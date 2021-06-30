Beyazıt Öztürk: Babamın vefatı beni hırslandırdı

Ünlü komedyen, emekli polis memuru babası Ali Rıza Öztürk’ün vefat ettiği hastanede son gecesini şöyle anlattı: “Babam Gebze Devlet Hastanesi’nde özel bir odada kalıyordu. Doktorlar ‘kurtulamaz’ demişti. 9 ya da 11 Temmuz’da Gemlik’teki zengin bir işadamının kızının düğünü vardı. Aynı zamanda milletvekilliği de yaptı bu kişi. Hastane, düğünde herhangi bir aksilik yaşanır, yararlanan olursa korkusuyla yer açtı. Babamı da inanılmaz kötü bir odaya geçirdiler. Babamın o gece vefat etmesi bende, hırs ve isyana dönüştü. O isyanlar beni, bugünlere getirdi. Bunları yaşamamalıydı. Çünkü babam, 25 sene boyunca Türkiye Polis Teşkilatı’na hizmet verdi.”

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