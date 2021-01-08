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Haber Giriş: 08.01.2021 - 13:27 | Son Güncelleme:

Bige Önal: Aras’ı çok fazla göremiyorum

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Bige Önal: Aras’ı çok fazla göremiyorum
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Oyuncu Bige Önal, sevgilisi Aras Bulut İynemli’yi çok fazla göremediğini söyledi: “Aras, çok yoğun çalışıyor, o yüzden görüşemiyoruz. Ama ilişkimiz güzel gidiyor.”

Oyuncu Bige Önal önceki akşam Zekeriyaköy’deki bir marketten çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncu, “Alışveriş yaptım. Ama bu akşam yemeğimi tek yiyeceğim” dedi.

Bige Önal: Aras’ı çok fazla göremiyorum

Önal, oyuncu Aras Bulut İynemli’yle uzun zamandır süren ilişki hakkında şunları söyledi: “İlişkimiz çok güzel gidiyor. Aras çok çalıştığı için gelemiyor. Ben de sizin gibi Aras’ı yoğun geçen set ortamından dolayı fazla göremiyorum.” Oyuncu, yakın zamanda yeni bir projeyle setlere döneceğinin haberini de verdi.

Bige Önal: Aras’ı çok fazla göremiyorum

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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