O gÃ¼n nasÄ±l da mutluluktan ayaklarÄ± yerden kesilmiÅŸti: ÃœnlÃ¼ gelinler yasta

Ama diÄŸer taraftan dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek de dÃ¼nya Ã§apÄ±nda bir modacÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir kÄ±yafeti giyebilmek - ki bu Ã¶yle her isteyene nasip olmaz- onu taÅŸÄ±yan iÃ§in bir ayrÄ±calÄ±k saÄŸlar.
AyrÄ±ca bir modacÄ± artÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde devleÅŸmiÅŸse Ã¶yle herkes iÃ§in kÄ±yafet de hazÄ±rlamaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onun imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir kÄ±yafeti giymek insana toplumsal statÃ¼ de saÄŸlar.
KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da Valentino giymek Ã¼nlÃ¼ler iÃ§in de bir ayrÄ±calÄ±ktÄ±. Ama moda devinin usta olduÄŸu bir baÅŸka konu daha vardÄ±: Gelinlikler.Â
Valentino Garavani, 93 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.Â
DÃ¼nya moda sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir kÄ±smÄ±nÄ± elinde tutan Valentino ya da tam adÄ±yla Valentino Clemente Ludovico Garavani, genÃ§ yaÅŸÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kariyeri boyunca birÃ§ok Ã¼nlÃ¼yÃ¼ giydirdi.
GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n nice Ã¼nlÃ¼sÃ¼, kraliyet ailelerinin nice Ã¼yesi onun kÄ±yafetleriyle boy gÃ¶sterdi.
Åžimdi Valentino'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼yle mirasÄ± elbette nesiller boyu devam edecek ama artÄ±k o Ã¼nlÃ¼ gelinlerin bembeyaz kÄ±yafetlerinde onun dokunuÅŸu olmayacak.
Ä°ster misiniz moda devi Valentino, kuÅŸaklar boyu hangi gelinlerin gelinliklerine imzasÄ±nÄ± attÄ± ve geride nasÄ±l bir iz bÄ±raktÄ± hatÄ±rlayalÄ±m.
BirÃ§ok kraliyet ailesi Ã¼yesi dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde Valentino tasarÄ±mÄ± giymeyi tercih etti. Bunlardan biri de Ä°sveÃ§'in iki numaralÄ± prensesi Madeleine oldu.
2013 yÄ±lÄ±nda iÅŸ insanÄ± Christopher O'Neill ile evlendiÄŸi tÃ¶rende Valentino imzalÄ± bir gelinlik giydi Madeleine. Onun gelinliÄŸi aynÄ± zamanda Valentino'nun emeklilikten dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n de bir mÃ¼jdesiydi.
BugÃ¼n Hollanda KraliÃ§esi Maxima, dÃ¼nya monarÅŸi sahnesinin en renkli simalarÄ±ndan biri. Arjantinli eski bir bakanÄ±n kÄ±zÄ± olan Maxima, o sÄ±rada henÃ¼z veliaht prens olan Willem Alexander ile evlenip kraliyet ailesine gelin gitti.
O mutlu gÃ¼nÃ¼nde de Ã¼zerinde Valentino tasarÄ±mÄ± bir gelinlik vardÄ±. O gelinliÄŸin, Ã¶zellikle uzun kuyruÄŸu en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±lardan biriydi.
2015 yÄ±lÄ±nda James Rothschild ile evlenen Nicky'nin Ã¼zerinde Valentino gelinlik vardÄ±.
Anne Hathaway, 2012'de Adam Shulman ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. O dÃ¼ÄŸÃ¼nden akÄ±llara en Ã§ok yerleÅŸen ayrÄ±ntÄ± da elbette oyuncunun gelinliÄŸi oldu. Onun gelinliÄŸi de Valentino imzalÄ±ydÄ±.
Jennifer Lopez bugüne kadar dört kere evlendi. Hiçbiri uzun sürmedi ama geriye gelinlikleri hatÄ±ra kaldÄ±. Lopez, 2001 yÄ±lÄ±nda ikinci kocasÄ± Chris Judd ile evlendiÄŸinde üzerinde Valentino imzalÄ± bir gelinlik vardÄ±. Courteney Cox, 1999'da evlenirken onun seçimi de Valentino gelinlik oldu.
Gwyneth Paltrow'un 2018 yÄ±lÄ±nda Brad Falchuk ile evlendiÄŸi gÃ¼n tercihi de Valentino tasarÄ±mÄ± bir gelinlik oldu.
ÃœnlÃ¼ modacÄ±nÄ±n gelinliÄŸiyle evlenenlerden biri de Nicola Pelt Beckham oldu. Brooklyn Beckham'Ä±n
annesi Victoria ona verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ tutmayÄ±p gelinlik dikmeyince Nicola da Valentino'nun kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§aldÄ±.Â ÃœnlÃ¼ modaevi de onun iÃ§in gÃ¶steriÅŸli bir gelinlik hazÄ±rladÄ±.
