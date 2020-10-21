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Haber Giriş: 21.10.2020 - 12:38 | Son Güncelleme:

Beyazıt Öztürk'ün aracındaki gizemli kadın

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Beyazıt Öztürk'ün aracındaki gizemli kadın
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Beyazıt Öztürk’e ait lüks cipte sarışın bir kadın görüntülendi

Aracın sürücü koltuğunda oturan kadın Etiler’de ışıklarda beklerken muhabirlere yakalandı. Muhabirlerin “Beyazıt Öztürk’ün aracında geziyorsunuz, aranızdaki ilişki nedir” sorusuna “Yorum yok” diyen kadın son gaz oradan uzaklaştı. 1 saat sonra bu kez yanındaki adamla bir binaya girerken objektife takılan gizemli kadın muhabirleri fark edince binaya girmekten vazgeçerek oradan ayrıldı. 

Beyazıt Öztürkün aracındaki gizemli kadın


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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