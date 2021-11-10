Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya Nişantaşı’nda el ele

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NİŞANTAŞI’NDA EL ELE



Sürpriz ilişkileriyle gündemden düşmeyen Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Aralarındaki 23 yaş farkla adlarından söz ettiren çift, Erkaya’nın evinden el ele çıkarken objektife yansıdı.

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Evden elinde bir takım elbiseyle çıkan Daren Gerede Erkaya ve Bilge Öztürk, aceleleri olduğu için soruları nazikçe geri çevirdi. Öztürk, “Şu an biraz acelemiz var. Yarın yurtdışına çıkacağız, onun telaşıyla uğraşıyoruz. Daha sonra bütün sorularınızı uzun uzun yanıtlarız” dedi.







