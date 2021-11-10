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Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya Nişantaşı’nda el ele

#Bilge Öztürk#Daren Gerede#Bennu Gerede
Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya Nişantaşı’nda el ele
Sayit DURMAZ

Aralarındaki yaş farkıyla gündeme gelen Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya, Nişantaşı’nda objektife yansıdı. Çift, yurtdışına seyahat edeceklerini söyledi.

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NİŞANTAŞI’NDA EL ELE

Sürpriz ilişkileriyle gündemden düşmeyen Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Aralarındaki 23 yaş farkla adlarından söz ettiren çift, Erkaya’nın evinden el ele çıkarken objektife yansıdı.

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Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya Nişantaşı’nda el ele


TELAŞIMIZ VAR

Evden elinde bir takım elbiseyle çıkan Daren Gerede Erkaya ve Bilge Öztürk, aceleleri olduğu için soruları nazikçe geri çevirdi. Öztürk, “Şu an biraz acelemiz var. Yarın yurtdışına çıkacağız, onun telaşıyla uğraşıyoruz. Daha sonra bütün sorularınızı uzun uzun yanıtlarız” dedi.

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