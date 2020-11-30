Bilal Özbilge: Ali Uğur Akbaş bana psikolojik olarak travma yaşattı

Yapımcı Bilal Özbilge de bu kareyi “Söylemezsem Olmaz” adlı programda yayınladı. Özbilge’nin avukatının iddiasına göre Akbaş, yapımcıyı arayıp tehdit ve hakaret etti. Özbilge’nin şikâyeti üzerine İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından yargılanan Akbaş, 14 bin 600 lira para cezasına çarptırıldı. Davalı yüzünden psikolojik travma yaşadığını söyleyen ünlü yapımcı, Akbaş’a 100 bin liralık manevi tazminat davası da açtı.