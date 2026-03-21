Biberonla süt içerken tanışmışlardı: Şimdi bebeklerini büyütüyorlar... Mutlu ailenin ilk bayram pozu

Gelenekselden en moderne bir dizi tören yapıldı ve bütün bunlar tam 10 gün sürdü. Elbette bu süreçte bütün dünya da eşine çok rastlanmayan bu evliliği, nefesini tutup izledi.

Tabii ki sonrasında da herkes dikkat kesilip o haberi bekledi: Bebek haberini yani! Geçen yılın ekim ayında genç kadının karnının iyice belirginleştiği bir sosyal medya paylaşımı eşliğinde o haber de geldi.

Şubat ayının ilk haftasında ise mutlu çiftin bütün dilekleri tamamına erdi... İlk bebekleri dünyaya gözlerini açtı. Hatta şimdi iki genç üç kişilik bir aile olarak ilk bayramlarını kutluyor.

2024 yılının ocak ayında gayet gösterişli bir törenle evlenen mutlu çift, şimdi onunla bayram pozu bile verdi.

ŞUBAT AYINDA İLK BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ

Meraklıları Brunei Sultanı ve dünyanın en zengin insanlarından biri olarak tanınan Hassanal Bolkiah'ın oğlu Prens Abdul Mateen ile karısı Prenses Anisha Rosnah'tan söz ettiğimizi zaten başından beri biliyor.

10 gün süren bir törenle evlenen Abdul Mateen ile Anisha Rosnah, geçtiğimiz 8 Şubat'ta da kızları Zahra Mariam Bolkiah'a kavuştu.

Anisha ile Abdul Mateen daha önce minik bebekle birlikte poz vermişti ama bu kez hem kendileri hem de minik Zahra Mariam bayramlıklarını giyip bir kez daha kamera karşısına geçti.

Mutlu çiftin Ramazan Bayramı pozu da Prens Abdul Mateen'in sosyal medya sayfasında yerini aldı. Bir zamanlar dünyanın en gözde bekarı olarak tanınırken artık mutlu bir aile babasına dönüşen Prens, ailesiyle birlikte verdiği pozunu "Selamet Hari Raya" yani "Mutlu bayramlar" mesajı eşliğinde paylaştı.

Üçünün de özenle giyinip kuşandığı bu poza da Prens'in takipçilerinden çok sayıda yorum ve iyi niyet mesajı geldi.

ONURUNA 17 PARE TOP ATIŞI YAPILDI

Prenses Anisha ile Prens Abdul Mateen'in ilk çocuğu olan Zahra Mariam 8 Şubat'ta dünyaya geldi. Her ne kadar Abdul Mateen; veliaht prens olmasa da bu mutlu haber Brunei Sarayı tarafından yapılan resmi bir açıklamayla duyuruldu.

Sonra da bu mutlu haberin şerefine Brunei Sultanı'nın sarayından 17 pare top atışı yapıldı.

Bu arada resmi açıklamada yer almasa da bebeğin Londra'da dünyaya geldiği de belirtiliyor.

Prens Abdul Mateen, karısıyla birlikte bir bebek beklediklerini geçen yılın ekim ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

HAMİLELİK HABERİ EKİM AYINDA DUYURULDU

O zamana kadar epeydir ortada dolaşan "Anisha hamile" sözlerini de doğrulamış oldu. Prens, karısının karnının giderek büyüdüğünü gözler önüne seren o paylaşımda "artık 3 kişi olduklarını" belirtti.

Anisha Rosnah ile Abdul Mateen ile ilgili başka bir çarpıcı ayrıntı daha var. İkisi de birbirlerini daha bebeklikten yeni çıktıkları çağdan bu yana tanıyorlar.

BİRBİRLERİNİ KÜÇÜCÜK YAŞTAN BU YANA TANIYORLAR

Bu ayrıntıyı da Abdul Mateen, düğün törenleri sürerken yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gözler önüne serdi. O paylaşımda Anisha'nın ve kendisinin çocukluk yıllarında çekilen bir fotoğrafına yer verdi Abdul Mateen.

Adbul Mateen'in evlendiği Anisha'nın dedesi Pehin Dato Isa, Brunei Sultanı'nın uzun süredir danışmanlığını yaptı.

Anisha'nın ağabeyi de Prens Abdul Mateen'in yakın arkadaşı.

Elbette o yıllarda henüz aşkın ne olduğunu bilmiyorlardı ikisi de. Ama kader yıllar sonra onları bir araya getirdi ve yuvalarını kurdular. Şimdi de birlikte bebeklerini büyütüyorlar.

