Beyin tümörüne yakalanan efsane şarkıcıdan haber var…

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“When a Man Loves a Woman” ve daha birçok unutulmaz şarkının efsane sesi Michael Bolton 2024’ün hemen başında hayranlarına kötü haberi kendisi vermiş, beyninde tümör olduğunu duyurmuştu.

Ailesiyle birlikte sağlığını toparlamak ve iyileşmek için mücadele veren Bolton ailesiyle birlikte çekildiği yılbaşı pozunu hayranlarıyla paylaştı.

Sağlık durumuyla ilgili bilgi de veren Michael Bolton tümörünün alınması için ameliyat olduğunu ve ameliyatın başarılı geçtiğini müjdeledi.

Michael Bolton, sağlığına odaklanmaya devam ederken yeni yılı ailesiyle birlikte karşılamaya hazırlanıyor.

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71 yaşındaki yıldız dün Facebook'ta sevdikleriyle birlikte kanepeye uzanmış bir fotoğrafını paylaştı.

Bolton fotoğrafın altına “Barış, sevgi ve neşe dolu bir tatil sezonu için sıcak dileklerimi gönderiyorum. Yeni yıl sağlık, mutluluk ve değer verilecek sayısız an getirsin” yazdı.

Fotoğrafta Bolton ve ailesi aynı pijama üstlerini giyerken gülümseyerek poz verdi ve başına bir de Noel Baba şapkası taktı.

Bolton'ın eski eşi Maureen McGuire ile paylaştığı üç kızı var, altı da torunu var.

Efsane şarkıcı bu yılın hemen başında hayranlarına beyin tümörü teşhisi konulduğunu söyledi.

Facebook hesabından “Tatilden hemen önce, acil ameliyat gerektiren bir beyin tümörüm olduğu keşfedildi” diye yazan Bolton “İnanılmaz sağlık ekibim sayesinde ameliyat başarılı geçti” diyerek sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

Hastalığı ortaya çıktıktan sonra turnelerine ara vermek zorunda kalan Michael Bolton sevenlerine de “Hayranlarımı hayal kırıklığına uğratmak ya da bir gösteriyi ertelemek benim için her zaman en zor şeydir, ancak iyileşmemi hızlandırmak ve yakında sahnelere dönmek için çok çalıştığımdan şüpheniz olmasın” diye yazdı.

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“Yıllar boyunca bana cömertçe gösterdiğiniz tüm sevgi ve destek için minnettarım. Olumlu mesajlarınızı kalbimde sakladığımı bilin ve mümkün olan en kısa sürede size daha fazla bilgi vereceğim.”

Bolton, beyin tümörü ya da semptomları hakkında ek bir ayrıntı ise paylaşmadı.

Efsane şarkıcı müzik endüstrisinde başarılı bir kariyerin ardından Bolton, en büyük mutluluğu ev hayatında bulduğunu söylüyordu.

“Kızlarım kendi ailelerini kurarken onlarla çok gurur duyuyorum. Sevdiğim insanlar bana çok mutluluk veriyor. Önemli şeyler asla değişmez. Sevgi en önemli şeydir, evrenin merkezidir. Daha büyük bir şey yok” diyen Bolton bir an önce sağlığına kavuşup sahneye geri dönmek için de sabırsızlanıyor.