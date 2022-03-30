Kendisinden 23 yaş küçük Daren Gerede ile aşk yaşayan Bilge Öztürk: Bennu’yu çok severim

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'Çok mutluyuz'

Bilge Öztürk, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir kasaptan alışveriş yapan Öztürk, çıkışta muhabirlerin soruları yanıtladı.

Uzun süredir Bennu Gerede’nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Bilge Öztürk, ilişkisi hakkında konuştu: “Çok mutluyuz. 9’uncu ayımız oldu. Doğal akışında devam ediyoruz.” Öztürk, Daren Gerede’nin ailesi ile görüştüklerini de belirtti ve ekledi: “Bennu’yu çok severim. Aramız çok iyi. Benim kardeşlerim, anneler, anneanneler, herkesin arası çok iyi.”

(Behlül AYDIN)

Defne Samyeli: Bana sadece yaş farkı soruldu

Defne Samyeli, önceki gün Etiler’de objektife yansıdı. Eski sevgilisi Cem Yılmaz’ın, yeni sevgilisi Rüya Demirbulut’la arasındaki yaş farkı için, “Bu yaş farkları olayı yeni bir şey değil. Annem ve babam arasında da 32 yaş var” dediği söylenmişti. Samyeli, çıkan bu haberlere isyan etti:

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“Ben nezaketimden sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Bana sormadığınız soruları yazarak oradan manşet çıkarıyorsunuz. Nezaketim ceza ile karşılanıyor. Bana sorulan sadece yaş farkıydı. Orada yapılan haberin muhatabı olan şahısların adı bile geçmedi. Lütfen bu haberi yapan arkadaşlar dikkat etsin.” (Behlül AYDIN)

Hem iş hem tatil

Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş’la birlikte Dubai’ye gitti.

Çölde safari yapan çift, fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Şallı, tatil pozlarının ardından eşinin Dubai’de yaptığı iş anlaşmalarından da fotoğraflar paylaşarak, eşini tebrik etti.

Piton Zeynep

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızları Zeynep Alkan, arkadaşlarıyla Bali’ye tatile gitti.

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Alkan önceki gün piton yılanıyla poz verdi. Oyuncu, karelerini sosyal medya hesabından beğeniye sunup “Piton Zeynep” notunu yazdı. Alkan’ın fotoğrafını gören takipçileri cesaretini takdir etti.

Aleyna 22 yaşında

Aleyna Tilki, 22 yaşına bastı. Tilki, kardeşi Ayça Tilki ve annesi Havva Öztel’le evlerinde pasta keserek doğum gününü kutladı.

Öztel, kızının çocukluk fotoğraflarını da Instagram sayfasında paylaştı. Tilki’nin bebeklik pozlarına hayranları yorumlar yazdı.

Öztel, şu sözlerle cevap verdi: “Nasıl duygulandım kızıma bu kadar değer vermeniz beni çok ama çok mutlu ediyor. Siz de iyi ki varsınız. İyi ki benim kızım. Güzeller güzeli kızım, ışığın hep parlasın ve yol göstersin sana. Her yaşın, sağlık, huzur ve mutluluk getirsin.

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Heyecan içinde nişanlandık

Oyuncu Merve Bulut, “Mucize Doktor” dizisinin setinde tanıştığı ekip arkadaşı Tolga Hırsava ile nişanlandı.

Bulut, aile arasında düzenlenen nişandan anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı ve şu notu yazdı: “Dizi bir başka mucizeye sebep oldu ve birbirimizi bulduk. Çok heyecan içinde nişanlandık. Sevgilim seninle geçireceğim hayat için çok heyecanlıyım. Aşk hep yaşasın hepimiz için.”

Fıstık gibiyim

Aynur Aydın, önceki akşam Sakarya’da sahneye çıktı. Hazırladığı repertuvarı seslendiren şarkıcı, şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet etti.

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“Her konserimde ilk konserim gibi heyecanlanıyorum. Ama şu samimiyetinizi ve sevginizi görünce bir rahatlama geliyor” diyen Aydın, “Bu arada sizler için özel hazırlandım. Nasıl ama fıstık gibiyim değil mi?” sözleri üzerine alkış aldı.

Sevgiliye teşekkür

Işın Karaca, 11 şarkıdan oluşan yeni albümü “Sen Ben Aşk”ı yayınladı.

Albümün prodüktörlüğünü Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikte üstlendi. Şarkıcı, albümde sevgilisine özel teşekkürünü şu sözlerle iletti: “Can’ım, çalışkan sevgilim, iyi ki’m, seni çok seviyorum.”

Aşık Veysel anısına

Halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 49’uncu yılında anıldı. Önceki akşam Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda yapılan özel programda Can Bonomo, Cengiz Özkan ve Paul Dwyer gibi ünlü isimler sahneye çıktı.

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Can Bonomo, müzisyen Kemal Arslan ile yıllar önce Aşık Veysel için yazdığı “Veysel” adlı eseri seslendirdi. Sahne öncesi soruları da yanıtlayan Bonomo, “Çok güzel bir organizasyon, bu gece burada olmaktan şeref ve gurur duydum” dedi.