Bikinisini çıkarıp gelinliğini giydi… Tatil arası sürpriz düğün… Gizlice evlendiler

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Justin Theroux, Jennifer Aniston'dan boşandıktan sekiz yıl sonra mutluluğu buldu ve yeniden evlendi.

53 yaşındaki ünlü oyuncu 2023’ün başından beri birlikte olduğu 30 yaşındaki aktris Nicole Brydon Bloom ile gizlice nikah masasına oturdu.

Kimselerin haberinin bile olmadığı bu sürpriz evlilik için Meksika’ya giden aşıklar burada sadece birkaç davetlinin olduğu özel bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Ortak arkadaşlarının tanıştırdığı ve o günden beri mutlu bir ilişki yaşayan çiftin nişanlandıkları geçen yıl eylül ayında Venedik Film Festivali’nin kırmızı halısında ortaya çıkmıştı.

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Nicole Brydon Bloom bu gizli düğün için yere kadar uzanan duvağı olan bir gelinlik seçmiş, Theroux ise eşinin yanında beyaz smokin ceketi ve siyah pantolonuyla şıklıkta ondan geri kalmamıştı.

Çift evlilik yeminlerini ettikten sonra çift üzerlerini değiştirerek okyanusa daldı ve yüzdü.

Bu Bloom'un ilk evliliği olsa da Mulholland Drive ve HBO'nun The Leftovers dizilerindeki rolleriyle tanınan Theroux daha önce 2015-2017 yılları arasında Aniston'la evliydi.

Justin Theroux yıllar önce boşanmış olsalar da Jennifer Aniston'la hâlâ iyi arkadaş. Eski eşiyle ilgili sorulara cevap verirken ona çok değer verdiğini ve yıllar geçse de onu her koşulda korumaya ve savunmaya devam edeceğini söylemişti…