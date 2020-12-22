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Haber Giriş: 22.12.2020 - 08:00 | Son Güncelleme:

Beyza Şekerci: Kocam her daim hocam

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Beyza Şekerci: Kocam her daim hocam
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Beyza Şekerci, All Dergisi’nin yeni sayısına konuk oldu.

Kendisi gibi oyuncu olan Engin Hepileri ile evli olan Şekerci, “Aynı mesleği yapan iki insanın aynı çatı altında olmasından daha büyük bir lüks olamaz bizim meslekte. Tabii ben ekstra avantajlıyım, Engin’in tiyatro eğitmenliği konusunda geçmişinde harika birikimleri olduğu için kocam benim her daim hocam” dedi.

Beyza Şekerci: Kocam her daim hocam

BİZ İYİ BİR TAKIMIZ
Oğulları Can’ın aşklarının en büyük meyvesi olduğunu belirten ünlü oyuncu şöyle konuştu: “O bizim aşkımızın her gün daha da katlanarak büyümesini sağlayan en güzel meyvesi. Aramızda hep söylediğimiz bir şey var: ‘Biz iyi bir takımız’ En zor anında ya da en keyifli dakikada bile bunu hiç unutmadan, hep sırtımızı birbirimize dayayarak ilerlemek en sevdiğimiz.”

 

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