Biletleri tükenen konserine toplu taşımayla gitti… Metroda ünlü var!

Haberin Devamı

Bu şarkıların yer aldığı albüm artık 20 yaşında. Ama hâlâ unutulmuş değil.

Goodbye My Lover ve You're Beautiful gibi unutulmaz aşk şarkılarının yer aldığı bu albümün 20. yılını kutlamak üzere onlara hayata veren ünlü şarkıcı James Blunt İngiltere’deki ünlü konser salonu O2 Arena’da özel bir konser verdi.

Biletleri haftalar öncesinde tükenen bu konsere gitmek için de ilginç bir yöntem seçti. Ve bu macerada yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

KONSERİNE GİDERKEN METROYA BİNDİ: BAKALIM BENİ TANIYAN ÇIKACAK MI?

James Blunt, binlerce hayranıyla buluşmak için konsere metroyla gitmeye karar verdi. Ve insanların yolda onu tanıyıp tanımayacağını merak ettiği için de yolculuğunun fotoğraflarını çekip paylaştı.

Konserine özel şoförle gitme imkanına sahipken metroya binmeyi tercih eden ünlü şarkıcı bunu biraz da insanların kendisini tanıyıp tanıyamayacağını görmek istediği için yapmıştı

Haberin Devamı

Bu arada ünlü şarkıcının çok sevilen şarkısı You're Beautiful’un da Londra metrosunda aşkı bulan bir adam hakkında olduğunu hatırlatmış olalım…

Net servetinin 15 milyon sterlin olduğu tahmin edilen 50 yaşındaki ünlü şarkıcı birçok meslektaşı gibi şoförlü özel aracına binmek yerine metroda rahat rahat yolculuk yaptı.

James Blunt kendi konser afişinin önünde poz verirken bile kimseler onun kim olduğunu anlamadı

YANINDA OTURANLAR BİLE FARKINA VARMADI

James Blunt kendi konserinin tanıtım afişinin yanında dururken bile, konsere giden yolcular ve yoldan geçenler tarafından fark edilmemeyi bir şekilde başardı.

Blunt 37 dakika süren yolculuğunu eskiden Twitter olarak bilinen X'te belgeledi ve taşlanmış kot pantolon, küçük harflerle soyadının yazılı olduğu bir beyzbol şapkası ve alametifarikası olan havacı ceketi ile rahat bir şekilde giyindiği fotoğraflarını yayınladı.

Yanında oturan yolcular bile ünlü şarkıcıyı tanımadı

Haberin Devamı

37 DAKİKA SÜREN YOLCULUK

“Merak ediyorsanız... Konserime 37 dakikada geldim” diye yazdığı paylaşımdan sonra hıncahınç dolu 20 bin kişilik salonda albümünün en sevilen şarkılarını seslendirdi.

2004'te şöhreti yakalayan James Blunt bir yandan müzik kariyerini sürdürürken bir yandan da 2017'de kapanmaktan kurtardığı bir pub işletiyor.

James Blunt metroyla gittiği konserinden de bir fotoğraf paylaşarak onu 20 yıl sonra bile yalnız bırakmayan 20 bin hayranını sosyal medyadaki takipçilerine gösterdi

ÜNÜNE VE SERVETİNE RAĞMEN KENDİ HALİNDE BİR HAYAT YAŞIYOR

107 yıllık olan mekanını çok seven ünlü şarkıcı insanlar bu akşam nereye gidiyoruz diye sorduklarında, “Benim bir pub'ım var, hadi oraya gidelim!” diyorum diyor.

Haberin Devamı

Yedi stüdyo albümü yayınlayan şarkıcı Loosely Based On A Made-Up Story adlı bir anı kitabı da kaleme aldı:

Şöhretli hayatından çok hoşlanmayan ve Londra'da bir pub işleten James Blunt eşi ve iki çocuğuyla kurduğu mutlu yuvaya bağlılığıyla da tanınıyor

James Blunt 2010’da tanıştığı ve 2014’te nikah masasına oturduğu eşi Sofia Wellesley ve iki oğluyla birlikte mutlu aile hayatının tadını çıkarıyor.