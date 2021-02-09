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Bedir ALTUNOK / (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2021 - 07:32 | Son Güncelleme:

Selen Görgüzel'e doğum günü sürprizi! Beyaz atlı kutlama

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Selen Görgüzel'e doğum günü sürprizi! Beyaz atlı kutlama
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Yönetmen Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel’in doğum gününü Kars’ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde kutladı. Cirit atı Poyraz’a binerek Türk bayrağıyla poz veren Görgüzel, çok mutlu olduğunu söyledi.

YÖNETMEN Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel’in doğum gününü Kars’ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde kutladı. Çekeceği film için Kars’ta yer araştırması yapan Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel’e sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Hamdi Alkan, Koşapınar köyünde taş evlerini gezdikten sonra eşi Selen Görgüzel ve beraberindekilerle Kekeç köyüne geçti.

Selen Görgüzele doğum günü sürprizi Beyaz atlı kutlama


HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNÜ
Araçlarıyla Kekeç köyüne yaklaşan Hamdi Alkan eşi Selen Görgüzel’i, Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü’nün atlı ciritçileri karşıladı. Aracından inerek kulüp başkanı Selçuk Başkaya’nın ‘Poyraz’ isimli beyaz atına binen Selen Görgüzel, Türk bayrağıyla objektiflere poz verdi.

Selen Görgüzele doğum günü sürprizi Beyaz atlı kutlama

Görgüzel, “Doğum günümde beyaz ata binmek beni çok mutlu etti. Hayatımın en güzel doğum gününü yaşadım” dedi.

Selen Görgüzele doğum günü sürprizi Beyaz atlı kutlama

 

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