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Haber Giriş: 31.08.2021 - 14:24 | Son Güncelleme:

Beyazıt Öztürk, Caner Erkin, Sinan Engin... Alaçatı'nın yeni sahipleri!

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Beyazıt Öztürk, Caner Erkin, Sinan Engin... Alaçatı'nın yeni sahipleri!

Alaçatı’dan ev alan ünlü isimler arasına bu yaz Beyazıt Öztürk, Caner Erkin ve Sinan Engin de dahil oldu.

Sinan Engin

Uzun zaman Alaçatı’da ev arayan Sinan Engin, sonunda kendi evini yaptırdı. Ünlü futbol yorumcusu, yaklaşık 2 milyon dolara mâl olan akıllı eve tamamlanır tamamlanmaz yerleşti.

Beyazıt Öztürk, Caner Erkin, Sinan Engin... Alaçatının yeni sahipleri


Caner Erkin

Caner Erkin de ev yaptırmayı tercih etti. Futbolcu, 15 milyon lira değerindeki evine bu yıl taşındı.

Beyazıt Öztürk, Caner Erkin, Sinan Engin... Alaçatının yeni sahipleri

Beyazıt Öztürk

Beyazıt Öztürk her yıl Alaçatı’dan sezonluk ev kiralıyordu. O da popüler tatil beldesine yatırım yapmayı tercih etti. 3.8 dönüm arsa alan ünlü şovmen, buraya tanesi 250 bin TL değerinde iki taşınabilir bungalov ev koydurdu.

Beyazıt Öztürk, Caner Erkin, Sinan Engin... Alaçatının yeni sahipleri

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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