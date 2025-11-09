Beynindeki tümör alındı, ölümden döndü… Ünlü sunucunun kabusu bitmiyor… Şimdi de meme kanserine yakalandı

Haberin Devamı

Geçen yılın kasım ayında, tam bir yıl önce kötü haberi sosyal medyadan hayranlarına kendisi duyurmuş, beyninde nadir rastlanan türde bir tümör bulunduğunu açıklamıştı.

57 yaşındaki ünlü sunucu Davina McCall, kötü huylu olmayan ancak bulunduğu yerden dolayı onu her an öldürebilecek olan tümörü aldırmak için büyük bir ameliyat geçirdi.

Ölümle yaşam arasındaki incecik çizgiye tutunan ve riskli ameliyattan kurtulan yıldız isim bu süreçte hayatını kaybedeceğini düşünmüş, günler boyu sessizce gözyaşları döküp geride bırakacağı evlatlarına mektuplar bile yazmıştı.

Bu riskli ameliyattan sağ çıkan ve gördüğü tedavilerle sağlığına kavuşan ünlü sunucudan bir kez daha kötü haber geldi. 58 yaşındaki Davina McCall bu kez de The Masked Singer yarışmasının çekimleri sırasında göğsünde kitle bulduğunu ve meme kanserine yakalandığını açıkladı.

Beyin tümöründen kurtulan ancak bu kez de meme kanserine yakalanan ünlü sunucu kanserin erken teşhis edildiğini ve ameliyat olup kanserli kitleyi de aldırdığını söyleyen ünlü sunucu bir kez daha deyim yerineyse hayranlarının yüreğini ağzına getirdi.

Televizyon yarışmasının setindeki tuvalette karşılaştığı bir meme kanseri uyarı tabelasını gören ve kendi durumunu yoklamak isteyen Davina McCall memesinde bir kitle fark etti ve hemen doktora koştu.

Tıpkı beyin tümöründen ameliyat olduğu dönemdeki gibi kendi durumda olanlara yardım etmek istediğini söyleyen bir de video çeken ünlü sunucu tüm kadınları erken teşhis için kendilerini muayene etmeye çağırdı.

Fark ettiği kitleyi hemen aldıran ancak yapılan testlerde meme kanseri olduğu anlaşılan Davina McCall şimdilik “ucuz kurtulduğunu” ancak yine de bir süre önlem amacıyla radyoterapi göreceğini de söyledi.

“Çok çok küçüktü, bu yüzden çok çok erken ameliyat oldum, bu inanılmaz bir şans, ama alınmış olması ve yayılmamış olması beni çok rahatlattı” diyen ünlü sunucu doktorlarına teşekkür ederken "Öğrendiğimde çok öfkelendim ama sonra bundan vazgeçtim ve şimdi kendimi çok daha olumlu bir noktada hissediyorum” sözleriyle korku dolu günlerinin geride kaldığını söyledi.

Daha eylül ayında katıldığı bir programda beyin tümörü yolculuğunu anlatırken gözyaşlarını zor tuttu ve sunuculara "Ağlamayı bırakmak istiyorum" diyen Davina McCall Kasım 2024'te kendisine nadir görülen iyi huylu bir beyin tümörü türü olan kolloid kist teşhisi konduğunu duyurmuştu.

Ünlü sunucu beynindeki 14 mm'lik kisti çıkarmak için geçirdiği altı saatlik zorlu bir ameliyatın ardından kanserden kurtulduğunu açıklamış ve rahat bir nefes almıştı.

Duygusal olduğu açıkça görülen üç çocuk annesi yıldız isim programda gözyaşlarını zor tuttu ve konuşmaya devam ederken sesi titredi ve "Yani, bundan bahsettiğimde çok ağlıyorum. Sanırım travmayla ilgili. Bu deneyim öleceğim ve çocuklarımı yalnız bırakacağım korkusuyla bende travma bıraktı. Ama şimdi iyiyim ve burada olduğuma inanamıyorum” dedi.

Ayrıldığı eşinden üç çocuğu olan ünlü sunucu uzun yıllar arkadaşı olan kuaförü Michael Douglas’la 2018’den beri aşk yaşıyor ve çift kısa süre önce gizlice nişanlandılar ve şimdi de düğün için gün sayıyorlar.