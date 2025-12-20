Beyin kanserine yakalanan ünlü şarkıcı Michael Bolton'dan haber var... Kızları duyurdu

Haberin Devamı

Glioblastoma adlı saldırgan bir kansere yakalanan 72 yaşındaki Bolton'ın kızları Isa ve Taryn, sosyal medya üzerinden babalarının son durumuyla ilgili bilgi verdi.

50 yaşındaki Isa ile 48 yaşındaki Taryn, bir yıl içinde iki kez operasyon geçiren babalarının durumunun iyi olduğunu söyledi.

İki kardeşin açıklamasına göre Michael Bolton iyi durumda. Isa ve Taryn açıklamada "Babamızın sağlık durumuyla ilgilenen herkes için mutlu bir güncellememiz var. Ruhsal durumu ve sağlığı gayet iyi" dedi.

Kimi zaman harika kimi zaman da zor günler geçirdiklerini belirten iki kardeş Michael Bolton'ın zihinsel faaliyetlerinde ve hareketliliğinde herhangi bir sorun olmadığını da ekledi.

Kardeşler "Bizim babamız gayet güçlü" diyerek açıklamalarını bitirdi.

Michael Bolton, 2023 yılının son döneminde beyin kanserine yakalandığını duyurmuştu. Şarkıcı; Facebook hesabından yaptığı paylaşımda 2023 yılının kendisi için beklenmedik bazı zorluklarla bittiğini anlattı.

Sonra da şu satırlara yer verdi "Tatilin başlamasından kısa bir süre önce beynimde hemen operasyon gerektiren bir tümör bulunduğu ortaya çıktı."

Bolton sonra da kendisiyle ilgilenen harika tıp ekibine teşekkür ederek operasyonun başarıyla tamamlandığını satırlarına ekledi.

Ünlü sanatçı yaşadığı bu beklenmedik gelişme nedeniyle turne programına geçici bir ara verdiğini belirtti.

Bolton mesajında ""Hayranlarımı hayal kırıklığına uğratmak veya bir gösteriyi ertelemek benim için her zaman en zor şey olmuştur. Ancak iyileşmemi hızlandırmak ve kısa süre sonra performansıma geri dönmek için çok çalıştığıma hiç şüphe yok" diye yazdı.

Bolton mesajında takipçilerinin mutlu ve sağlıklı bir 2024 yılı geçirmelerini de diledi.

Grammy ödüllü şarkıcı mesajında hayranlarından gelen iyi dilek mesajlarının kalbinde ayrı bir yeri olduğunu yazıp sağlık durumuyla ilgili gelişmelerden onları haberdar edeceğini duyurdu.

Bolton'ın bu açıklamasından önce hayranları Disney Park'taki Noel konserinde sahnede gördüklerinde bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etmişti. Bu konudaki görüşlerini de sosyal medya üzerinden dile getirmişlerdi.

Konserde Joy To The World adlı şarkısını seslendiren sanatçı o sırada her zamankinden farklı görünüyordu. Bu durum da onun yaş almasıyla ilgili değildi. Hayranlarının sosyal medyada yazdığına göre Bolton o gün sahnede sanki acı içindeymiş gibi görünüyordu.