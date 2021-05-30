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Haber Giriş: 30.05.2021 - 07:14 | Son Güncelleme:

Beyaz’ın gizli aşkı Lavin Ay

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Beyaz’ın gizli aşkı Lavin Ay

UZUN süredir hayatında kimse olmayan Beyazıt Öztürk, gönlünü Azerbaycanlı bir güzele kaptırdı.

Ünlü şovmenin Bebek’teki Boğaz manzaralı malikânesinde 2 yıldır Lavin Ay adlı sevgilisiyle birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Bir dönem YouTube kanalı için evinde Murat Boz ve Seda Sayan ile çektiği videoları yayınlayan Beyaz’ın aşkını, bu videolar ele verdi. Ay’ın, Beyaz’ın evinde çektirdiği fotoğrafları sık sık sosyal medyada paylaşması üzerine gizli aşk belgelendi. Öztürk’ten 28 yaş küçük olan 24 yaşındaki Lavin Ay’ın aşkı için diksiyon dersleri alarak Türkçe’yi ilerlettiği öğrenildi. Çiftin ilişkilerinin evlilikle noktalanıp noktalanmayacağı ise henüz merak konusu.

 

 

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