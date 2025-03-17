×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Bikinisini çıkarıp gelinliğini giydi… Tatil arası sürpriz düğün… Gizlice evlendiler

Güncelleme Tarihi:

#Justin Theroux#Nicole Brydon Bloom#Jennifer Aniston
Bikinisini çıkarıp gelinliğini giydi… Tatil arası sürpriz düğün… Gizlice evlendiler
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 08:28

Kendisi de çok ünlü bir Hollywood yıldızı olmasına rağmen adı yıllardır eski eşiyle anılmaya devam ediyor. Oysa ünlü oyuncu aradığı mutluluğu çoktan başka kollarda bulmuş, sevdiğinin parmağına yüzüğü de takmıştı.

Haberin Devamı

Justin Theroux, Jennifer Aniston'dan boşandıktan sekiz yıl sonra mutluluğu buldu ve yeniden evlendi.

53 yaşındaki ünlü oyuncu 2023’ün başından beri birlikte olduğu 30 yaşındaki aktris Nicole Brydon Bloom ile gizlice nikah masasına oturdu.

Bikinisini çıkarıp gelinliğini giydi… Tatil arası sürpriz düğün… Gizlice evlendiler

Kimselerin haberinin bile olmadığı bu sürpriz evlilik için Meksika’ya giden aşıklar burada sadece birkaç davetlinin olduğu özel bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Bikinisini çıkarıp gelinliğini giydi… Tatil arası sürpriz düğün… Gizlice evlendiler

Ortak arkadaşlarının tanıştırdığı ve o günden beri mutlu bir ilişki yaşayan çiftin nişanlandıkları geçen yıl eylül ayında Venedik Film Festivali’nin kırmızı halısında ortaya çıkmıştı.

Haberin Devamı

Bikinisini çıkarıp gelinliğini giydi… Tatil arası sürpriz düğün… Gizlice evlendiler

Gözden KaçmasınRüya gibi düğünleri hafızalardan silinmeden hamilelik haberi geldi… Tescilli güzelin annelik heyecanıRüya gibi düğünleri hafızalardan silinmeden hamilelik haberi geldi… Tescilli güzelin annelik heyecanıHaberi görüntüle

Nicole Brydon Bloom bu gizli düğün için yere kadar uzanan duvağı olan bir gelinlik seçmiş, Theroux ise eşinin yanında beyaz smokin ceketi ve siyah pantolonuyla şıklıkta ondan geri kalmamıştı.

Çift evlilik yeminlerini ettikten sonra çift üzerlerini değiştirerek okyanusa daldı ve yüzdü.

Bikinisini çıkarıp gelinliğini giydi… Tatil arası sürpriz düğün… Gizlice evlendiler

Bu Bloom'un ilk evliliği olsa da Mulholland Drive ve HBO'nun The Leftovers dizilerindeki rolleriyle tanınan Theroux daha önce 2015-2017 yılları arasında Aniston'la evliydi.

Justin Theroux yıllar önce boşanmış olsalar da Jennifer Aniston'la hâlâ iyi arkadaş. Eski eşiyle ilgili sorulara cevap verirken ona çok değer verdiğini ve yıllar geçse de onu her koşulda korumaya ve savunmaya devam edeceğini söylemişti…

Bikinisini çıkarıp gelinliğini giydi… Tatil arası sürpriz düğün… Gizlice evlendiler

Haberle ilgili daha fazlası:
#Justin Theroux#Nicole Brydon Bloom#Jennifer Aniston

BAKMADAN GEÇME!