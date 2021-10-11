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Bilge Öztürk aradığı aşkı kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya'da buldu

#Bilge Öztürk#Daren Gerede Erkaya#Bennu Öztürk
Bilge Öztürk aradığı aşkı kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkayada buldu

Bilge Öztürk aradığı aşkı kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya'da buldu. Öztürk'e en büyük destek sevgilisinin annesi Bennu Gerede'den geldi.

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Nişantaşı'nda objektiflere takılan avukat Bilge Öztürk, fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren ile aşk yaşadığını açıkladı.

Dün sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, "Daren ile üç aydır birlikteyiz ve mutluyum. Hayatımda yeni biri var ama evlenmedim, akıştayım. Zaten üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz" açıklamasında bulundu. 

Bilge Öztürk aradığı aşkı kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkayada buldu

Bir dönem Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla gündemde olan 43 yaşındaki Bilge Öztürk aradığı aşkı 21 yaşındaki Daren Gerede Erkaya'da buldu.

'Avukatlığı eskisi gibi faal yürütüyorum'

Yılın büyük bir bölümünü Muğla Akyaka'da açtığı kite surf okulunda geçirdiğini ve Formula 1 yarışlarını izlemek için geldiğini söyleyen Bilge Öztürk, "Akyaka'da amacımız yavaş yavaş genç sporcular yetiştirmek. Her yıl 35 bin kişi benim okulumdan geçiyor, öğrendiği zaman tekrar geliyor. Yeni öğrenmek isteyenler çok oluyor kısa sürede öğreniliyor. Belli şeylerde belli bir alım gücü gerekiyor fakat 'zengin sporu' diyorlar ama öyle değil. İlk etapta malzemeyi her şeyi biz sağlıyoruz öğrencilere. Avukatlığı eskisi gibi faal yürütüyorum" diye konuştu.

Bilge Öztürk aradığı aşkı kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkayada buldu

ANNEDEN ONAY

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Bilge Öztürk dün sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile samimi fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Mutlu çiftin fotoğrafına ilk yorum Bennu Gerede'den geldi. Birlikteliğe onay veren Gerede fotoğrafa, 'Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren. Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp oğlan üstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum... Seni de inanılmaz seviyorum Bilgecim. Çok ve çok...' mesajını düştü. Bilge Öztürk de Gerede'ye 'Canım Bennu! Senin varlığın, her şeyin çok insana ışık ve umut veriyor. Çok sevgi çok saygı… ve iyi ki...' sözleriyle cevap verdi.

Daren Gerede Erkaya kimdir

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