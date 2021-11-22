Bige Önal ve Aras Bulut İynemli'nin 1 aylık Amsterdam molası

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Eylül ayında 6 yıllık ilişkilerini sessiz sedasız sonlandıran oyuncu çift Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, ekim sonunda yine sessiz sedasız bir şekilde barışmıştı. İlişkileri konusunda ketum davranan çift, barışmalarını kutlamak için Amsterdam’a gitti.

Kasım başında Amsterdam’a uçan ikili, aralarındaki sorunları konuşmak için bir süre gözlerden uzak, baş başa kalmayı istemiş. 1 ay boyunca Amsterdam’da kalacak olan İynemli ve Önal, şimdilerde şehrin yerlisi gibi yaşayıp bol bol sanat galerisi geziyor. Çift, Amsterdam tatillerinden bazı kareleri ayrı ayrı olarak takipçileriyle de paylaşıyor.

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, yaz tatilini birlikte geçirdikten sonra ayrılmıştı. Yeni sezon için dizi anlaşması yapmayan ikiliden Bige Önal, Tufan Taştan’ın 26 Kasım’da vizyona girecek olan “Sen Ben Lenin” isimli filminde rol almıştı.

Aras Bulut İynemli ise Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağı filmin setine çıkmak için gün sayıyor. Ay sonunda İstanbul’a dönecek olan ikili, 1 aylık Amsterdam molasından sonra işlerine yoğunlaşacak.

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Koleksiyon tasarladı

10’uncu yılını kutlayan Anatoli, cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Sitare Kalyoncuoğlu ile birlikte özel bir koleksiyon tasarladı. Yeni yıl öncesi satışa sunulan koleksiyonda hem yılbaşı sofralarına şıklık katacak ürünler hem de hediyelikler bulunuyor. “Sitare for Anatoli” ismiyle satışa sunulan koleksiyonda ikramlıkların yanı sıra mum, puro küllüğü ve kutu çeşitleri yer alıyor. Anatoli’nin mirası, Sitare Kalyoncuoğlu’nun rafine zevkiyle bir araya gelmiş; çok da güzel olmuş. Tebrikler...

Türkiye’nin önde gelen işkadınları, Fiolas’ın kurucusu Fulya Gündoğdu’nun Mandarin Oriental İstanbul’da gerçekleşen brunch davetinde buluştu. Kadın istihdamına verdiği önemle öne çıkan Gündoğdu, Galataport İstanbul ve Mandarin Oriental İstanbul’da ilk mağazalarını açmanın mutluluğunu da dostlarıyla paylaştı.

Davete katılan isimler arasında; Balçiçek İlter, Melda Narmanlı, Ayşe Köroğlu, Ayşegül Kodal, Pınar Hotiç, Deniz Ülke Arıboğan, Emine Erdem, Gülden Büyükuçak, Gülen Yelmen, Meltem Kazaz, Mutlu Erturan, Müge Sevil, Rana Korgül, Rima Kolbaşı, Şebnem Özgün, Yöntem Sunar Güçkün gibi iş ve cemiyet hayatının önemli isimleri göze çarptı.

Meltem Kazaz

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Gülden Büyükuçak

Pınar Hotiç

Ailenin yeni üyesi Hamide

Cemiyet hayatının ünlü ismi Aslı Sipahi’nin oğlu Kerem ile birlikte yaşadığı evinin yeni bir üyesi var! Beton ve Muffin isimli iki sevimli köpeği ve Levisto isimli bir atı bulunan Aslı Sipahi’nin şimdi de bir iguanası var. Tam bir hayvansever olan cemiyetin güzel ismi, iguanasına ‘Hamide’ adını verdi. Son derece sıcakkanlı bir hayvan olan iguana Hamide, ailenin göz bebeği olmuş bile!