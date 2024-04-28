"Beyninde tümör olabilir" bile dediler... Herkes kendi burnuna baksın!

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Bir haber sitesinin sosyal medya paylaşımına 'Sizi gidi güzellik guruları... Sizi gidi yüzümde hiçbir şey yokçu gizli botoksçular sizi.' mesajını yazan Yalçın da eleştirilerden nasibini aldı.

‘NE KADAR ÇİRKİN OLDUĞUMU SÖYLEYENLER OLDU’

Sosyal medya hesabından isyan eden ünlü oyuncu yıllardır yaşadığı baskıyı şu sözlerle anlattı:

"Yıllarca burnumu yaptırmam konusunda yüzlerce mesaj okudum, her yaptığım işte ne kadar çirkin olduğumu söyleyenler oldu, ne şehlalığım kaldı ne beynimde tümör olduğuna dair uyarıda bulunanlar bitti. TV’de gördüğünüz için herkese istediğiniz her şeyi söyleme hakkınız yok. Bence.

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Burnumu yaptırsam bu sefer de ‘ah vah’ edip doğal olmadığımı söyleyenler çıkacaktı. Gerek yok. Herkes kendi burnuna baksın, kendi güzelliğiyle barışsın.

‘Bana sen böyle çok güzelsin’ falan yazmanız da o kadar umurumda değil ki. Ben çok güzelim, ben bazen çok çirkinim, bazen şahaneyim bazen kapkaranlık. Ben kendimden acayip razıyım. Gerisi de zerre umurumda değil."