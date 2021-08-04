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Haber Giriş: 04.08.2021 - 08:44 | Son Güncelleme:

Beyninde tümör tespit edilen Hülya Duyar bugün ameliyat olacak

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Beyninde tümör tespit edilen Hülya Duyar bugün ameliyat olacak

Reklam çekimleri sırasında fenalaşan, ardından tatilde bayılan ünlü oyuncu Hülya Duyar’ın beyninde tümör olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu hastaneye yattı.

Bugün ameliyat olmaya hazırlanan Hülya Duyar’ın moralinin yüksel olduğu öğrenildi. Duyar, reklamdaki rol arkadaşı Bahtiyar Memili ile hasta yatağından görüntülü konuşma yaptı.

Memili paylaştığı fotoğrafın üzerine “Her şey çok güzel olacak ablam… Seni çok seviyorum” dedi.

Beyninde tümör tespit edilen Hülya Duyar bugün ameliyat olacak

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