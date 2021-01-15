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Haber Giriş: 15.01.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

Biden'ı Lady Gaga ve Jennifer Lopez "karşılayacak"

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Biden'ı Lady Gaga ve Jennifer Lopez "karşılayacak"
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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez performans sergileyecek.

Lady Gaga'nın ABD ulusal marşını söyleyeceği törende, Jennifer Lopez de konser verecek.

Bidenı Lady Gaga ve Jennifer Lopez karşılayacak

Yemin töreni hem yeni tip koronavirüs salgını hem de 6 Ocak'taki ABD Kongresine baskının ardından sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşecek.
Bidenı Lady Gaga ve Jennifer Lopez karşılayacak
ABD'li ünlü aktör Tom Hanks'in sunuculuğunu yapacağı yemin töreninde Jon Bon Jovi, Justin Timberlake ve Demi Lovato da performans sergileyecek.
Bidenı Lady Gaga ve Jennifer Lopez karşılayacak

Güvenlik önlemlerinin üst düzeye çıkarıldığı başkent Washington'da yemin töreninin yapılacağı gün 20 bin ulusal muhafız görev yapacak.
Bidenı Lady Gaga ve Jennifer Lopez karşılayacak

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Jennifer Lopez boş meydanda konser verdi ABD'de yılbaşı kutlamalarının en gözde mekanı olan New York Times Meydanı'nda bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçti. Jennifer Lopez başta olmak üzere müzik dünyasının ünlüleri, boş meydanda yeni yıl konseri verdi.
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