkıyı seslendiriyor. En büyük hayali ise yeni şarkılarla sesini yeni nesle daha yüksek duyurabilmek.

Sanatçı, Cici Kızlar olarak yeniden bir araya gelip gelmeyecekleri hakkında “Bir arkadaşımız hiçbir şekilde basında yer almak istemediği için böyle bir şey mümkün değil. Fakat 20 yıl sonra Hakan Eren bizi ses olarak bir radyo programında bir araya getirmişti” diyor.

ABLAM AMERİKA'DA

“Ablam Gölgen Bengü, Kemal Sunal’la 1976‘da ‘Meraklı Köfteci’ filminde başrol oynadı. Boğaziçi Üniversitesi’nde hazırlık okurken boş vaktinde yer aldı. Fakat hemen oyunculuğu bıraktı. Farklı bir kulvarda. Bilim insanı oldu. Amerika’daki bir üniversitenin Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde profesör olarak görev yapıyor.”



Kayahan: 1983 yılında ilk bestesi ‘Gücenme’yi ben seslendirdim. O zaman Kayahan’ın ismi müzik piyasasında yoktu. Hâlâ da çok severek okuduğum eseridir. Harıl harıl çalıştırmıştı beni. İşine âşık ve son derece titizlikle yapan iyi bir müzisyendi.

Barış Manço: Müthiş bir karakter. Müzik ve tarih konusunda inanılmaz birikimi vardı. Esprili bir insandı. Barış Manço ve Kurtalan Ekspres’le 30 gün boyunca tüm Anadolu’yu turladık. Türkiye onun kıymetini biliyor.

Tanju Okan: Çok duygusal, kibar bir beyefendiydi. Sevdiğim saydığım insanlardı.

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