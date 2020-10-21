Beyazıt Öztürk'ün aracındaki gizemli kadın
Beyazıt Öztürk’e ait lüks cipte sarışın bir kadın görüntülendi
Aracın sürücü koltuğunda oturan kadın Etiler’de ışıklarda beklerken muhabirlere yakalandı. Muhabirlerin “Beyazıt Öztürk’ün aracında geziyorsunuz, aranızdaki ilişki nedir” sorusuna “Yorum yok” diyen kadın son gaz oradan uzaklaştı. 1 saat sonra bu kez yanındaki adamla bir binaya girerken objektife takılan gizemli kadın muhabirleri fark edince binaya girmekten vazgeçerek oradan ayrıldı.
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