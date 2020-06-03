Beyazıt Öztürk: Annemi çok özledim

Ünlü şovmen, “En çok neyi özledin?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Annemi çok özledim. 16 Mart’tan bu yana evden çıkmıyorum. Arkadaşlarımla görüşmeyi, sohbet etmeyi de çok özledim.” Öztürk, “Beyaz Show”un yeniden başlayacağı dedikodularına da açıklık getirdi: “Teklifler var. 2 sene oldu, ben de çok özledim ve yeniden başlamak istiyorum. Ama henüz net bir durum yok. ‘Beyaz Show’ seyircisiz olamaz. Program enerjisini seyirciden alıyor. Koronavirüs döneminde de o kadar kalabalığı bir arada toplamak mümkün değil. O yüzden ileride duruma göre hareket edeceğim.”