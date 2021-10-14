Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya'dan ilk fotoğraf

YAŞ FARKI GÜNDEM OLDU
Tarkan’la yaşadığı aşkla adını duyuran Bilge Öztürk, yıllar sonra yine ilişkisiyle gündemde. Öztürk, bir süredir Bennu Gerede’nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile birlikte. İlişkinin çok konuşulmasının nedeni ise çift arasındaki yaş farkı.
Öztürk 43, Erkaya ise 21 yaşında.
İKİSİ DE ÇOK MUTLU
Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya magazin muhabirleri tarafından ilk kez önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemeğe çıkan çift, hayli mutlu görünüyordu. Objektifleri fark edince rahatsız olan ikili masadan kalktı. Öztürk ve Erkaya, soru sorulmaması için mekanın iç kısmına geçti.
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