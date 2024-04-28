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"Beyninde tümör olabilir" bile dediler... Herkes kendi burnuna baksın!

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#Nihal Yalçın#Sertab Erener#Estetik
Beyninde tümör olabilir bile dediler... Herkes kendi burnuna baksın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 15:19

Sertab Erener estetikli haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Daha genç görünmek için estetik müdahaleler yaptıran 59 yaşındaki sanatçının değişimi sevenlerini şaşkına çevirdi. Kötü yoruma maruz kalan Sertab Erener'e oyuncu Nihal Yalçın destek oldu.

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Bir haber sitesinin sosyal medya paylaşımına 'Sizi gidi güzellik guruları... Sizi gidi yüzümde hiçbir şey yokçu gizli botoksçular sizi.' mesajını yazan Yalçın da eleştirilerden nasibini aldı.

‘NE KADAR ÇİRKİN OLDUĞUMU SÖYLEYENLER OLDU’

Sosyal medya hesabından isyan eden ünlü oyuncu yıllardır yaşadığı baskıyı şu sözlerle anlattı:

Beyninde tümör olabilir bile dediler... Herkes kendi burnuna baksın

"Yıllarca burnumu yaptırmam konusunda yüzlerce mesaj okudum, her yaptığım işte ne kadar çirkin olduğumu söyleyenler oldu, ne şehlalığım kaldı ne beynimde tümör olduğuna dair uyarıda bulunanlar bitti. TV’de gördüğünüz için herkese istediğiniz her şeyi söyleme hakkınız yok. Bence.

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Burnumu yaptırsam bu sefer de ‘ah vah’ edip doğal olmadığımı söyleyenler çıkacaktı. Gerek yok. Herkes kendi burnuna baksın, kendi güzelliğiyle barışsın.

‘Bana sen böyle çok güzelsin’ falan yazmanız da o kadar umurumda değil ki. Ben çok güzelim, ben bazen çok çirkinim, bazen şahaneyim bazen kapkaranlık. Ben kendimden acayip razıyım. Gerisi de zerre umurumda değil."

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#Nihal Yalçın#Sertab Erener#Estetik

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