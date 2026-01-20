O gÃ¼n nasÄ±l da mutluluktan ayaklarÄ± yerden kesilmiÅŸti: ÃœnlÃ¼ gelinler yasta

×
O gün nasÄ±l da mutluluktan ayaklarÄ± yerden kesilmiÅŸti: Ünlü gelinler yasta!

OluÅŸturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 14:54

Kariyerinin baÅŸÄ±ndaki bir modacÄ± iÃ§in tasarÄ±mlarÄ±nÄ±n dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼ndeki insanlar tarafÄ±ndan giyilmesi Ã§ok Ã¶nemli... BÃ¶ylece tanÄ±nÄ±rlÄ±klarÄ± artar ve daha fazla insandan talep gelir.

Ama diÄŸer taraftan dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek de dÃ¼nya Ã§apÄ±nda bir modacÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir kÄ±yafeti giyebilmek - ki bu Ã¶yle her isteyene nasip olmaz- onu taÅŸÄ±yan iÃ§in bir ayrÄ±calÄ±k saÄŸlar.

AyrÄ±ca bir modacÄ± artÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde devleÅŸmiÅŸse Ã¶yle herkes iÃ§in kÄ±yafet de hazÄ±rlamaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onun imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir kÄ±yafeti giymek insana toplumsal statÃ¼ de saÄŸlar.
KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da Valentino giymek Ã¼nlÃ¼ler iÃ§in de bir ayrÄ±calÄ±ktÄ±. Ama moda devinin usta olduÄŸu bir baÅŸka konu daha vardÄ±: Gelinlikler.Â 

Valentino Garavani, 93 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.Â 

93 yaÅŸÄ±nda hayata veda eden moda devi Valentino da iÅŸte bunlardan biriydi.

DÃ¼nya moda sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir kÄ±smÄ±nÄ± elinde tutan Valentino ya da tam adÄ±yla Valentino Clemente Ludovico Garavani, genÃ§ yaÅŸÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kariyeri boyunca birÃ§ok Ã¼nlÃ¼yÃ¼ giydirdi.

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n nice Ã¼nlÃ¼sÃ¼, kraliyet ailelerinin nice Ã¼yesi onun kÄ±yafetleriyle boy gÃ¶sterdi.

Elbette el attÄ±ÄŸÄ± her konuda baÅŸarÄ± saÄŸlÄ±yordu Valentino, ama bir konu var ki onun eline su dÃ¶kebilen Ã§ok azdÄ±.... BirÃ§ok Ã¼nlÃ¼, onun imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bembeyaz gelinlikler iÃ§inde yeni hayatÄ±na "merhaba" dedi...

Åžimdi Valentino'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼yle mirasÄ± elbette nesiller boyu devam edecek ama artÄ±k o Ã¼nlÃ¼ gelinlerin bembeyaz kÄ±yafetlerinde onun dokunuÅŸu olmayacak.

Ä°ster misiniz moda devi Valentino, kuÅŸaklar boyu hangi gelinlerin gelinliklerine imzasÄ±nÄ± attÄ± ve geride nasÄ±l bir iz bÄ±raktÄ± hatÄ±rlayalÄ±m.

BirÃ§ok kraliyet ailesi Ã¼yesi dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde Valentino tasarÄ±mÄ± giymeyi tercih etti. Bunlardan biri de Ä°sveÃ§'in iki numaralÄ± prensesi Madeleine oldu.

2013 yÄ±lÄ±nda iÅŸ insanÄ± Christopher O'Neill ile evlendiÄŸi tÃ¶rende Valentino imzalÄ± bir gelinlik giydi Madeleine. Onun gelinliÄŸi aynÄ± zamanda Valentino'nun emeklilikten dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n de bir mÃ¼jdesiydi.
BugÃ¼n Hollanda KraliÃ§esi Maxima, dÃ¼nya monarÅŸi sahnesinin en renkli simalarÄ±ndan biri. Arjantinli eski bir bakanÄ±n kÄ±zÄ± olan Maxima, o sÄ±rada henÃ¼z veliaht prens olan Willem Alexander ile evlenip kraliyet ailesine gelin gitti.

O mutlu gÃ¼nÃ¼nde de Ã¼zerinde Valentino tasarÄ±mÄ± bir gelinlik vardÄ±. O gelinliÄŸin, Ã¶zellikle uzun kuyruÄŸu en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±lardan biriydi.

Monako Prensesi Caroline'nin, Stefano Casiraghi ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten dÃ¼nyaya gelen kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Pierre ile evlenen Beatrice Borromeo dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde bir deÄŸil birkaÃ§ gelinlik giydi. 2015 yÄ±lÄ±nda Monako SarayÄ±'nda yapÄ±lan resmi nikah tÃ¶reninde Ã¼zerinde Valentino'nun modaevinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bu uÃ§uk pembe elbise vardÄ±.

Valentino, sadece kraliyet ailesi Ã¼yelerinin deÄŸil jet sosyetenin de gÃ¶zbebeÄŸi olan bir modacÄ±ydÄ±... Onun gelinliÄŸiyle evlenen Ã¼nlÃ¼lerden biri de Paris Hilton'un kÄ±z kardeÅŸi Nicky oldu.

2015 yÄ±lÄ±nda James Rothschild ile evlenen Nicky'nin Ã¼zerinde Valentino gelinlik vardÄ±.

Anne Hathaway, 2012'de Adam Shulman ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. O dÃ¼ÄŸÃ¼nden akÄ±llara en Ã§ok yerleÅŸen ayrÄ±ntÄ± da elbette oyuncunun gelinliÄŸi oldu. Onun gelinliÄŸi de Valentino imzalÄ±ydÄ±.

Jennifer Lopez bugüne kadar dört kere evlendi. Hiçbiri uzun sürmedi ama geriye gelinlikleri hatÄ±ra kaldÄ±. Lopez, 2001 yÄ±lÄ±nda ikinci kocasÄ± Chris Judd ile evlendiÄŸinde üzerinde Valentino imzalÄ± bir gelinlik vardÄ±. Courteney Cox, 1999'da evlenirken onun seçimi de Valentino gelinlik oldu.

Gwyneth Paltrow'un 2018 yÄ±lÄ±nda Brad Falchuk ile evlendiÄŸi gÃ¼n tercihi de Valentino tasarÄ±mÄ± bir gelinlik oldu.

ÃœnlÃ¼ modacÄ±nÄ±n gelinliÄŸiyle evlenenlerden biri de Nicola Pelt Beckham oldu. Brooklyn Beckham'Ä±n
annesi Victoria ona verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ tutmayÄ±p gelinlik dikmeyince Nicola da Valentino'nun kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§aldÄ±.Â  ÃœnlÃ¼ modaevi de onun iÃ§in gÃ¶steriÅŸli bir gelinlik hazÄ±rladÄ±.

