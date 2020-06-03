MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBeyazıt Öztürk: Annemi çok özledim
GeriMagazin Beyazıt Öztürk: Annemi çok özledim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 03.06.2020 - 07:50,Son Güncelleme:

Beyazıt Öztürk: Annemi çok özledim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beyazıt Öztürk: Annemi çok özledim
Abone Olgoogle-news

BEYAZIT Öztürk, karantina günlerini “Mehmet’in Gezegeni” programına anlattı.

Ünlü şovmen, “En çok neyi özledin?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Annemi çok özledim. 16 Mart’tan bu yana evden çıkmıyorum. Arkadaşlarımla görüşmeyi, sohbet etmeyi de çok özledim.” Öztürk, “Beyaz Show”un yeniden başlayacağı dedikodularına da açıklık getirdi: “Teklifler var. 2 sene oldu, ben de çok özledim ve yeniden başlamak istiyorum. Ama henüz net bir durum yok. ‘Beyaz Show’ seyircisiz olamaz. Program enerjisini seyirciden alıyor. Koronavirüs döneminde de o kadar kalabalığı bir arada toplamak mümkün değil. O yüzden ileride duruma göre hareket edeceğim.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle