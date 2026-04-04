AralarÄ±na hayatÄ±n en Ã¶nemli gerÃ§eÄŸi girdi...Yetti artÄ±k para avcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n... Ä°tibarÄ±mÄ±z yerlerde sÃ¼rÃ¼nÃ¼yor

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bunun tam tersi oldu. GÃ¶zlerden uzak olmak ÅŸÃ¶yle dursun, ailede kaldÄ±klarÄ± zamandan daha fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±lar.

Sussex Ã§iftinin cephesinden gelen son haber ise Meghan ile Harry'nin "para" yÃ¼zÃ¼nden gerilim yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±. Konu da Meghan Markle'Ä±n, bu ay iÃ§inde Avustralya'da katÄ±lacaÄŸÄ± ve elbette para kazanma amaÃ§lÄ± olan bir etkinlik.

'PARA' YÃœZÃœNDEN GERÄ°LÄ°M YAÅžIYORLAR

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Harry, karÄ±sÄ±nÄ±n Avustralya'da dÃ¼zenlenecek bu etkinliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden kÃ¼plere binmiÅŸ durumda...

Ä°ddialara bakÄ±lÄ±rsa Harry, bu etkinliÄŸi "Zevksiz bir para avcÄ±lÄ±ÄŸÄ±" olarak gÃ¶rÃ¼yor.

AyrÄ±ca bu tÃ¼r adÄ±mlarÄ±n, aile itibarÄ±nÄ± zedeleyeceÄŸine inanÄ±yor. Daha da Ã¶tesinde bu tÃ¼r iÅŸler yÃ¼zÃ¼nden Londra'daki ailesiyle aralarÄ±nÄ± dÃ¼zeltme giriÅŸimlerinin de baÅŸarÄ±sÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Meghan Markle'Ä±n Avustralya'da katÄ±lacaÄŸÄ± bu etkinlik, epeydir eleÅŸtirilerin odaÄŸÄ±nda... Yeri gelmiÅŸken bu Avustralya gezisine Prens Harry'nin de katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtelim.

Meghan'Ä±n "yÄ±ldÄ±zÄ±" olduÄŸu etkinliÄŸe gelirsek...Â





DÃœÅžES Ä°LE AYNI HAVAYI SOLUMANIN BEDELÄ° 1900 DOLAR

Markle, bu gezi sÄ±rasÄ±nda hafta sonu dÃ¼zenlenen bir etkinliÄŸe konuk olacak. 'KÄ±zlarÄ±n Hafta Sonu" adlÄ± bu etkinlikte Markle, bir grup kadÄ±nla buluÅŸacak.

Elbette bu buluÅŸmanÄ±n da bir bedeli var. KatÄ±lmak ve Meghan ile tanÄ±ÅŸmak isteyenlerin 1900 dolarlÄ±k biletlerden satÄ±n almasÄ± gerekiyor.

SatÄ±n alÄ±nan ve hafta sonunu kapsayan etkinlikler sÄ±rasÄ±nda katÄ±lÄ±mcÄ±lar beÅŸ yÄ±ldÄ±zlÄ± bir otelde kalacaklar. Yoga, sesle ÅŸifalanma, meditasyon gibi etkinliklere katÄ±lacak.

Etkinlik, reklam broÅŸÃ¼rlerinde "EÅŸi benzeri olmayan bir kÄ±zlar hafta sonu.. EÄŸlenmeye ve enerji toplamaya hazÄ±r kadÄ±nlar iÃ§in unutulmaz bir hafta sonu" satÄ±rlarÄ± yer alÄ±yor.

EN SEVÄ°LMEYEN AÄ°LE ÃœYELERÄ°NDEN BÄ°RÄ°NE BENZETÄ°LDÄ°

Durum bÃ¶yleyken diÄŸer yandan da Ä°ngiliz kraliyet ailesini Ã§ileden Ã§Ä±karan bazÄ± yorumlar da aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gidiyor.

Bunlardan en Ã§ok "sinir bozucu" olanÄ±na gÃ¶re Meghan Markle, "dolandÄ±rÄ±cÄ±" eski dÃ¼ÅŸes yani Andrew'nun eski karÄ±sÄ± Sarah Ferguson'a benzetildi. Hatta "Meghan artÄ±k yeni Sarah Ferguson" diye durumu yorumlayanlar da oldu..

Bunun nedenine gelirsek...

1986 ile 1996 arasÄ±nda eski Prens Andrew ile evli kalan Sarah Ferguson, boÅŸandÄ±ktan sonra da konuttan kovulana kadar eski kocasÄ±yla birlikte yaÅŸÄ±yordu.

Bu arada boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan her ne kadar son zamanlarda Ã§ocuk kitaplarÄ± yazmaya baÅŸlasa da Ã¶ncesinde para kazanmak iÃ§in Ä°ngiliz kraliyet ailesi sayesinde sahip olduÄŸu York DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± kullanarak bazÄ± etkinliklere katÄ±lÄ±yordu.

HARRY BOÅžUNA KIZMIYOR

Bu yÃ¼zden de "dolandÄ±rÄ±cÄ± DÃ¼ÅŸes" olarak anÄ±lÄ±yordu. Åžimdi Meghan Markle da Prens Harry ile evliliÄŸi sayesinde edindiÄŸi ÅŸÃ¶hretini ve Sussex DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± kullanarak para kazamaya Ã§abaladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Sarah Ferguson'a benzetiliyor.

Bu durum ise elbette Ä°ngiliz kraliyet ailesinin baÅŸÄ±ndan aÅŸaÄŸÄ±ya kaynak sular dÃ¶kÃ¼lmesine ve bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶fke dalgasÄ±na yol aÃ§Ä±yor.

Harry de elbette basÄ±nda haklarÄ±nda Ã§Ä±kan bÃ¼tÃ¼n haberleri okuyor. Tabii ki bunlarÄ±n hem kendi Ã§ekirdek ailesine hem de zaten arasÄ±nÄ±n bozuk olduÄŸu geniÅŸ ailesine zarar vereceÄŸini Ã§ok iyi biliyor.

BakalÄ±m Sussex DÃ¼kÃ¼ ve Sussex DÃ¼ÅŸesi'nin Avustralya gezisinde neler yaÅŸanacak.Â

