Beyoğlu’nda Buluşalım

“#Sayenizde” kampanyasıyla sinema müdavimlerine “Beyoğlu Sineması’nda kalalım, her şeye rağmen sizin #sayenizde hep birlikte olalım” çağrısı yapıldı. 14 Haziran’da Beyoğlu Sineması’nın Instagram hesabından canlı yayın yapılacak. “Beyoğlu’nda Bir Gece” adlı yayının moderatörlüğünü yönetmen Ozan Açıktan yapacak. Açıktan, Demet Akbağ, Demet Evgar, Engin Günaydın, Gülse Birsel, Onur Saylak, Ozan Güven ve Serkan Keskin’le sinema anılarını konuşacak.