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Beyin anevrizması geçiren ünlü oyuncudan kötü haber: Doktorları acı gerçeği ailesine açıkladı

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#Tom Sizemore#Beyin Anevrizması#Er Ryan'ı Kurtarmak
Beyin anevrizması geçiren ünlü oyuncudan kötü haber: Doktorları acı gerçeği ailesine açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 11:16

Sinemanın ünlü oyuncularından biri geçen hafta sadece ailesini değil tüm hayranlarını yasa boğmuştu. Beyin anevrizması geçiren ve yoğun bakımda tedavi altına alınan oyuncunun durumunda düzelme olmadığı hatta bu konuda hiçbir umut kalmadığı doktorları tarafından açıklandı. Doktorları durumu ailesine bildirdiler ve acılı ailenin zor bir karar vermesi gerektiğini açıkladılar. Ünlü oyuncunun ailesi şimdi onun yaşam destek ünitesinden ayrılıp ayrılmayacağı gibi çok zor bir karar vermek zorunda.

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GEÇEN HAFTA BEYİN ANEVRİZMASI GEÇİRDİ, YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI
Bu sözünü ettiğimiz ünlü oyuncu başta rol aldığı Saving Private Ryan (Er Ryan'ı Kurtarmak) olmak üzere birçok yapımda farklı karakterlere hayat veren Tom Sizemore. 61 yaşındaki Sizemore, geçen hafta 18 Şubat'ta beyin anevrizması geçirmiş ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Başta ailesi olmak üzere herkes onun durumunda bir düzelme olmasını umutla bekliyordu. Ama doktorlarının ailesine açıkladığı gerçekler bunun tam tersi.

Beyin anevrizması geçiren ünlü oyuncudan kötü haber: Doktorları acı gerçeği ailesine açıkladı

DOKTORLARI ACI GERÇEĞİ AİLEYE AÇIKLADI
Tom Sizemore'un menajeri Charles Lago yaptığı açıklamada oyuncuyla ilgili son gelişmeleri anlattı. Yahoo Entertainment'e konuşan Lago bu konu hakkında şunları söyledi: "Bugün doktorlar aileyi, herhangi bir iyileşme umudu olmadığı konusunda bilgilendirdi. Aile şimdi Sizemore'un yaşam destek ünitesinden çekilip çekilmeyeceği konusunda bir karar vermek üzere. Bu konuda bir açıklama çarşamba günü (1 Mart) yapılacak."

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Sizemore'un menajeri Lago, oyuncunun ailesinin bu zorlu süreçte özel hayatlarına saygı talep ettiğini sözlerine ekledi. Ayrıca kendilerine ulaşan çok sayıda destek mesajı için müteşekkir olduğunu da belirtti. Menajer Lago "Bu onlar için çok zor bir zaman" dedi.

Beyin anevrizması geçiren ünlü oyuncudan kötü haber: Doktorları acı gerçeği ailesine açıkladı

BİR HAFTADIR YOĞUN BAKIMDA
Tom Sizemore, geçen hafta Los Angeles'taki South Main Street'deki apartman dairesinde bulunuyordu. Menajeri Charles Lago'nun o günlerde yaptığı açıklamaya göre Sizemore, anevrizmanın ardından bilincini kaybetti. Lago, yoğun bakımda tedavi altında bulunan Sizemore'un durumunun stabil olduğunu da açıklamasında belirtti.

Rol aldığı Black Hawk Down (Kara Şahin Düştü) Born on the Fourth of July (Doğum Günü Dört Temmuz) Natural Born Killers (Katil Doğanlar) Saving Private Ryan (Er Ryan'ı Kurtarmak) gibi filmlerle tanınan Sizemore, hastalandığı sırada Impuratus adlı filmde oynamaya hazırlanıyordu. Oyuncu, o yapımda bir dedektifi canlandıracaktı.

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Beyin anevrizması geçiren ünlü oyuncudan kötü haber: Doktorları acı gerçeği ailesine açıkladı

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEME GELİYORDU
Tom Sizemore, rol aldığı filmlerin yanı sıra özel hayatındaki skandallarla da biliniyordu. 2013 yılında hayatının önemli noktalarını anlattığı bir kitap yayınladı. Sizemore o kitabında 1992 tarihli Passenger 57 adlı yapımda birlikte oynadığı Elizabeth Hurley'e aşık olduğunu ve onunla bir ilişki yaşadığını söylemişti. Sizemore daha sonra 1996 yılında Maeve Quinian ileevlendi. Bu evlilik 1999 yılına kadar sürdü.

Tom Sizemore, hareketli özel hayatının yanı sıra kötü alışkanlıkları nedeniyle de zaman zaman basına konu oluyordu. Oyuncu, madde etkisi altında araç kullanmaktan gözaltına da alınmıştı.

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Beyin anevrizması geçiren ünlü oyuncudan kötü haber: Doktorları acı gerçeği ailesine açıkladı

HAKKINDAKİ TÜM İDDİALARI YALANLAMIŞTI
Detroit, Michigan'da bir hukukçu ve felsefe profesörü baba ile şehir konseyinin danışmanlarından olan annenin oğlu olarak dünyaya geldi Sizemore. Kariyerinin ilk dönemdeki filmleri arasında Oliver Stone'un Doğum Günü Dört Temmuz ve Katil Doğanlar adlı yapımlar yer alıyor. 1980'lerin ikinci yarısındaki bu filmlerden sonra Kevin Costner'ın 1994 tarihli Wyatt Earp adlı filmi için kamera karşısına geçti.

Sizemore en dikkat çekici çıkışını 1999'da Er Ryan'ı Kurtarmak filmiyle yaptı. 2000'lerde Pearl Harbour ve Kara Şahin Düştü adlı yapımlarda rol aldı. İki çocuk babası olduğu 2005 yılında ise Sizemore bazı skandallarla gündemde yer edindi. Ondan sonra da kariyeri bir sallantı geçirdi. Farklı kadınlarla özel hayatını gözler önüne seren bazı görüntüleri ortaya çıktı.

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2003 yılında aile içi şiddet nedeniyle göz altına alınan Sizemore; o dönemde bir yandan da kötü alışkanlıklarıyla gündeme geldi. 2010 yılında kariyerine geri döndü. Fakat karanlık olaylarla dolu geçmişi peşini bırakmadı. 2017 yılında, Katil Doğanlar filminin setinde 11 yaşındaki bir kızı taciz ettiği iddiaları ortaya atıldı. Bunların hepsini yalanladı.

Tom Sizemore, bütün bunların ardından bir de finansal sorunlar yaşadı. İki kez iflas açıkladı. Oyuncunun, bu sarsıntı nedeniyle servetinin büyük bölümünü yitirdiği elinde ise sadece 500 bin doları kaldığı belirtildi.

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#Tom Sizemore#Beyin Anevrizması#Er Ryan'ı Kurtarmak

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