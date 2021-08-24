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Haber Giriş: 24.08.2021 - 16:51 | Son Güncelleme:

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir'den yeni paylaşım

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Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir'den yeni paylaşım

Usta oyuncu Mesut Akusta, evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Akusta, tedbir amaçlı uyutulmuştu. Eşi Şafak Özbir, hastane odasından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutulmuştu.

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbirden yeni paylaşım

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Usta oyuncunun eşi Şafak Özbir, hastane odasından bir paylaşım yaptı. Özbir, paylaşımına sözleri Sezen Aksu'ya ait olan "Bekle" şarkısının, "Karanlık aydınlığa kavuşur elbet siz o gün bayramı kutlamayı görün" dizelerini ekledi.
Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbirden yeni paylaşım

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