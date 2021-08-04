Beyninde tümör tespit edilen Hülya Duyar bugün ameliyat olacak

Bugün ameliyat olmaya hazırlanan Hülya Duyar’ın moralinin yüksel olduğu öğrenildi. Duyar, reklamdaki rol arkadaşı Bahtiyar Memili ile hasta yatağından görüntülü konuşma yaptı.

Memili paylaştığı fotoğrafın üzerine “Her şey çok güzel olacak ablam… Seni çok seviyorum” dedi.

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